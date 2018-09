Ez a 3 csillagjegy megsínyli a szeptembert

Kos: visszatér a múltbeli trauma emléke

A Kosban járó telihold (szeptember 25-én) hatására a szekrényben őrzött csontvázak egyszerre borulnak ki. A múltbeli traumákkal történő szembenézés fájdalmas és nehéz munka lesz a számodra, de ne feledd, ez a gyógyuláshoz vezető első lépés! Egy ideig lehet, hogy kaotikusnak érzed majd a lelki világodat és talán a saját érzéseidet sem érted, de ez kell ahhoz, hogy kitisztulhasson a jövő képe.

Skorpió: a magánéletben több probléma is megoldásra vár

Jó hír, hogy a Mars végre befejezte retrográd mozgását, és ismét elindult előre, ám másik uralkodó bolygód, a Plútó még csak most kezd hátrálni, ami pedig arra sarkall, hogy mélyen magadba nézz. Skorpió jegyűként talán már most is olyan érzésekre bukkanhatsz a lelked mélyén, amelyekkel nem lesz igazán jó érzés szembesülni, mégis a szeptember a lehető legjobb alkalom, hogy felderítsd ezeket és rájöjj, mit is szeretnél valójában.

Halak: szembe kell nézned a félelmeiddel

Már azt hitted, Halak jegyűként legyőzted a félelmeidet, és a legnehezebb stresszes időszakon is túlléptél. Készülj fel, mert szeptember közepén sajnos minden rémálmod visszatérhet. A különbség a korábbiakhoz képest mindenképpen az lesz, hogy már tudod, képes vagy megbirkózni ezekkel a nehézségekkel, tudod kezelni azokat, így valójában örökre száműzheted az életedből a legrosszabbat, és végre a gyógyulás útjára léphetsz.

