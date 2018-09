Igazából szerelem: ezt jósolják szeptemberre a kártyák a szerelem és a párkapcsolat terén

Minden hónap utolsó napján leülök a szőnyegre, kiterítem magam elé a kártyákat, behunyom a szemem, és veszek néhány mély lélegzetet. Amikor megfelelőképpen elcsendesedtem, megkérdezem:

Melyek a legfontosabb információk, amelyekre az olvasóimnak a következő hónapban szükségük van?

Mi az, ami a leginkább segíti őket abban, hogy megtapasztalják a szerelmet és a párkapcsolati boldogságot?

Aztán – továbbra is behunyt szemmel, a belső vezettetésre hagyatkozva – kihúzom a kártyákat.

Az elsőt Tori Hartmann: A csakrák bölcsessége című csomagjából húzom. Ez erre a kérdésre válaszol:

Miről szól ez a hónap?

A másodikat Esther and Jerry Hicks: Getting into the Vortex (Belépés a vonzás örvényébe) című paklijából húzom, amelynek ez az alcíme: Relationship Cards (Kapcsolati kártyák). Ebből erre a kérdésre kapunk választ:

Mi lesz a feladatunk ebben a hónapban?

A harmadikat pedig Kris Carr: Crazy Sexy Love Notes (Őrülten csábos szerelmes üzenetek) című kártyáiból húzom, és ezt kérdezem hozzá:

Mivel táplálhatjuk, és támogathatjuk magunkat abban a folyamatban, amit a másik két kártya üzenete elindít?

Lássuk tehát, mi vár ránk szeptemberben!

Amiről a hónap szól: Szenvedély

Ami a feladat: A valódi sikerem azon mérhető, mennyire kapcsolódom össze belső bölcsességemmel

Ami támogatni fog: Bízz az intuíciódban!

1. lap: Szenvedély

„It is either” „Hell, Yeah!” or „No”. Derek Sivers, amerikai vállalkozó és író fogalmaz így Anything You Want (Amit csak akarsz) című könyvében. Ennyire frappánsan nehéz magyarra fordítani a szöveget, de a jelentése a következő: ha valamire nem tudod azt mondani, „Hát persze!” „Még szép!” „Naná, hogy igen!”, vagy valami hasonlót, akkor nemet kell rá mondanod. A szenvedélyesen élt élet remek meghatározása ez.

Persze első olvasatra máris jönnek a kifogások, miért nem lehet ezt megvalósítani, de ne dőlj be ezeknek a lebeszélő gondolatoknak, hanem tegyél egy próbát. Kezdj el kísérletezni ezzel az elképzeléssel, és valahányszor az élet felkínál egy döntési lehetőséget, tedd fel magadnak a kérdést: Mit érzek ezzel kapcsolatban? Teljes szívemből tudom rá mondani: „Még szép, hogy igen!”?

Szeptemberben ez lesz a segítségedre abban, hogy megvizsgáld, életednek melyek azok a területei, ahol csak félig élsz. Ahol nem zeng benned egy erőteljes és vidám „Igen!”, hanem csak egy gyönge és lemondó „Hát jó”, ott lehet, inkább egy nemnek lenne a helye.

Miért fontos ez? Azért, mert ez határozza meg, hogyan érzed magad a bőrödben. Ettől az érzettől függ az, ahogyan önmagadhoz és a többi emberhez viszonyulsz. Ha szenvedélyesen élsz, és csak arra mondasz igent, amit tényleg, teljes szívedből szeretnél, akkor ilyenek lesznek a kapcsolataid is. Ha valaha is érezted, hogy az aktuális partnered nem igazán köteleződik el melletted, az azért történt (vagy történik éppen most), mert a te elköteleződésed sem (volt) valódi.

Használd hát a szeptembert arra, hogy találj legalább egy olyan területet az életedben, ahol igazán szenvedélyesen oda tudod tenni magad. Találj valamit, amivel kapcsolatban olyan erős a hited, hogy nem érdekel, mit gondolnak vagy mondanak mások. Valamit, amit tűzön-vízen keresztülviszel. Ami olyannyira lelkesít, hogy legszívesebben csak ezzel foglalkoznál éjjel és nappal. És aztán engedd, hogy az ezzel kapcsolatos lelkesedésed egyre nagyobb teret nyerjen a hétköznapjaidban, és fokozatosan áthassa a többi életterületet is. Így lesz az idei szeptember igazán szenvedélyes.

2. lap: A valódi sikerem azon mérhető, mennyire kapcsolódom össze belső bölcsességemmel

Hű, milyen izgalmas megállapítás ez! Olvasd el újra, és engedd, hogy világossá váljon az értelme: a valódi siker tehát nem az, hogy

mennyi pénzed van,

mekkora a házad vagy az autód,

a megfelelő családi hátteret tudhatod-e magadénak,

magas pozícióban vagy-e a cégnél,

megfelelsz-e a társadalmi elvárásoknak,

van-e párkapcsolatod vagy nincs,

hanem az, hogy hallod-e, és követed-e azt a kedves, halk hangot, amelyik folytonosan támogat, és a szeretetéről biztosít téged.

Sokan állítják azt is, amikor párkapcsolatot keresünk, valójában erre a belső, feltétlen szereteten alapuló kapcsolatra áhítozunk. Azt várjuk a partnerünktől, hogy úgy szeressen minket, ahogy a saját forrásunk, az isteni részünk szeret minket. Ám fel kell ismernünk, a partnerünk erre sohasem lesz képes. De mielőtt megrémülnél, biztosítalak, hogy ez egy jó hír. Azért jó hír, mert azt jelenti, elengedheted a partnereddel kapcsolatos elvárásaidat, ha megerősíted a belső bölcsességeddel való kapcsolatodat. Mivel ebből a belső forrásból megkapod, amire szükséged van, a partnered is nyugodtan lehet önmaga, mert felszabadítod a teljesítménykényszer alól. Már nem kell, hogy boldoggá tegyen, mert boldog vagy.

Érzed, micsoda megkönnyebbülés ez? Innentől minden kapcsolat egy felszabadult, örömteli játék, amelyben mindketten jól érzitek magatokat. Szánd hát a szeptembert arra, hogy megerősítsd ezt a belső kapcsolatot például meditációval, csendben léttel, kreatív tevékenységekkel, merengéssel, természetben léttel. Találd meg azt, amit mindennapos szokásoddá tehetsz, hogy a kapcsolat állandóvá váljon, és egyre csak erősödjön.

3. lap: Bízz az intuíciódban!

Amint ez a belső kapcsolat létrejött, már nem lesz szükséged arra, hogy másoktól kérj tanácsot, vagy online magazinban olvasd el, mire érdemes figyelned szeptemberben. (Remélem, azért majd elolvasod, csak úgy, az élvezet kedvéért.)

Egyre inkább magadtól is tudni fogod, mi az, ami jó a testednek, a lelkednek, a szellemednek. Tudni fogod, mi a teendő olyan helyzetekben, ahol korábban tanácstalan voltál. Egyre több lesz a „Még szép, hogy igen!” felkiáltás benned, és persze egyre több mindenre tudsz majd nemet mondani is.

Ahhoz, hogy az intuíciódban bízni is tudj, megint csak az szükséges, hogy elengedd az elvárásaidat. Belső bölcsességednek az a legfontosabb tulajdonsága, hogy minden információ birtokában van, olyanokéban is, amelyekről neked nincs tudomásod. Így az útmutatás, amit kapsz tőle, gyakran meglepő, és látszólag nem illeszkedik a tervedbe. Tehát el kell engedned a tervet. Engedd meg, hogy amit szeretnél, úgy valósuljon meg, ahogy az neked és minden érintettnek a legjobb.

Szeptemberben ezért légy nyitott a meglepetésekre, az újdonságokra, a furcsa kanyarokra és az örömteli beteljesülésekre. Bízz az intuíciódban, tedd meg, amit sugall, és engedd, hogy a maga sajátos módján hozza el neked mindazt, amire vágysz!

Sarkadi Kriszta

szeretetterapeuta, a Szerelmeskönyv írója

www.igazabolszerelem.hu