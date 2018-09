Szeptemberi horoszkóp: Bámulatos sikerek várnak

Kos (március 21. – április 19.)

Összességében egymást követhetik a pompásabbnál pompásabb napok. Az lenne a legjobb, ha a munkádra koncentrálnál, mert most elérheted mindazt, amit korábban tervbe vettél. A pénzedre jobban kellene vigyáznod, mert megeshet, hogy te követhetsz el olyan hibát, amelynek negatív anyagi következményei lehetnek. Megeshet, hogy régi ismerős bukkan fel a láthatáron, aki miatt boldogság járhatja át minden porcikádat.

Bika (április 20. – május 20.)

Ebben a hónapban minden idegszáladdal a magánéletedre kellene koncentrálni, mert az életnek ezen a területén történhetnek olyan események, amelyekre te vágyakozol. Ehhez azonban szükség lesz arra, hogy többet tegyél le a közös asztalra, és persze alárendeld magad a társad akaratának. A munkahelyeden olyan információk kerülhetnek napvilágra, hogy a döbbenettel talán még az állad is leeshet.

Ikrek (május 21. – június 20.)

Nem kedvez az idő külföldi utazásnak, ha tanulmányokat folytatsz, idegesítő helyzet jöhet létre. Megeshet, hogy belebonyolódhatsz egy olyan ügybe, amely miatt kapcsolatba kerülhetsz a joggal és a törvény képviselőivel. Kedvez viszont ez a szeptemberi időszak az ingatlanügyletek bonyolításához, de a munkában is olyan helyzet jöhet létre, amely nagyon is a kedvedre lesz. Pénzügyeid is végre csodásan alakulhatnak.

Rák (június 21. – július 22.)

Soha nem volt még aktuálisabb a régi mondás, miszerint “csak egészség legyen, a többit majd megvesszük”. Megeshet ugyanis, hogy orvosi beavatkozásra kerül sor, és valójában nagyon is itt az ideje, hogy kontrollvizsgálaton vegyél részt. A munkában, megélhetésben olyan változások történhetnek, amelyek igazán a kedvedre valók. A baráti kapcsolatok azonban megmérettethetnek és akad, amelyik könnyűnek találtathat…

Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)

A szerelmi kapcsolatokban kommunikációs zavarok léphetnek fel elsősorban a kedvesed miatt. Ha szülő vagy, akkor a gyermeked igencsak izgága lesz ebben a hónapban, és olyan dolgokkal állhat elő, amelytől még a nem létező szőrszálaid is az égnek állhatnak. Ha pénzről van szó, nem lesz okod panaszra. A munkahelyeden egyik pillanatról a másikra történhet olyan esemény, amelytől még a szavad is elakadhat.

Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.)

Rendkívül balesetveszélyes ez a hónap, ezért légy sokkal, de sokkal óvatosabb, mint máskor. Megtörténhet, hogy olyan személlyel futhatsz össze, akit akkor szeretnél látni, amikor a hátad közepét. Mivel a józan gondolkodás jellemző most rád, így nincs olyan helyzet, amelyen ne tudnál úrrá lenni. A szerelem ege vakítóan kék lehet, és a szenvedély hullámai magasra csaphatnak. A kollégákkal szemben viszont légy türelmesebb.

Mérleg (szeptember 23. – október 22.)

Ha a magánéletedben szeretnél sikeres lenni, akkor az a legfontosabb, hogy az anyagiak ne játsszák most főszerepet az életedben, mert a pénz elronthatja még a legjobb kapcsolatot is. Lelkileg sokkal érzékenyebb vagy most, mint máskor. Ez lehet az oka annak, hogy olyan dolog miatt is összeszorulhat a szíved, amelyet korábban talán észre sem vettél. Valaki rád bízhatja a titkát, mindenképpen őrizd meg.

Skorpió (október 23. – november 21.)

Rendkívüli kreativitás lehet most jellemző rád, ezért érdemes a felettesednél vagy a kollégáknál előállni az új ötleteiddel, mert sikert sikerre halmozhatsz. A munkában olyan helyzet jöhet létre, amely miatt könnyebbnek érezheted az életedet. Ha elégedetlen vagy a díjazásoddal, akkor annak szeptemberben kellene hangot adni. Balesetveszélyes ez a hónap számodra is, légy sokkal óvatosabb, ne rohanj és ne kapkodj.

Nyilas (november 22. – december 21.)

Megtörténhet, hogy olyan dolog juthat a fülecskédbe, amely előtt döbbenten állhatsz. A munkádban új, talán most nehezebben kezelhető helyzet jöhet létre. Nagyon fontos, hogy higgadt maradj, és ha valamit nem értesz, kérdezz és kérdezz és kérdezz. Felettesed nyitott minden elképzelésedre, ötletedre, bátran add ezeket elő. Ha párkapcsolatban élsz, társad után semmi esetre se nyomozz, inkább légy vele sokkal türelmesebb.

Bak (december 22. – január 19.)

Az ígérgetésekkel tele lehet a padlás. Megeshet, hogy elfogy a türelmed, és kikényszeríthetsz egy döntést. De az is lehet, hogy a pénzügyek alakulása miatt gondolkodhatsz el azon, talán elérkezik a pillanat, amikor változtatnod kellene. A szerelmi kapcsolatokban olyan helyzet alakulhat ki, amelyet talán nem, vagy csak nehezebben tudsz kezelni. Ha nem akarsz szakítani, neked kellene most alkalmazkodni.

Vízöntő (január 20. – február 18.)

A munkában, a megélhetésben jöhet létre felemás helyzet, amelynek hatására az egyik szemed sírhat, a másik nevethet. Rendkívüli kreativitás lehet rád most jellemző, fantasztikus ötleteid támadhatnak, amelyek megvalósítására lehetőséget kínálhat a sors. Ingatlanügylet bonyolításakor döbbenten állhatsz a kialakuló szituáció előtt. A környezetedben van egy olyan személy, aki miatt kinyílhat a kisbicska a zsebedben. Inkább légy óvatos…

Halak (február 19. – március 20.)

Izgalmas hónap előtt állsz, amikor olyan események történhetnek veled, amelyeket talán a legmerészebb álmaidban sem mertél volna elhinni. Olyan lehetőséget is utadba sodorhat az élet, amelyet ha meg tudsz ragadni, jelentősebben növelheted a bankszámládon lévő összeget. Váratlan találkozásra is sor kerülhet, amely miatt előfordulhat, hogy annyira meglepődsz, hogy talán még bután is viselkedhetsz, amit aztán persze bánni fogsz.