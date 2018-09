Mi a legtitkosabb vágyad? Válassz egy madártollat, és kiderül

Válassz egyet a csodaszép madártollak közül. Vajon mit árul el a személyiségedről, a vágyaidról a döntésed? A képek alatt találod a választ.

1. madártoll: vágyad a stabilitás

Ha ezt a madártollat választottad, vélhetően most ahhoz is fáradt vagy, hogy levert és fáradt legyél. Nagyon sokat dolgozol, éjszaka pedig könnyen lehet, álmatlanul forgolódsz az ágyadban. Úgy érzed, mindent megteszel, de a jutalom mégis elmarad, ellenben óriási a nyomás rajtad. Mindegy, mennyire keményen dolgozol, mégsem érzed magad biztonságban és a helyeden. Ez a madártoll a biztonság, a stabil alapok iránti vágyat szimbolizálja. A nyugalmat, a békét keresed most az életedben. Engedj a szíved és a vágyad hangjának, indulj el abba az irányba, amit a belső éned súg.

2. madártoll: vágyad a színes élet

Amennyiben a második madártollra esett a választásod, olyan személyiségtípus lehetsz, aki érzelmileg korlátozott, és sokszor szenved a rossz hangulattól. Talán mindig a szürke zónában éltél, úgy érezheted, csupa negatív kisugárzás, energia vesz körül. A legbelsőbb vágyad nem véletlenül az, hogy felpezsdítsd az életedet, hogy színeket vigyél a mindennapokba. Erősen vágysz a kreativitás és a bátorság szikrájára, és nem akarod magad mérgező emberekkel, helyzetekkel körülvenni. Hallgasd meg a belső énedet, és színezd ki az életedet. Csak rajtad múlik.

3. madártoll: őszinteségre vágysz a leginkább

Olyan személyiség lehetsz, ha ezt a madártollat választottad, aki időnként úgy érzi, csapdába esett, mert annyira összetett és bonyolult az élet. Talán olyan sok minden zajlik körülötted, hogy folyton túlterheltnek érzed magad. Kétségbeesetten keresed a nyugalmat, a kiszámíthatóságot, az őszinteséget. Választásod azt mutatja, nem tűröd az árulást, a hazugságot, a manipulációt. Mindaz, amit az életben keresel, a nyugalom, a megbízhatóság, amit tökéletesen tükröz ez a madártoll.

4. madártoll: vágyad az összpontosítás

Ha erre a tollra esett a választásod, olyan ember lehetsz, aki könnyen összezavarodik, és ilyenkor képtelen megfelelően végezni még az egyszerűnek tűnő feladatokat is. Nagyszerű vagy a projektek kezdeményezésében, de a következő lépés már kihívást jelenthet számodra. Hidd el, az eszed mindenkor a helyén van, a probléma csupán az, hogy többnyire unatkozik. Szétszórt lehetsz, ezért számodra mindennél fontosabb, hogy gyakorold a koncentrációt, hogy egyszerre egyetlen feladatra összpontosítsd a figyelmedet. Gyakorold minél kitartóbban, menni fog.

5. madártoll: vágyad a változatosság

Talán beleragadtál valamibe a jelenlegi élethelyzetedben, ha ezt a tollat választottad. Talán ugyanazt a rutint végzed újra és újra, ezért úgy érzed, kétségbeesetten vágyakozol valami újra, valami változásra, valami másra az életedben. Azt sem bánnád, ha most egyszerre több változás történne az életedben. A madártoll mozgó mintáira figyeltél tudattalanul is, amely a változás, a változatosság iránti belső vágyat tükrözi.

Higher Perspective