Hétvégi szerelmi horoszkóp szeptember 1–2.: Mit kell megtanulnod a szerelem iskolájában?

Kos

Szeretnél segíteni a párodnak, de úgy tűnik, most olyan érzelmi helyzetet él meg, amelyben nem tudod, mit mondhatnál. A jelenléted, az odafigyelésed, a megnyugtató érintésed bőven elég lesz, hogy érezze a támogatásodat és a segítségedet. Csak légy most vele, ennyi bőven elég a sikerhez.

Bika

Olyan híreket kapsz a szerelmedről vagy az exedről, amelyek igazságtartalma ellenőrizhetetlen. Pedig fontos lenne, hogy most ne hagyd magad mások által manipulálni, és csak annak higgy, amit a saját szemeddel is látsz.

Ikrek

Fordítsd meg a nézőpontodat, és tedd fel magadnak a kérdést, mi van akkor, ha egész végig te tévedtél? Talán mások jobban értenek a szerelemhez. Talán a szerelmedtől kellene megtanulnod, ő hogyan szereti kifejezni a szeretetét. Talán van mit tanulnod még a szerelem iskolájában.

Rák

Abban kapod a legtöbb segítséget a párodtól, amiben nem is számítottál volna segítségre. A szerelmed most a szeretetét és az odafigyelését kommunikálja feléd ezzel a segítséggel. Érdemes megköszönnöd és viszonoznod a gesztust.

Oroszlán

A szerelem az alapállapotod, de mostanában nem lángolnak úgy az érzelmeid, ahogyan szeretnéd. Lehet, éppen ideje lenne változtatnod. Lehet, itt az ideje, hogy felfedezd, milyen szerelemre vágysz így a születésnapod után néhány héttel.

Szűz

Ezen a hétvégén talán nem te vagy a legfontosabb a szerelmednek. Talán elvonja a figyelmét egy esemény, te pedig mellőzöttnek érzed magad. A jövő héten érdemes lenne majd átbeszélnetek, legközelebb hogyan előzitek meg a hasonló helyzeteket.

Mérleg

Az az érzésed, a szerelmed mindig kedvesnek és vidámnak akar látni. Igazad van, de ez nem jelenti azt, hogy elég lenne megjátszanod magadat. Ha valami nyomja a lelkedet, azt nyugodtan beszéld meg a pároddal, és avasd be őt a bizalmadba!

Skorpió

Végre sikerül rendeznetek egy nézeteltérést, és végre lesz arra lehetőségetek, hogy a család bővítését is átbeszéljétek. Most mindketten arra vágytok, hogy nagyobb családban, nagyobb nyüzsgésben éljetek. Minél többen vannak körülöttetek, annál szeretettebbnek érzitek magatokat.

Nyilas

Megérné átgondolnod a párkapcsolatodat. Könnyen lehet, az elmúlt hetekben egyikőtök sem tudta hozni azt, amire vágynál. A hétvégén érdemes átbeszélnetek, melyikőtök mire számít és mire vágyik ebben a kapcsolatban. Most érdemes a félreértéseket is tisztázni közöttetek.

Bak

Könnyedén megajándékozhatod a szerelmedet egy boldog hétvégével. Pontosan tudod, ő mire vágyik, és azt is tudod, hogyan adhatod ezt meg neki. Itt az ideje, hogy megajándékozd a szerelmedet, hiszen ez az ajándék számodra is nagyon hasznos lesz.

Vízöntő

Amikor azt látod, a szerelmed még mindig nem tartotta be egy ígéretét, igencsak zabos leszel. Pedig a kérdés az, te vajon betartod-e az ígéreteidet. Azokat is, amelyeket magadnak teszel. Ha nem tartod be a magadnak adott szavadat, hogy várhatod el mindezt tőle?

Halak

Elegánsan rá kellene hagynod a szerelmedre, amit mond, és hagynod kellene, hogy neki legyen igaza. Azzal, ha ellentmondasz neki, úgysem tudod meggyőzni őt. Ez csak feszültséghez vezetne, azt pedig most jobb lenne elkerülnötök.