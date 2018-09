Heti holdnaptár szeptember 5-11.: Az újhold új lehetőségeket tartogat

SZERDA – szeptember 5.: Vizes jegyben, a Rákban jár ma a Hold: most érdemes locsolni – legalábbis a szobanövényeket, kimosni a szennyest, úszni, szaunázni. Ez utóbbi a méregtelenítésben különösen hatékony, mert a Hold vasárnapig fogy. A régiek tudatosan figyelték a Hold állását, pontosan tudták és mindennapjaik során használták az erejét. Neked nem kell mást tenned, mint feleleveníteni a hagyományokat. Érdemes kipróbálni, bámulatosan működik.

CSÜTÖRTÖK – szeptember 6.: Még ma is érdemes mosni – a ruhák sokkal tisztábban, színesebbek lesznek, mint máskor –, mert 15:56-ig még a Rákban tartózkodik a Hold. A diéta, a méregtelenítés, fogyókúra sikerrel jár, ha rászánod magad. Ezzel is kihasználhatod a fogyó Hold áldásos hatását. A hagyomány szerint ma fodrászati és kertészeti tilalom van.

PÉNTEK – szeptember 7.: A fogyó Hold ma kedvez a körömápolásnak és a hajvágásnak. Mivel a pénteki nap vénuszi nap, most valóban aktuális a szépítkezés. Emellett hatékony a talpmasszázs, vagy megtanulhatod a do-int, az öngyógyító pontok masszírozását. Kertészeti tilalom érvényes ma is.

SZOMBAT – szeptember 8.: Egy nappal az újhold előtt egyre keskenyebb a Hold sarlója az égen. 16:30-kor a Hold a Szűzbe lép, ami felerősíti a kritikusságot és az akadékoskodást benned és a többiekben is. Ahhoz, hogy elkerülhesd ma a konfliktusokat, érdemes higgadtan tekintened a többikre, de természetesen a meditáció is sokat segíthet.

VASÁRNAP – szeptember 9.: Újhold napján ünnepelhetsz: ez a Nap-Hold együttállás ugyanis új fejezet elindulását jelzi. Bármi újba fogsz ma bele, az sikerre van ítélve. A növényeid meghálálják, ha ma szaporítod őket, fát, bokrot ültetsz. Hajat is vágathatsz, festhetsz, dauerolhatsz. (Az újholdról további részleteket lejjebb olvashatsz.)

HÉTFŐ – szeptember 10.: Ma már nő a Hold, ami azt jelenti, minden, amit beviszel a szervezetedbe, hatékonyabban épül be. Legyen az vitamin, ásványi anyag, de ugyanígy a kalóriák is. Utóbbi hízáshoz vezethet, ha nem figyelsz rá. A növények ugyanakkor ma is meghálálják a gondoskodást. Aktuális a tőosztás, szaporítás, ültetés.

KEDD – szeptember 11.: A Mérleg Hold segít neked az otthonod szépítésében. Hétköznap, munka után valószínűleg nem lesz sok időd ilyesmire, de valójában félórát is elég rászánnod, hogy az őszre jellemző terméseket felfűzz, és kiakassz a lakás különböző pontjaira. Határt csak a fantáziád szabhat.

Erre figyelmeztet a heti holdnaptár



A holdhoroszkóp szerint kijózanít az újhold

Vasárnap, újhold napján a Nap és a Hold is a Szűz jelében jár, találkozásukat nevezzük újholdnak. A Szűz a józanság, a gyakorlatiasság és a tervszerűség jele. Ezek olyan értékes tulajdonságok, amelyek nélkül nem könnyű egyről a kettőre jutni.

A Szűz szimbolizálja a korrektséget, a megbízhatóságot, a részletek iránti igényességet. Ha ez utóbbit túlzásba viszed, szőrszálhasogatóvá válsz. Ettől érdemes tartózkodnod, ahogyan a túlzásba vitt kritikától is. Nem leszel népszerű, ha mindig megmondod a véleményedet. A kritika csak akkor fogadható el, ha építő, és – ma az újholdra való tekintettel – újító jellegű.

Ha Szűz szülött vagy,

ma, a születésnapod közelében érdemes megállnod egy pillanatra, és gondold ki, miben szeretnél újítani. Az újhold segítséget nyújt a külső-belső megújulásban. Szűz csillagjegyként az év folyamán most érezheted a legintenzívebben az újhold jótékony hatását.

Itt az ősz. Elkezdődött az iskola. Megváltozik az időjárás. Az újhold segít, hogy megszokhasd a változást, és megfelelj az új elvárásoknak. A Szűz újhold abban is segítségedre van, hogy a szórakozást felváltsd a szorgalommal. Mindegy, hogy tanulsz vagy dolgozol, mostantól könnyebb lesz koncentrálni. A Szűz csillagjegyen kívül a Bika és a Bak is kiélvezheti az újhold kedvező hatását. Az újhold vasárnap este 20:03-kor lesz. Hatását még hétfőn is érezheted.