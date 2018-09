Napi horoszkóp 2018. 09. 03.: Lépésről lépésre haladhatsz a siker felé hétfőn

Kiabáld ki magadból a dühödet. Na jó, nem az a legjobb, ha valakivel összeveszel, de az sokat segít, ha egyszerűen csak beleüvöltesz a vakvilágba. Olyan helyen üvölts, ahol nem hallanak meg. Az is jó megoldás, ha kiénekeled magadból a feszültséget. Akát üvöltesz, akár énekelsz, hétfőn egészen biztosan megkönnyebbülsz. Melyiket választod?

Bika

Hétfőn jogod van a hibázáshoz. Na jó, más napokon is jogod lenne hozzá, de ma végre teljes mértékben át is éled ezt a jogodat. Ma végre meg tudod engedni magadnak a hibázást. És ma végre megérted, a hibákat elég kijavítani. Nem kell miattuk megbüntetned magad, és nem is kell miattuk rosszul érezned magad.

