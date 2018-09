Ők a legérzékibb csillagjegyek a horoszkóp szerint

Az asztrológusok is egyetértenek, hogy néhány csillagjegy a többiekhez képest is erősebb érzékiséggel rendelkezik, vagy legalábbis sokkal intenzívebben éli meg személyisége ezen oldalát. Ezeknek a csillagjegyeknek az életében mindenképpen kiemelt szerepet tölt be a testiség, az érzékiség, az erotika. Te is köztük vagy? És a párod? A horoszkópból mindenre fény derül.