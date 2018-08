Napi horoszkóp 2018. 09. 01.: Szombati feladatod az önszeretet

Sokkal boldogabb leszel, ha megtalálod, amit igazán szeretsz, és ha mered azt csinálni, amit igazán szeretsz. Itt a szombat, itt az alkalom, hogy kövesd a szenvedélyedet, hogy csináld, amit igazán szeretsz. Fontos, hogy tudd, amikor azt csinálod, amit szenvedélyesen szeretsz, az univerzum áldása is veled lesz.

Ha nem szereted önmagadat, hogy szerethetnél másokat? A szombat az önszeretet napja lesz a számodra, az a nap, amikor fejlesztheted magadban a saját magaddal való szeretetteli viszonyodat. Az önszeretet azért is fontos, mert ha elég sok szeretet gyűlik fel benned magaddal szemben, sokkal jobb szülő leszel, mint eddig.

Úgy érzed, végtelenül elfoglalt vagy, és úgy érzed, rengeteg teendőd van. Persze, ez talán így is van. Szombaton mégis az a legfontosabb, hogy a gyerekeiddel lehess. Ma tedd félre a fontosnak tűnő dolgokat azért, hogy az igazán lényegesekkel foglalkozhass. Nem lehet annál fontosabb ma, mint hogy értékes időt tölts a gyerekeiddel.

Ma keress magadban öt dolgot, ami szerethető. Keress magadban öt dolgot, amit jónak tartasz. Az is jó, ha úgy fogalmazol, ez az öt dolog a legjobb bennem. Ezzel elkezdődhet egy olyan önismereti utazás, amelynek végén sokkal közelebb kerülhetsz önmagadhoz, és amelynek végén sokkal mélyebben megszeretheted önmagadat.

Miközben azon vitázol valakivel, hogy valójában kinek van igaza, nem is veszitek észre a lényeget. Azt, hogy az igazság képlékeny. Valójában mindkettőtöknek igaza van a saját világában. Nem lehet ebben az ügyben egyetlen igazságot találni, hiszen mindkettőtök álláspontja érvényes, jogos és megdönthetetlen.

Ne csapd be magad azzal, hogy van még időd megoldanod egy helyzetet. Az idő elfogyott, ha úgy tetszik, a körmödre égett. Most azzal teszed a legjobbat magadnak, ha nem halogatsz tovább. Élj úgy, mintha nem lenne holnap. Élj úgy, mintha ez az egy nap lenne az életedből, és mintha minden perc számítana. Hiszen minden perc számít.

Halak

Legyél könyörtelen az idődet illetően. Sokan tartanak igényt az idődre, de neked ma is csak 24 órád van. Talán a szabadnapokon sokkal értékesebb is az időd, mint a munkanapokon, hiszen most minden percet a szeretteidtől, a családodtól és az álmaidtól veszel el. Gondold meg, kinek és menyit adsz az idődből.

