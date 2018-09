Napi horoszkóp 2018. 09. 05.: Élj a mában, most tehetsz a jövődért

Bika

A legszívesebben kisétálnál egy helyzetből, és a legszívesebben otthagynál csapot-papot. Ez a megoldás mégsem tenne valóban jót neked vagy a helyzetnek. A legjobb most az, ha maradsz. A legjobb most az, ha szembenézel a félelmeiddel, és ha legyőzöd a démonjaidat. Ebben sokat segít neked egy társ is.

Még több horoszkóp Bikáknak:

Itt a mai angyalkártya az angyalok üzeneteivel és tanácsaival

Napi kínai mantra – pozitív gondolatok mára

Heti Bika-horoszkóp – Nézd meg, milyen lesz a heted!

Heti Bika-angyalhoroszkóp – Melyik angyallal dolgozz együtt a héten?

Hétvégi Bika szerelmi és bőséghoroszkóp – Mi vár rád a szerelemben és az anyagi ügyekben?

Havi Bika-horoszkóp – Megmutatjuk, milyen lesz a hónap!

A Bika jegy jellemzése

A Bika mint aszcendens – Kattints ide, és tudj meg mindent a Bika aszcendensű emberekről!