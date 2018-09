Ilyen szülők a csillagjegyek a horoszkóp szerint

A Kos szülő

A Kos szülő valóságos háborúnak érzi a gyereknevelést. Szerencsére nem a gyerekkel vív csatákat, inkább a többi szülővel, az óvónőkkel, a tanárokkal. Gyermekének mindenből a legjobbat, a legszebbet, a legtöbbet adja.

Így játszik: a Kos szülő képtelen veszíteni, neki mindig nyernie kell. Igaz, idővel megtanul a gyereke érdekében veszíteni is, de az biztos, a csemetébe is egészséges versenyszellemet nevel.

Így mesél: ő az, aki nagyon erősen beleéli magát a történetbe, néha talán még jobban megijed a gonosz szereplők viselkedésétől, mint a kicsik.

Ez a leggyakoribb mondata kamasz gyermekének: „Azt teszed, amit mondok!” – nem feltétlenül népszerű vele…

A Bika szülő

A hiperaktív gyerekek álma a Bika szülő, akinek valósággal fát lehet vágni a hátán, miközben ő csak mosolyog, és türelmesen válaszolgat a „miért?” korszak végtelennek tűnő kérdéseire. Neki mindennél fontosabb, hogy gyermeke minden fizikai és lelki igényét kielégítse. Meg is tesz mindent a gyerek boldogságáért.

Így játszik: lassan és türelmesen tanítja meg a legbonyolultabb játékokat is a gyerekeknek, a nagyobbakkal bármikor hajlandó társas játékozni.

Így mesél: minden szereplőnek külön hangot és grimaszt talál ki, szinte külön játékot kanyarít az esti mesékből.

Ez a leggyakoribb mondata kamasz gyermekének: „Nem kapsz több zsebpénzt!”

Az Ikrek szülő

A gyerek individualitásába vetett hit és az egyéniség fontossága határozza meg az Ikrek szülő nevelési elveit. Ő azok, aki szinte biztosan a legújabb alternatív iskolát választja a gyerekeknek, mert szentül hiszi, csemetéi változtatják meg egykor a világot. Az biztos, kíváncsiságával, a tanulás iránti szenvedélyével gyermekeit is erősen motiválja, ösztönzi.

Így játszik: teljesen beleéli magát a szerepjátékokba, de néha gyorsabban ráun egy-egy játékra, mint a gyerekek.

Így mesél: fejből, természetesen, gyakran ő maga talál ki új fordulatokat, új részleteket a régi mesékhez. A gyerekek pedig valósággal falják az izgalmas történeteket.

Leggyakoribb mondata kamasz gyerekének: „Én a te korodban filozófusokat olvastam!”

A Rák szülő

Egyszerűen nincs olyan, amit a Rák szülő meg ne tenne a gyerekeiért, a családjáét. Vigyáznia kell ugyanakkor arra, hogy ne áldozzon föl mindent a többiek érdekében. Ő az a szülő, akinél egész biztosan vigaszt és megértést találnak a kicsik. Ő mindig figyelmesen és türelmesen meghallgatja a problémáikat, mindig kiáll mellettük, értük.

Így játszik: legalább akkora fantáziavilágot teremt magának, mint a gyerekek. Minden játékot érzelmi szempontból közelít meg, és persze mindig hagyja nyerni a gyerekeket.

Így mesél: kedvenc gyerekkori meséit olvassa fel abból a mesekönyvből, amelyet évtizedekig őrizgetett.

Leggyakoribb mondata kamasz gyerekének: „Meg kell enned a spenótot is!”

Az Oroszlán szülő

Ha osztanának díjat, egészen biztosan az Oroszlán szülő kapná meg a legszórakoztatóbb anyának, apának járó elismerést. Az ő gyermekei biztosan sohasem unatkoznak, hiszen mindig kitalál valami izgalmas programot, új játékot, gyerekzsúrt, hobbit vagy különórát.

Így játszik: felszabadultan és boldogan, bárhol és bármikor.

Így mesél: vicces grimaszokkal és hanghordozással teszi izgalmassá az előadását, nagyon szereti, ha több gyerek gyűlik köré, amikor mesél. Az igazi elismerés számára, amikor nevetnek a kicsik, és valóban élvezik a történeteket.

Leggyakoribb mondata kamasz gyerekének: „Márpedig elindulsz ezen a versenyen is!”

A Szűz szülő

A Szűz szülő természetesen a legjobban felkészült valamennyi csillagjegy közül, igazi gyereknevelési szakértő, minden könyvet elolvas a témában. Az interneten legalább öt baba-mama-papa típusú fórum törzsvendége, bár hozzászólásokat csak ritkán ír, inkább olvassa a többiek bejegyzéseit. Aztán megtartja magának a véleményét…

Így játszik: ő az, aki pontosan betartja a játékszabályokat, amit természetesen a gyerekektől is mindig elvár. A játékokban mindig a legjobb győz.

Így mesél: a legtrendibb mesekönyv-sorozatból olvas fel, ölében a gyerekkel, hogy a kicsi is jól láthassa a képeket.

Leggyakoribb mondata kamasz gyerekének: „Megmondom, hogyan kellett volna csinálnod!”

A Mérleg szülő

A Mérleg szülő szerelme gyümölcsét látja a gyerekeiben, éppen ezért extra szeretettel és odaadással fordul a kicsikhez. Később a nagyobbakkal szívesen büszkélkedik az ismerősök és a szomszédok előtt. A Mérleg szülő hihetetlen előrelátással választja meg gyermekei iskoláit.

Így játszik: szívesen játszik a gyerekekkel, az sem zavarja, ha minél többel foglalkozhat egyszerre, gyakran vigyáz a barátok csemetéire is.

Így mesél: szinte színházi előadássá alakítja az esti mesét, különböző kellékekkel teszi még színesebbé a történeteket.

Leggyakoribb mondata kamasz gyerekének: „Nem járhatsz vele, fiatal vagy hozzá!”

A Skorpió szülő

A Skorpió szülő is a harcosak táborát erősíti. Ő az, aki bármilyen helyzetben képes a gyermeke mellé állni, tűzzel-vassal védi őt minden valós vagy vélt támadástól. Úgy érzi, legfontosabb feladata, hogy sokszínű, változatos életre készítse fel a gyerekét, hiszen a gyerek boldogsága az ő kizárólagos felelőssége.

Így játszik: szereti a titokzatos, akciókban gazdag játékokat. A misztikus történetekért egyenesen rajong, ahogyan idővel a gyerekei is.

Így mesél: nagyon sok hatásszünetet tart, a meséket ezzel teszi még sejtelmesebbé, de persze folyamatosan figyeli a gyerekek reakcióját.

Leggyakoribb mondata kamasz gyerekének: „Nem öltözhetsz folyton feketébe!”

A Nyilas szülő

A Nyilas szülő mindent megtesz, hogy neki valójában a gyereknevelés pozitív és legvidámabb oldala jusson. Ha tehetné, elbliccelné az összes szülői értekezletet és a pedagógiai célzatú komoly beszélgetéseket is. Ő nem szívesen nevel, inkább példát mutat a csemetéknek. Vidám és optimista hozzáállásával erősen hat gyerekei világnézetére is.

Így játszik: játék közben kerül igazán elemébe, neki valójában felnőttként is mindegy, hogy plüssökkel, építőkockákkal vagy társassal játszik a gyerekekkel. A baj akkor kezdődik, amikor a csemeték húszéves koruk körül fellázadnak a közös játék és programok ellen…

Így mesél: inkább humorral teleszőtt saját meséket talál ki, mint könyvből olvasson, a történeteket pedig bárhol és bármikor elmondhatja a gyerekeknek.

Leggyakoribb mondata kamasz gyerekének: „Csináld, ahogy akarod, de a barátaidat ne hanyagold el!”

A Bak szülő

A Bak szülő pontos elképzeléssel rendelkezik, milyen is az igazán jó apa vagy anya. Szilárd alapelvek mentén alakítja a saját véleményét a szülői feladatkörről, és úgy gondolja, a legfontosabb cél minden szempontból megalapozni a gyermekei jövőjét. Céltudatosságra, fegyelemre neveli őket.

Így játszik: természetesen precízen. Minden játékban az életre való nevelés eszközét látja, aztán persze ő is felenged, és felszabadultan, korlátok nélkül játszik a gyerekekkel.

Így mesél: szintén precízen. A meseválasztás szintén az életre való felkészítés hatékony eszköze, később belátja, gyerekei kívánsága talán fontosabb, mint a folyamatos nevelés.

Leggyakoribb mondata kamasz gyerekének: „Ezért áldoztam rád a legszebb éveimet?” – nem igazán sportszerű, ugye?

A Vízöntő szülő

A Vízöntő szülő legnagyobb dilemmája, barátja vagy apa/anyja legyen inkább a gyereknek? Ezen egészen addig gondolkodik, amíg újabb kérdés nem merül fel benne: „Barát legyek, vagy nagyszülő?” Neki ugyanis nagyon fontos az egyenrangú kapcsolat, ő az, aki már az óvodaválasztást is megbeszéli a gyerekével.

Így játszik: azt és úgy játszik, amit és ahogyan a gyerekek szeretnének, képes teljesen feloldódni és kikapcsolódni a játékokban.

Így mesél: a kitalált mesék témáját közösen választja a gyerekekkel, sőt még azt is átbeszélik, valójában milyen cselekmények mentén haladjon a történet.

Leggyakoribb mondata kamasz gyerekének: „Miért nem szóltál? Tudod, hogy nekem mindent elmondhatsz!”

A Halak szülő

A Halak szülő nagyon érzelmes, ezért ő biztosan nagyon gyakran tör ki spontán „puszirohamokban”. Szerinte a szeretet és a mély gondolatok átadása a szülők legfőbb feladata. Az iskolaválasztás elbizonytalanítja, mert érzi a felelősség súlyát, döntésének nehézségét talán több évtized alatt sem képes levetkőzni. Még felnőtt gyerekét is ellátja tanácsokkal, mintha még mindig rajta múlna a boldogsága.

Így játszik: neki sokszor élénkebb a fantáziája, mint a gyerekeknek, főleg a szerepjátékokat kedveli nagyon.

Így mesél: néha könyvekből, máskor pedig a saját sztorijait színezi ki. Nagyon szereti a romantikus és a tündérmeséket.

Leggyakoribb mondata kamasz gyerekének: „Ezt nem teheted velem, hiszen szeretlek!”