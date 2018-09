Heti horoszkóp szeptember 3–9.: Most teljesülnek a kívánságok

KOS

Szeptember kezdete a nyár végét jelenti, ám gyászolnod mégsem kell. A hét elején az Ikrek Hold azt javasolja, hogy kapcsolódj be minél több beszélgetésbe, mert fontos információkhoz juthatsz. Szerdán a vizes jegyekben járó bolygók (Rák Hold, Skorpió Jupiter, Halak Neptunusz) szerint az érzelmek, no meg az eső dominál. Vigyél magaddal esernyőt, viszont ez sem óv meg az érzelmek árvizétől. A hét második felében a föld elem és a józanság kerül előtérbe, melynek csúcspontja a vasárnapi Szűz újhold lesz.

BIKA

Számodra szeptember első hete nem indul túl fényesen: szeretnél haladni a saját feladataiddal, de az Ikrek Holdnak köszönhetően folyton hozzád szól valaki, amitől megakadsz, és egyre ingerültebbé válsz. Szerencsére szerdától sokat javul a helyzet, csütörtöktől pedig visszanyered a legjobb formádat, mivel a Merkúr belép a Szűzbe, és Szaturnusz elindul előre. Pénteken és szombaton duplán dupla szuper fényszögek segítenek neked, és a hét fénypontja a vasárnap esti Szűz újhold. Ez egy kitűnő lehetőség az újításra.

IKREK

Ismered a mondást, „Sok beszédnek sok az alja”. Hétfőn az Ikrek Hold–Halak Neptunusz fényszög szerint a felettesed olyan hosszasan magyaráz, hogy elveszítheted a türelmedet. Fontos lenne, hogy ne keveredj konfliktusba vele. Az érvelésének részleteit csak csütörtöktől fogod megérteni, amikor bolygód, a Merkúr belép a Szűzbe. Innentől te is precízebbé válsz, és lesz türelmed a részletekkel is foglalkozni. A vasárnapi újhold az otthonodban sarkall újításra. Aktuálissá válik minden, ami új…

RÁK

Szeptember első hete álmosan indul. Hiába van sok dolgod, és hiába vesz körül több lelkes ember, a motivációd csak szerdától érkezik meg. A szerda viszont kiváló nap lesz, kiváló fényszögekkel a vizes jegyekben járó bolygóknak – Rák Hold, Skorpió Jupiter, Halak Neptunusz – köszönhetően. Azonban csütörtökön egy Hold–Mars-szembenállás sértődésre való hajlamot mutat. Pénteken fokozottan legyél óvatos a közlekedésben, balesetveszélyes konstelláció látható az égen. Hétvégén köszöntsd a vasárnapi újholdat!

OROSZLÁN

Tudsz róla, hogy szenzációs a stílusod, és zengő a hangod? Ezt használd arra, hogy megnyerd az embereket, de ne magadnak, hanem a jó ügyeknek. Csütörtökig lesz erre lehetőséged, mert addig a Merkúr, a kommunikáció bolygója még az Oroszlánban jár. Attól, hogy hajnalban átlép a Szűzbe, még nem megy el a hangod, de már nem lesz olyan lenyűgöző. A hét közepétől egyre nagyobb hangsúlyt kap a pénz a föld jegyekben járó bolygók – Szűz Merkúr, Bak Szaturnusz, Bika Uránusz – szerint. Szerencsére vasárnap az újhold „asszisztál” neked.

SZŰZ

Kedvelni fogod szeptember első hetének elejét, de az igazi jó széria csütörtöktől kezdődik a számodra: hajnalban bolygód, a Merkúr belép a Szűzbe, amivel kezdetét veszi egy kiváló kéthetes időszak. Ráadásul ezen a napon a Szaturnusz is elindul előre. Vedd kezedbe a fontos ügyeket, és járj a végére! Pénteken és szombaton is lesz szuper fényszög, szóval bármi aktuális most, az összejön. A hét égi ajándéka számodra a vasárnapi Szűz újhold lesz, ami az év legfontosabb újholdja. Ideje megújulnod…

MÉRLEG

Készülj rá, kedden, csütörtökön és szombaton is lesznek számodra nehéz bolygóállások, amelyek konfliktust generálhatnak. Hasznos, ha erről előre tudsz, mert tudatosan kitérhetsz a provokáció elől. Szerencsére kedden levegő, szerdán víz, pénteken és szombaton föld energiák dominálnak. A levegő jót tesz a kommunikációnak, a víz az érzelmeknek, a föld a józanságnak. Utóbbi vasárnap éri el a csúcsot, este ugyanis újhold lesz a Szűz jelében, ez pedig alkalmat teremt, hogy újíts vagy elindíts valami újat.

SKORPIÓ

Szeptember elején a hétfői nehéz fényszög azt mutatja, a gyerekek bizony sokba kerülnek. Ez nem meglepő iskolakezdéskor. Kedden és csütörtökön a közlekedésben kell óvatosnak lenned, mert balesetveszélyes bolygószembenállás (Hold–Szaturnusz, Hold–Mars) rajzolódik ki az égen. Szerdán jön a hét legszuperebb napja szuper fényszögekkel, majd a hét második felében a föld jegyekben járó bolygók kedveznek a gyakorlatiasságnak. Ennek megkoronázása a vasárnap esti újhold. Gyújts halványzöld gyertyát, és kívánj valamit!

NYILAS

A bolygók azt tanácsolják, hétfőn ne folyj bele mások vitájába! Kedden és csütörtökön is lesz olyan bolygószembenállás (Hold–Szaturnusz és Hold–Mars), ami fejtörést okozhat a pénzügyek terén. Jobb lenne, ha nem most nem hoznál komolyabb döntést. Csütörtökön hajnalban a Merkúr a Szűzbe lép, ami olyan idegesítő, frusztráló főnököt szimbolizál, aki különösen kötekedőnek tűnik. Mégis igaza lehet, ezért jobb félretenni a méltatlankodást. A felismeréséhez hozzásegít a vasárnap esti Szűz újhold.

BAK

Csupa jó hír: múlt héten a Mars, ezen a héten a Szaturnusz indul előre. Mindkettő a Bakban jár, ezért nagy hatással vannak rád. Mielőtt bolygód, a Szaturnusz irányt vált, úgynevezett stacioner állapotban van, ami azt jelenti, csütörtök előtt érdemes megállnod egy pillanatra. Gondolkozz el azon, merre tartasz! Csütörtökön elindul előre a Szaturnusz, és aznap a Merkúr is belép a Szűzbe. Ez a kettő, valamint a pénteki és szombati dupla szuper fényszögek neked kedveznek. Jutalomként megkapod vasárnap az újholdat.

VÍZÖNTŐ

Szeptember első napjaiban testhez álló bolygóállások lesznek az égen. Elemedben leszel, ami arra jó, hogy sikeresen tárgyalj és egyeztess. Kedden és csütörtökön is vigyáznod kell az egészségedre, két bolygószembenállás (Hold–Szaturnusz és Hold–Mars) az emésztésed gyengeségére figyelmeztet. Figyelj rá, mit eszel, mennyit és mikor! Ennél is súlyosabb helyzetet jelez pénteken a Szűz Nap–Halak Neptunusz szembenállás, ami pénzügyi zavarra hívja fel a figyelmedet. A vasárnapi újhold önuralommal ajándékoz meg.

HALAK

Ezen a héten ellentétes hatások érvényesülnek. Amilyen szuper lesz a szerdai napod, olyan lehangoló lesz a péntek. Szerdán a vizes jegyekben járó bolygók – Rák Hold, Skorpió Jupiter és Halak Neptunusz – erősen inspirálnak, ám pénteken egy Szűz Nap és Halak Neptunusz szembenállás kijózanít, amit sorscsapásként élhetsz meg. Pedig a Nap rávilágít valamire, amit eddig zavarosan láttál, ám a tisztánlátás néha bizony fájdalmas lehet. A megoldást a vasárnapi Szűz újhold hozza, ami új megvilágításba helyez mindent. Végre…