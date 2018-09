Menni vagy maradni? Ennek a csillagjegynek érdemes második esélyt adnod

Kos: az Oroszlánnak adhatsz második esélyt

Kos jegyűként teljesen érthető, miért ejtette rabul a szívedet az Oroszlán. Mindketten lobbanékonyak vagytok, hiszen a tüzes jegyek közé tartoztok, így olyan társat keresel, aki lépést tud tartani veled. Nézeteltérésekben sincs hiány, mindketten erős személyiségek vagytok, persze pontosan ez a tulajdonság vonz egymáshoz benneteket, és ugyanez okozza a legtöbb súrlódást is. Az igazság mégis az, hogy mindketten mély érzelmeket tápláltok a másik iránt, és a gyakori veszekedések ellenére is újabb és újabb esélyt adhatsz a szerelmednek. Persze, mindig kettőn áll a vásár. Szóval, ha el vagy csüggedve, és már azon morfondírozol, hogy feladod, ne lógasd a fejed, gondolj inkább az együtt töltött szép napokra, és bízz meg ismét a párodban.

Bika: a Skorpiónak adhatsz második esélyt

Lehet, ez a legkülönösebb párosítás a csillagjegyek között, de igazság szerint a Bika és a Skorpió sokkal jobban kijön egymással, mint gondolnád. Kettőjük találkozásra szerelem első látásra, ám a heves érzelmek sem tüntetik el az ellentéteket. A Skorpió tele van érzelemmel, míg Bika racionális, két lábbal áll a földön. Akkor miért is adnál párodnak újabb esélyt? Mert, ha félreteszik az ellentéteket, nagyon is képesek vagytok együttműködni, sokat tanulhatsz a társadtól harc és veszekedés helyett. Párod elsajátíthatja, hogyan higgadjon le, hogyan kontrollálja érzelmeit, míg ő téged az ellazulásban, az érzelmek átadásában segítő. Adj még egy esélyt a szerelmednek, és meglátod, kitűnő kapcsolat alakul közöttetek.

Ikrek: a Vízöntőnek adhatsz második esélyt

Ikrek jegyűként rabul ejtheti a Vízöntő önállósága, míg párod azt találja benned vonzónak, hogy nem érdekel, mit gondolnak rólad mások. Egy pillanatra úgy tűnhet, tökéletesen megértitek egymást, remekül szórakozol és mindent meg tudsz beszélni a pároddal. Pontosan tudod azt is, hogyan mélyítheted el a kapcsolatot, hiszen mindketten ugyanarra vágytok – szabadságra, önállóságra. Legalábbis látszatra. Ám ahogy lenni szokott, tökéletes párkapcsolat nem létezik. Hol rejtőznek a problémák? A Vízöntő magányossága nincs összhangban a te pezsgő társasági életeddel, viszont ha kizárólag ez okoz feszültséget közöttetek, akkor ezen lehet és érdemes is dolgozni. Mindent meg tudtok beszélni egymással, ezért könnyebben találtok megoldást, mint sejtenétek.

Rák: a Bikának adhatsz második esélyt

Rák jegyűként biztosan nagyon csábít a Bika harmóniára törekvése. Ez igaz is. Ti ketten bámulatosan jól kiegészítitek egymást, és nagyszerűen működtök együtt. Persze ellentétekben közöttetek sincs hiány. Párod nehezen kezeli túlzott érzelmességedet, míg te nem érted, ő miért nem képes hozzád hasonló intenzitással megélni a változásokat. Képesek vagytok vajon azonos nevezőre jutni, ha újabb esélyt adsz a párodnak, meg tudjátok menteni kapcsolatot? Egyértelműen jók az esélyeitek. A megoldás a párbeszédben rejlik. Eleinte ugyan ijesztő lehet megosztani az érzéseiket, az őszinteség mégis mindennél jobban tartja össze a kapcsolatokat. Adsz újabb esélyt a párodnak?

Oroszlán: a Halaknak adhatsz második esélyt

Az Oroszlán és a Halak egy pár? Meglepőnek tűnhet, ám nagyon is jól megértitek egymást. Igaz, számos ponton ellentétes a személyiségetek, az életszemléletek, ami feszültséget okozhat. Téged kifejezetten zavarhat a párod introvertált személyisége, míg ő azt érzi, számodra jóval fontosabbak a barátok, mint a kapcsolat. Ezeket a nézeteltéréseket nem mindig egyszerű kezelni. Mégis, ha a szakítást követően érdemes második esélyt adnod az exednek, mert különben sokkal többet veszítesz, mint gondolnád. Párod elképesztően kreatív, szárnyal a képzelete, nyitott és optimista a jövővel kapcsolatosan, nem utolsósorban nagyon kedves és szeretetteljes, amely tulajdonságok mellett te sem tudsz csak úgy elmenni.

Szűz: az Ikreknek adhatsz második esélyt

Íme egy újabb párosítás, amelyet a furcsa jelzővel illetnek sokan. Az igazság az, hogy Szűz jegyűként nagyon megragadja az Ikrek a képzeletedet és persze a szívedet. Miért? Nos, ő annyira más, mint az átlag, hogy az már szinte vonzó. Mindketten tudjátok, nem egyszerű a másikkal, de a szívnek nem lehet parancsolni, és persze a kihívások is mindenekelőtt. A szakítás nem feltétlenül a legjobb megoldás annak ellenére sem, hogy az adott pillanatban tökéletes döntésnek látszik. Ha adsz egy kis időt a szerelmednek, meglepően gyorsan változhatnak a dolgok. Szóval hallgass a szívedre, és inkább bölcsen vészeld át a kezdeti nehézségeket. Hidd el, megéri.

Mérleg: a Baknak adhatsz második esélyt

A sok „különös” párosítás után végre következzen egy olyan, amelynek nagyon is van értelme. A Mérleg és a Bak átlagosnál jobban törődik azzal, mit gondolnak róluk a többiek. Ugyanakkor mindketten keményen és szorgalmasan teszitek a dolgotokat, szeretitek a stílust, minden adva van, hogy boldogan éljetek, míg meg nem haltok. A konfliktusok ugyanakkor titeket sem kerülnek el. Te nagyon is kedveled a társasági életet, több időt szeretnél a barátokkal tölteni, míg szerelmed az otthon nyugalmára, kényelmére vágyik a leginkább. Ez az ellentét távolíthat el egymástól benneteket, és az, hogy szerinted mindig neked kell kompromisszumot kötni és a párod kedvére tenni. Valójában te nagyon is sokat profitálhatsz ebből a kapcsolatból. Éppen a Bak lesz az, aki rádöbbent, mennyire fölösleges olyan emberekkel töltened az időt, akiket nem is kedvelsz igazán, csak a buli kedvéért találkoztok.

Skorpió: a Mérlegnek adhatsz második esélyt

A Skorpió és a Mérleg szintén nehéz „küzdelemnek” ígérkezik, hiszen amilyen gyorsan egymásra találtok, ugyanilyen gyorsan megérkezik az első nézeteltérés is, és a veszekedések napi rutinná válhatnak köztetek. Valójában alakulhatna másképp is, igaz, ehhez némi türelemre és együttműködésre lenne szükségetek. Miként megmenthetitek meg a kapcsolatot? Ha közös egyetértésre juttok. Téged kifejezetten idegesíthet a párod állandó aggódása, miszerint mások mit gondolnak róla, míg őt az akaszthatja ki, hogy már legkisebb problémára is dühkitöréssel válaszolsz. Ha képesek lesztek kompromisszumot kötni, a párkapcsolat működhet. Főként, mert a nézeteltérések ellenére is imádjátok egymást, és ha szakítanátok, két összetört szív lenne a meggondolatlan döntés eredménye.

Nyilas: a Kosnak adhatsz második esélyt

Nyilas jegyűként a Kossal számos közös tulajdonsággal rendelkezel, és sokszor éppen ez okoz feszültségeket közöttetek. Mindketten szeretitek a természetet, imádtok utazni, nem sajnáljátok repülőjegyekre költeni a megtakarításokat. Olyan, mintha az égben köttetett volna a szerelmetek, minden tökéletes. Ám a valóság ennél jóval árnyaltabb. A hasonlóságok lassan súrlódásokat eredményeznek közöttetek. Míg te hagyod, hogy a dolgok maguktól megoldódjanak, addig a Kos rémesen makacs. Mégis, az ellentétek ellenére is inkább gondold meg kétszer, hogy szakítasz-e a szerelmeddel. Lehet, hogy most jó ötletnek tűnik, de gyorsan megbánhatod. Még ha néhány dologban irritál is a párod természete, gondolj arra, egy párkapcsolat sohasem egyszerű.

Bak: a Ráknak adhatsz második esélyt

Csodálkozni lehet csak azon, hogy Bak létedre mennyire jól megértitek egymást a Rákkal. Talán azért, mert mindketten mély érzelmeket tápláltok, igaz te azért ezt mélyen magadba rejted, de valójában ezt az első pillanattól észlelitek egymáson. Rendkívül vonzódsz a párodhoz, igyekszel őt minél jobban megismerni, a felszínre kerülő ellentétek dacára is. Mondhatni pároddal együtt fejest ugrasz mindenbe, de a párkapcsolatnak pontosan ez a legfőbb mozgatórugója. Tény, hogy talán túlzottan is sok időt szentelsz a munkádnak, a párod pedig a párkapcsolatba fekteti a legtöbb energiát, így idővel elkerülhetetlen a súrlódás. Szakítás helyett mégis érdemesebb lenne a megoldásra koncentrálni, hiszen ti is nagyon sokat tanulhattok egymástól.

Vízöntő: a Nyilasnak adhatsz második esélyt

Vízöntő és Nyilas… jól cseng együtt a két csillagjegy neve, tehát akkor a kapcsolatotok is remek, nemde? Egyfelől igen, másfelől viszont… Mindketten szeretitek a függetlenséget, és éppen ez a tulajdonság vonz egymáshoz benneteket, de ugyanez a szabadság okozhatja a legtöbb problémát is a kapcsolatban. Lehet, hogy túlságosan hosszú időt töltötök távkapcsolatban, ami kezdetben nem okoz gondot, hosszabb távon ugyanakkor felőrli a kapcsolatot. Nagyon erős hiányérzetetek támad, így azon morfondíroztok, van-e egyáltalán értelme ennek a szerelemnek. Nem árt tudatosítanod magadban, az egészséges párkapcsolat nem azt jelenti, hogy alárendeled magad a másiknak. Ez két teljesen különböző dolog. Ha azon tűnődnél, érdemes-e második esélyt adnod a szerelmednek, a válasz egyértelműen igen.

Halak: a Szűznek adhatsz második esélyt

A Halak és a Szűz sem tűnik igazán össze illő párnak első hallásra, ám valójában nagyon is gyakran sodródnak egymás mellé. Mi vonz benneteket egymáshoz a különbözőségek ellenére? Párodat a szenvedélyességed inspirálja, míg téged a párod megfontoltsága, józan gondolkodásmódja fog meg. Éjszakába nyúlóan tudtok beszélgetni egymással, ám van egy kis bökkenő: teljesen más az életformátok Mindketten szabad szelleműek vagytok, de párod nálad rendszeretőbb és rendszeresebb. Ez az, amivel az őrületbe kergetitek egymást… Miért érdemes mégis második esélyt adni neki? Mert ti támogatjátok egymást, együtt pedig nagyon sokat érhettek el. Próbálj időt adni a párodnak, és ez a kapcsolat nagyon is működhet.

(via the talko)