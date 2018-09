Ezeket a csodás illatgyertyákat imádják a csillagjegyek

A Kos

Illatgyertyája: vanília és fahéj

A Kos a tűz jegy szülötte, nem csupán vad és féktelen természete, az önállósága miatt, hanem mert áramlik belőle a melegség. Éppen ezért olyan illatgyertyát szeret a leginkább, amely felér egy forró öleléssel. A fahéj energikus, küzdő jellemét testesíti meg, míg a vanília megédesíti a gondolatait.

A Bika

Illatgyertyája: sáfrány és pezsgő

A Bika a realitások, az anyagi világ embere, éppen ezért önmagától nem sajnál semmit, legyen az luxus, kényelem, jólét. Pezsgőillat – hiába, a fényűzés a gyengéje –, egy kis sáfrány, a gyertya illata a pazar bulik világába éppúgy elvarázsolja őt, mint az antik könyvek közé.

Az Ikrek

Illatgyertyája: vadrózsa

Az Ikrek a folyamatos változást testesíti meg, sokoldalú, rettentően kíváncsi és kreatív csillagjegy. A vadrózsa pontosan tükrözi személyisége sokféleségét, hiszen a gyertya meggyújtását követően olyan meglepő illatok is hatalmukra keríthetik, mint a bergamott, a szegfűbors, a geránium, a cédrus vagy a mandarin.

A Rák

Illatgyertyája: levendula és citrom

A Rák kívülről keménynek, pikírtnek tűnik, ám ez csak a látszat: ő belül nagyon is érzékeny és hűséges. A levendula és a citrom pedig kiválóan tükrözi ezt a kettősséget: a citrom a keserédes természettel asszociál, míg a levendula a Rák gyengébb oldalához illik nagyon.

Az Oroszlán

Illatgyertyája: egzotikus gyümölcsök, cukrozott narancs

A csillagjegyek közötti népszerűségi versenyben biztosan az Oroszlán vinné el a pálmát, hiszen merész, határozott és elsöprő személyiség. Olyan illatra van tehát szüksége, amely összhangban áll a tulajdonságaival: az egzotikus gyümölcsök, a citrusfélék különösen jól harmonizálnak szórakoztató, figyelemfelkeltő személyiségéhez.

A Szűz

Illatgyertyája: barack és mimóza

A csillagjegyek között a Szűz a maximalista, éppen ezért az aromaterápiát, az illatgyertyát egyfajta jutalomként kezeli, amelyet hétvégenként, jól megérdemelt kikapcsolódásképpen gyújt majd meg. Személyiségéhez, bájához pedig a barack és a mimóza illata passzol a leginkább.

A Mérleg

Illatgyertyája: boróka és aloe vera

A Mérleg az egyensúlyra törekszik, így kedvenc gyertyája illatának is békét és harmóniát kell sugallnia. Az aloe vera a frissességet, a légiességet adja neki, míg a boróka illóolaja segít abban, hogy két lábbal a földön járjon.

A Skorpió

Illatgyertyája: vérnarancs, cukrozott citrom és fehér tea

A harcias Skorpióhoz igazán hozzá hasonló illat illik: a vérnarancs a tüzes és szenvedélyes oldalát ábrázolja, a cukrozott citrom a határozott és bájos egyvelegét. A fehér tea pedig mindezt kiegészítve jelzi, hogy a Skorpió érzékeny és tapintatos is tud lenni, amiről sokan hajlamosak megfeledkezni.

A Nyilas

Illatgyertyája: cukrozott narancs és marokkói fűszerek

A csillagjegyek közül talán a Nyilas a legoptimistább típus, ami korántsem jelenti, hogy a keménység, a határozottság ne jellemezné őt. A cukrozott narancs a bizakodást és a derűt közvetíti a lakásában, míg a különlegesen finom illatú fűszerek a csillagjegy független vezéregyéniségét testesítik meg.

A Bak

Illatgyertyája: eukaliptusz, bors, levendula és pacsuli

A Bak konok és munkamániás, így olyan illatgyertyára van szüksége, amely megnyugtatja, ellazítja a föld jegy szülöttét. Az eukaliptusz, a pacsuli és a bors egyvelege energiával tölti fel a lelkét, így gyorsan visszanyeri motivációját, míg a levendula ellazítja és kisimítja az idegeit.

A Vízöntő

Illatgyertyája: liliom

A Vízöntő ambivertált személyiség, egyfelől csendes és félénk, másfelől elszánt és szilaj. A liliom elsősorban virágillat, amelyben a liliom mellett a jázmin, a gardénia illata is érezhető, ám egy kevés fahéj, vanília is tetten érhető, hogy a Vízöntő bájossága is felszínre kerülhessen.

A Halak

Illatgyertyája: sós tengeri levegő, tengeri kristály, tengeri kagyló

A csillagjegyek sellője a Halak, aki kedves természetével, empátiájával, energiájával varázsolja el a többieket. Nagyon érzékeny, és nagyon erősen vonzódik a vízhez is. A sós tengeri levegő, tengeri kristály, illetve tengeri kagyló egyvelege épp oda repíti őt, ahová a leginkább vágyik…

(via elle decor)