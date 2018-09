Szerelmi horoszkóp: így illik össze a csillagjegyekkel a Rák

A Rák a Kossal

Kapcsolatuk kicsit a két dudás egy csárdában esetre hasonlít, hiszen mindketten irányításra törekszenek, igaz, más-más módszerekkel. Az érzelmi beállítottságú, biztonságra vágyó Ráknak azonnal felcsillan a szeme a határozott és energikus Kos láttán, akinek a stílusa is lehengerlő. A Kost büszkeséggel tölti el, hogy a Rák felnéz rá, és olyan odaadó, mint senki más a világon. Nem elég, hogy mindketten csökönyösek, a végletekig ragaszkodnak saját véleményükhöz. Vitás helyzetben a Rák duzzogva visszahúzódik, amivel a Kos nem igazán tud mit kezdeni, hisz ő heves szócsatára vágyik. Ha elég édes a kibékülés, hosszú ideig élvezhetik a szerelmet.

A Rák a Bikával

A Hold által uralt, víz elemű Rák és a vénuszi, föld elemű Bika párkapcsolata az érzelmek és az érzékiség körül forog. A bennük lévő érzelem és érzékiség azonnal lángra lobbantja a szerelmet, gyengéd ölelésekből és romantikus bókokból sem szenvednek hiányt. Mindketten biztonságra törekszenek, lassan és megfontoltan mélyülnek el a kapcsolatban. Az otthon melege mindkettőjüknek fontos, amelyhez a Rák háziasságával és gondoskodásával, a Bika szépérzékével és az anyagi javak megteremtésével járul hozzá. Alapvetőn nyugodt, kiegyensúlyozott és kiszámítható a kapcsolatuk.

A Rák az Ikrekkel

A stabilitásra törekvő Rák és a kiszámíthatatlan Ikrek párkapcsolata az érzelem és az értelem egymásra találásáról, és persze azok egymásnak feszüléséről szól. Az Ikrek azonnal meglátja a Rák visszafogottsága mögött rejlő lehetőségeket, könnyen szóba elegyedik vele, és mindent megtesz, hogy a közelébe férkőzzön. Humorérzékük kivételes, ami fontos kapocs lehet közöttük, sok nehézségen átsegítve őket. Ellentétes tulajdonságaiknak köszönhetően hol azt érzik, hogy tökéletesen kiegészítik egymást, hol meg azt, hogy egymás idegeire mennek.

A Rák egy másik Rákkal

Az azonos asztrológiai minőséggel leírható párok a legtöbbször nagyon jól megértik egymást annak köszönhetően, hogy szavak nélkül is érzik a másik rezdülését, az intim kapcsolat is gyorsabban mélyül el. A Rák-Rák felállás különösen ígéretesnek tűnik. Kapcsolatukat mély érzelmek táplálják, és kitartó elköteleződés, maximális megbízhatóság, figyelmesség fűzi köztük szorosabbra a szálakat. Stabil, meghitt, bensőséges, szeretetteljes, kényelmes és védelmező viszonyra számíthatnak, főleg akkor, ha nem ragaszkodnak túlságosan a másikhoz, és hangulatingadozásaikat sikerül kordában tartaniuk.

A Rák az Oroszlánnal

Mindketten elég makacsak, ráadásul a Rák még arra is veszi a bátorságot, hogy irányítani próbálja az Oroszlánt, aki ezt nem mindig nézi jó szemmel. Első pillantásra nem tűnnek ideálisnak párosnak, kapcsolatuk ennek ellenére remek lehetőségeket rejt. A Rák romantikus, elragadó és figyelmes, az Oroszlán a csodálatnál, a szép szavaknál, a figyelemnél nem is vágyik jobban másra. A Rák egy idő után túlzottan ragaszkodóvá és otthonülővé válhat, ami extrovertált, nyüzsgésre vágyó párjának egy idő után meglehetősen zavaró lehet.

A Rák a Szűzzel

Találkozásuk barátságot és szerelmet is hozhat, kapcsolatukban az érzelem és értelem tökéletes egyensúlyba kerülhet, főleg akkor, ha képesek változni a párjuk kedvéért. A nehezen oldódó Szűz könnyen a Rák bűvkörébe kerülhet, érzelmességének, romantikus lelkületének, figyelmességének köszönhetően. Mindezért cserébe teljes elköteleződés és hűség a Rák jutalma, amit nagy örömmel fogad. A hétköznapokban is jól kiegészítik egymást: a Rák inkább a szívére, a Szűz pedig az eszére hallgat, így a problémákat is könnyen áthidalják.

A Rák a Mérleggel

A két csillagjegyben rejlő érzelem és érzékiség könnyen lángra lobbantja köztük a vonzalmat és a szenvedélyt, a baj csak az, ha nem figyelnek kellően a másikra, hamar ki is aludhat a láng. A Rák szívét rögvest meghódítja a könnyed és gyönyörű, harmóniát sugárzó Mérleg személyisége, a Mérleget pedig lenyűgözi a Rák figyelmessége, gondoskodása, humora és egyedi stílusa. Kapcsolatuk elején a Rákot büszkeséggel tölti el, ahogy mások irigykedve néznek a párjára, később pontosan emiatt féltékennyé válhat. A Mérleg harmóniára, bizalomra és kiegyensúlyozott kapcsolatra vágyik, melyben a szabadságnak is helye van. Szerencsére a Mérleg diplomáciai érzéke és kompromisszumkészsége sok nehézségen átsegíti őket.

A Rák a Skorpióval

Két vizes jegy találkozása első ránézésre érzelmi túlkapásokat, a valóságtól elrugaszkodott elképzeléseket feltételez. Ez a feltételezés nem teljesen állja meg a helyét, de az igaz, a hevesebb érzelmi viharokra fel kell készülniük. Elég, ha találkozik a tekintetük, máris tudják, szenvedélyes szerelem is szövődhet közöttük. A Rák humoros és szórakoztató, kíváncsian áll a Skorpió megismerésével járó kihívás elé. Romantikus együttlétekre számíthatnak, az idő múlásával pedig egyre mélyebb érzelmeket táplálhatnak egymás iránt. Akaratosságuk, féltékenységi jeleneteik mégis próbára tehetik a türelmüket.

A Rák a Nyilassal

A víz eredendően kioltja a tüzet, a Rák és a Nyilas kapcsolatában ez mégis pozitívan is alakulhat, hiszen a látszat ellenére jól kiegészíthetik egymást, és sokat tanulhatnak az együtt töltött idő alatt. Kapcsolatukat inkább a tüzes Nyilas kezdeményezi, akinek tetszik, hogy nem is olyan könnyű meghódítani az olykor bizalmatlan Rákot. Ha sikerült magára vonnia kiszemeltje figyelmét, könnyen egymásra hangolódhatnak és csodás pillanatokban lehet részük. A problémák akkor kezdődnek, amikor az érzelmek alacsonyabb fokon lángolnak, ekkor a Rák túl óvatosnak és merevnek tűnhet a Nyilas szemében.

A Rák a Bakkal

A Rák és a Bak az asztrológiában egymással szemben álló jegynek számít, ez azonban nem jelenti azt, hogy a szerelemben is csatározásokra kell felkészülniük. Az igaz, hogy feladhatják a leckét a másiknak, de ettől még lehet nagyszerű a kapcsolatuk, ha azt igazán fontosnak érzik. Kezdetben mindketten bizalmatlansággal közelíthetnek a másik felé, az átlagosnál nehezebben oldódhatnak fel. A Rák érzelmessége hozhatja meg az áttörést, kibillentve a kimért Bakot a gyanakvásból, távolságtartásból. Mivel mindketten megbízhatók, kapcsolatuk igen kiszámíthatónak ígérkezik, a Rák érzelmi ingadozásai azonban megrémíthetik a Bakot, aki nem igazán tud mit kezdeni a „nagyjelenetekkel”.

A Rák a Vízöntővel

Mindkettőjükre igaz, hogy a valóságtól kissé elrugaszkodott álomvilágban élnek: a Rákot inkább mély érzelmei téríthetik el, míg a Vízöntőt különleges ötletei ragadhatják magukkal. Nehéz megjósolni a kapcsolatuk milyen irányt vehet és mennyire lehet tartós, az ugyanakkor egészen biztos, sokat tanulhatnak egymástól és felejthetetlen élményekben lehet részük egymás mellett. Szórakoztató, mozgalmas programokat szerveznek, különleges ötleteik közül igyekeznek minél többet megvalósítani. Az így szerzett élményekre a Rák egész életében örömmel gondol vissza.

A Rák a Halakkal

Vizes csillagjegy találkozik a vízzel, ami közös lubickolást ígérhet a boldogságban, fejest ugorva a szerelem tengerébe. Nagyon hasonlóan gondolkodnak, romantikusak és szárnyaló fantáziájukkal tovább színezhetik az őket körülölelő rózsaszín felhőt. Érzelmileg és lelkileg is tökéletesen szót értenek, kapcsolatukat őszinteség, megértés, kedvesség és érzékenység jellemzi. Könnyen megtalálják a másik szívéhez vezető utat, a külső szemlélők sokszor csak álmodoznak az hozzájuk hasonló tökéletes összhangról. Amíg nem érkezik valamilyen külső zavaró tényező, ami lerombolhatja a boldogságukat, valóban úgy érezhetik, a fellegekben járnak egymás mellett.

(Via your tango)