Napi horoszkóp 2018. 09. 02.: Mi zár börtönbe vasárnap?

Figyelj oda a folyadékpótlásra vasárnap. Igen, lehet, ez elcsépelt és unalmas tanács, de mindezzel együtt valóban elég vizet iszol? A testednek szüksége van arra, hogy legalább két liter vizet kapjon naponta, és szüksége van arra is, hogy a sejtjeidet átjárhassa az éltető, tisztító, gyógyító víz.

Sokkal szabadabb vagy, mint amilyennek látod magadat. Talán azt hiszed, korlátok sokasága köt meg téged, de ez így nem igaz, vagy nem teljesen igaz. Vasárnap hatalmas szabadságod lesz, és vasárnap arra is lehetőséged adódik, hogy megtapasztald a szabadságodat, és megérezd, valóban sokkal szabadabb vagy, mint eddig hitted.

Valójában nem kellene azon aggódnod, mit szólnak az álmaidhoz a többiek. Valójában nem is kellene mindenkivel megosztanod az álmaidat. Az álmaid azért vannak, hogy bátran álmodd őket. Az álmaid azért vannak, hogy irányt szabjanak az életednek, nem pedig azért, hogy arra méltatlanoknak elmeséld azokat.

Érdemes lenne tisztázni magadban, valójában mit vársz a szeretteidtől. Érdemes lenne megvizsgálnod magadban, pontosan kommunikálod-e, hogy kitől mit vársz. Könnyen lehet, eddig te sem voltál biztos abban, mit szeretnél, és ezért a többiek sem értették meg, mire is van szükséged.

Tudd, hogy ugyanaz vagy, mint aki voltál. Ez azonban nem jelenti, hogy ne fejlődhetnél, ne változhatnál és legfőképpen ne változtathatnál. Egyszerűen csak figyelj oda arra, aki most vagy. Figyelj oda arra, aki ma vagy. Figyeld meg, ma mire vágysz, ma hova mennél, ma mit mondanál és kinek.

Sokáig követted el azt a hibát, hogy nem figyeltél a testedre. Vasárnap itt az ideje, hogy a testedre kezdj figyelni, és itt az ideje annak is, hogy sokkal tudatosabb legyél az életmódoddal kapcsolatban. Ma figyeld meg, milyen ételek után sóvárog a tested, és figyeld meg, milyen hatással vannak a testedre az ételek.

Vízöntő

Most élsz, most kell jól érezned magad, most kell a boldogságot és az örömet választanod. Talán szívesen halasztanád holnapra, hogy boldog legyél, de holnap már hétfő van. Ugye, nem hangzik hihetőnek egy boldog hétfő? Ma legyél boldog, és ma élj a mának, ma válaszd az örömet, ne csak holnap!

