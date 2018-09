Heti angyalhoroszkóp szeptember 4-10.: Oszlasd el a viharfelhőket

Kos

Vannak viták a környezetedben, amelyekben nem vagy közvetlenül érintett, vagyis nem te vitatkozol. Ugyanakkor a vitatkozás teljes egészében rányomja a bélyegét a környezeted hangulatára. Ha eleged van a vitákból, ha szeretnél változtatni, hívd Raguel arkangyalt. Ő segít, hogy harmonikus energiák vegyenek körül.

Bika

Haniel arkangyal segít neked jobb hangulatba kerülni a héten. Most az időjárás nagyon erősen rányomja a bélyegét a hangulatodra, ez pedig nem igazán tesz jót a teljesítményednek. Haniel arkangyal abban is segít, hogy visszakapcsolódhass abba a boldogság-áradatba, amelyben pár hete voltál.

Ikrek

Túl sok a papírmunkád, vagy túl sok hivatalos ügyet kell intézned? Semmi baj, Őrangyalod ebben is a segítségedre siet. Őrangyalod képes arra, hogy szeretettelivé tegye az ügyintézést, és arra is, hogy meggyorsítsa a folyamatokat. Ha kéred, Őrangyalod segít elintézni, hogy szinte azonnal végezhess minden helyzetben.

Rák

Bizonytalan vagy egy helyzetben, nem tudod, jó döntést hoztál-e meg. Ha támogatásra van szükséged, ha azt szeretnéd, hogy biztasson valaki, vagy egyengesse az utadat, érdemes Mihály arkangyalhoz fordulnod. Ő az az arkangyal, aki biztos kézzel vezet téged a legjobb irányba.

Oroszlán

Uriel a bölcsesség angyala segít neked, hogy végtelen bölcsességgel adhass tanácsot másoknak. Uriel arkangyal segít abban is, hogy ne a saját élettapasztalatodból indulj ki és ne a saját véleményedet akard rányomni másokra, hanem valódi, segítő gondolatokat fogalmazhass meg. Olyan bölcsességet, amelyre most igazán szükség van.

Szűz

Tehetséges vagy. Sokkal tehetségesebb, mint hinnéd. Sokkal tehetségesebb vagy, mint azt mások elismerik. A héten Gábriel arkangyal segít neked kibontakoztatni a tehetségedet, ezzel másoknak is megmutasd, milyen rejtett képességek szunnyadnak benned. Bátran mutasd meg a tehetségedet a világnak és magadnak.

Mérleg

Sámuel arkangyal elhozza hozzád azokat az embereket, akikre szükséged van. Sámuel arkangyal elhozza hozzád azokat az embereket, akik segíteni tudnak neked, és akikkel inspiráló kapcsolatod lehet. Ha most szeretnél új emberekkel megismerkedni, kérd Sámuel arkangyal segítségét.

Skorpió

Szeretnél nyerni? Szeretnél nyertes lenni? Zsofiel arkangyal tud neked abban segíteni, hogy nyerő gondolkodásmódot alakíts ki. Zsofiel arkangyal abban is a segítségedre siet, hogy ne csak nyertesként gondolj magadra, de nyerj is még ezen a héten. Ne felejtsd el, minden nyeremény felelősséggel is jár…

Nyilas

Varázslatra van szükséged? Fordulj Ariel arkangyalhoz. Ő az az arkangyal, aki a manifesztációért felel. Ő az az arkangyal, aki segít csodákat csatornázni az életedbe, és ő az az arkangyal, aki segít, hogy még a legnehezebb helyzetet is megoldhasd. Azokban a helyzetekben is segít, amelyekben csak a varázslat segíthet.

Bak

Sandalfon arkangyal annak a mestere, hogy tisztázza a félreértéseket. Talán nem tudod, mi okozza a félreértést köztetek, de ezt neked nem is kell értened. Sandalfon arkangyal segít rendezni azokat a félreértéseket is, amelyeket nem is értesz. És azokat is, amelyek talán még fel sem tűntek előtted.

Vízöntő

Szétszórtságodra is akad ellenszer. Metatron arkangyal segít, hogy jobban összpontosíthass, és segít neked abban is, hogy pontosabban tudd, mikor mit kell tenned. Metatron arkangyal az összeszedettség mellett arról is gondoskodik, hogy felismerd, mire nem érdemes az energiádat pazarolnod többet.

Halak

Azt hiszed, a helyzet amelyben vagy, karmikus? Azt hiszed, az előző életekig kell visszamenned az időben ahhoz, hogy gyógyítsd ezt a helyzetet? Raziel arkangyal segít neked minden múltbeli negatív hatást meggyógyítani az életedben. Ez igaz a karmikus hatásokra, és az ebben az életben szerzett sérelmekre, nehézségekre is.