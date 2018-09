Ezek a csillagjegyek a szeptember nyertesei

A Bika most igazán élvezi az életét

Kreatívabbnak érzed magad a szokásosnál? Mindenben ott látod a költészetet? Még a színek is élénkebbek a szokásosnál? Bika jegyűként azért érezheted magad most különösen jól, mert a Nap a Szűzben jár, amely az ötödik házadra, az örömre és a szórakozásra sugároz pozitív fényszöget. Nem mellesleg a Szűz hozzád hasonlóan földjegy, így stabilitást, megnyugvást hoz számodra is. Ebben a hónapban még inkább kibontakozik a művészi érzéked, szívesen jársz szórakozni, de az érzéki hangulatod is visszatér. A Merkúr bolygó szintén belép a Szűzbe, ami ugyancsak pozitív hatással lesz rád, a kommunikáció, a másokkal való együttműködés most nagyon könnyen megy. A szeptember tökéletes hónap, hogy terveket készíts, hogy spontán és nyitott tudj maradni minden olyan izgalmas lehetőségre, amely szembejön veled. Ebben a hónapban az életed művésze lehetsz. Vajon mit alkotsz magadnak?

A Szűz végre magabiztosabbnak érezheti magát

Szeptemberben a Nap a jegyedben jár, éppen ezért is ezt a hónapot mindenképpen élvezd ki, már csak a születésnapod okán is. Ez az időszak végre önbizalommal tölt fel, motiváltabbnak érzed magad, mint korábban bármikor. Az életerőd, az energiád megnő. Szűz jegyűként minden okod megvan, hogy büszke lehess magadra, hiszen nagyon messzire jutottál. Az előtted álló időszak arra is alkalmas, hogy megtervezd a jövőt, és megvizsgáld, mi az, amin érdemes változtatnod, hogy még jobban érezhesd magad a bőrödben. Merj nagyban gondolkodni, most elérhetsz mindent, amit csak szeretnél, ne becsüld alá magadat, a képességeidet. Rengeteg lehetőséged van, használd ki. Hihetetlenül intelligens vagy, logikusan gondolkodsz, gyorsan és szívesen tanulsz, könnyedén átlátod és megfejted a világ feladványait, rejtvényeit. Megvan hozzá a képességed, hogy az lehess, aki csak lenni szeretnél. Most bármit elérhetsz.

A Mérleg mellé áll a szerencse

A hónap első felét érdemes önmagadra szánod, hiszen a spiritualitás most mindennél fontosabbá válik, ezért szinte biztosan mély érzésekkel éled meg az előtted álló időszakot. Uralkodó bolygód, a Vénusz a jegyedben jár, ami igazi boldogságot hoz a mindennapjaidba. Mérleg jegyűként most önmagadhoz képest is vonzóbb lehetsz, szinte mágneses erejű a kisugárzásod. A hangulatos is egyre optimistább, és igazán romantikusabb lehetsz, a szerelem, a barátság a legfontosabbak. Sugárzod magadból a jóságot, a kedvességet, amikor aztán a hónap vége felé a Nap is belép a jegyedbe, még bizakodóbbá válhatsz. Addig is fedezd fel önmagadat, a világot, a benned lévő harmóniát. Keresd meg a belső békét, ehhez érdemes minél többször meditálnod. Ne lepődj meg azon sem, ha most még többen szeretnének megismerni téged.

Elite Daily