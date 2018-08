Iskolakezdés-horoszkóp: ez vár a gyerekekre az új tanévben

Abban, hogy a szülők és a gyerekek átfogó képet kapjanak az iskolakezdés és az új tanév alakulásáról, Szabó Mária asztrológus, pedagógus, A csillagok gyermekei című könyv szerzője volt segítségünkre.

A Kos

A Kos gyerek nagyon gyors észjárású, és hihetetlen vállalkozókedvvel rendelkezik, minden neki tetsző dologba azonnal fejest ugrik, nem kenyere a tétovázás. Kifejezetten keresi az olyan feladatokat, amelyekben megmérettethet, kitűnő versenyző, a csapatszellem azonban hiányzik belőle. Nehezen alkalmazkodik a közösséghez, a közös érdeknél sokkal fontosabb számára a saját sikere. Társaival és tanáraival is konfliktusba kerülhet, így a szülők és a pedagógusok egyik legfőbb kihívása, hogy megtanítsák a Kos gyereknek, hogy odafigyeljen a többiekre, és időnként háttérbe szorítsa a saját akaratát. Már gyerekként határozott véleménnyel rendelkezik, amit nem szokása véka alá rejteni, ez pedig érhetően nem mindenkinek tetszik a környezetében. Fontos tudni, hogy konfliktusai nem hatalomvágyból alakulnak ki, hanem a csillapíthatatlan, őszinte lelkesedéséből. A Kost komoly próbatételek elé állítják a csillagok, a március 20–27. között született Kos fájdalmas tapasztalatok árán tanulhat a hibáiból, legfőképp a hirtelensége okán. Az április 1–13. között született Kosnak a Szaturnusz hatása miatt a korábbinál nagyobb felelősséget kell vállalnia a tetteiért, és a megszokottnál is nehezebben viselheti az iskolakezdéssel járó szabályokat, korlátokat. Az április 18–21. között világra jött Kos novembertől februárig az Uránusz hatása miatt kiszámíthatatlanabbá válhat, és erős érzelmi kitörésekkel reagálhat, de a környezetében valamilyen hirtelen változásra is sor kerülhet – például új helyre költözhet a családja, új munkahelyen kezdhetnek dolgozni a szülei stb. A kamaszodó Kos, szintén az Uránusznak köszönhetően, fékezhetetlen vágyat érezhet, hogy kitűnjön a tömegből, és messziről kerüljön mindent, ami átlagos.

A Bika

A Bika csillagjegy a föld jegyek egyike, amiből adódóan a kényelem, az anyagi biztonság és a kiszámíthatóság rendkívül fontos számára már kisgyermekkorában is, ő az átlagosnál fogékonyabb a színek, a formák és a különböző anyagok világára. A környezetére a Bika nagyon igényes, már gyerekként is szívesen dekorálja, szépítgeti a szobáját. Megfontolt és kissé lassú, mindennek megadja a módját, semmit sem siet el. Emiatt nehezebben vehető rá, hogy sportolni vagy bármilyen más aktivitásba kezdjen, mindenképp ösztönözni és bátorítani kell, hogy rászánja magát. Idő kell neki ahhoz is, hogy új közösségbe beilleszkedjen, épp ezért őt nem lehet csak úgy „kirántani” a jól megszokott környezetéből, és másik osztályba vagy új iskolába íratni. Iskolásként kiválóan motiválható azzal, ha a jó teljesítményért elismerést, dicséretet vagy a kényelmét szolgáló tárgyat, esetleg zsebpénzt kap. 2019. március első napjától az Uránusz erősen hat az április 20–27. között született Bikára, olykor fenekestül felforgatva a mindennapokat. És éppen ez az, amit ő rosszul visel, hiszen számára elsődleges a stabilitás és és a tervezés. Legfőbb tanulnivalója ebben az időszakban, hogy kilépjen a komfortzónájából, és alkalmazkodjon azokhoz a külső körülményekhez, amelyeket nem tud befolyásolni. Összességében elmondható, hogy a Bikának – főleg akkor, ha májusban látta meg a napvilágot – nincs félnivalója, nem tartogatnak számára teljesíthetetlen kihívásokat az új tanévben a csillagok.

Az Ikrek

A levegős jegyek közé tartozó Ikrek nem éppen a kitartásáról híres, figyelme gyakran csapongó, ezzel egy időben viszont rendkívül érdeklődő és nyitott típus. Ő már gyerekként sem „ér rá”, hogy hosszú ideig foglalkozzon ugyanazzal a dologgal, hiszen hajtja a vágy, hogy felfedezze a világot. A döntéshelyzeteket sem neki találták ki, rosszul viseli, amikor le kell mondania valamiről a többiek javára. Segíteni kell őt abban, hogy megtalálja mindazt, ami igazán érdekli még akkor is, ha szíve szerint mindenbe belekóstolna. Komoly fejtörést okozhat mind a szülőknek, mind az Ikrek gyereknek a fakultációválasztás vagy annak meghatározása, milyen irányban tanuljon majd tovább. Pozitívum, hogy az Ikrek nagyon szeret tanulni, és meg is van a magához való esze, kiváló elemzőképességgel rendelkezik, nagyszerű megfigyelő, ezért sok mindent szeretne részletesen megismerni. Remekül kommunikál, könnyen szót ért a többiekkel, a kapcsolatteremtés sem okoz gondot neki. Bolygóállásai nagyon jók az elkövetkező időszakra, neki biztosan nem kell most komolyabb nehézségtől tartania. Kihívások persze az ő mindennapjaiban is adódhatnak, de a megoldást is biztosan megtalálja. Egyedül a június 10. körül született Ikrek válhat a kelleténél befolyásolhatóbbá, ezért nem árt a szülőknek odafigyelniük, kivel is barátkozik mostanában a gyerek.

A Rák

A Rák gyerek természeténél fogva hajlamos az irracionális gondolkodásra, vagyis nehézsége adódhat a logikát igénylő feladatokkal. Fantáziavilága viszont rendkívül színes, igazi művészlélek, gyakran büszkélkedhet zenei tehetséggel, vagy a rajz terén nyújthat kimagasló teljesítményt. Az iskolában viszont jócskán feladja a leckét a többieknek az érzékenysége, a sértődékenysége, hiszen hajlamos magára venni a kellemetlen megjegyzéseket még akkor is, ha nem is neki címezték. A társaitól is zokon veheti, ha valaki nem szól hozzá, vagy csúnyán néz rá, ilyenkor úrrá lesz rajta a szomorúság és a kétségbeesés. A Rák erősen kötődik a családjához, leginkább az édesanyjához, főnyeremény számára, ha olyan tanítónő vezeti be a tanulás világába, aki igazi tyúkanyó típus. A július 1–13. között világra jött Rákra nagy hatást gyakorol a Szaturnusz, ami a korábbinál nagyobb elvárásokat támaszt az iskolás mindennapokban. A július 12–18. között született Rák a Plútó hatásának köszönhetően hatalmi harcokba keveredhet, amelyek elől most nem igazán tud kitérni. Előfordulhat az is, hogy az otthonát vagy a családját érintő változásokkal kell szembenéznie, ami szintén felzaklathatja érzékeny lelkét. A szülők és a pedagógusok türelemmel és empátiával hatalmas segítséget nyújthatnak az összezavarodott Rák gyereknek ebben a zűrösebb időszakban.

Az Oroszlán

Az Oroszlán gyerek nagyon játékos, képzelete szárnyaló, fantáziája élénk, de ettől függetlenül józan gondolkodású. Nagyon szeret szerepelni, imádja, amikor a figyelem középpontjába kerül. Örömmel mond verset, szívesen énekel, de attól sem riad vissza, ha a színjátszó körben főszerepet bíznak rá. Igazi vezető alkat, akit boldoggá tesz, ha irányíthatja a többieket, és mindent megtesz, hogy kis barátai felnézzenek rá, és csodálják őt. Szomjazza az elismerést, a dicsérő szavakat, a szülei és a tanárai jó, ha ezzel tisztában vannak, hiszen leginkább így motiválhatják az Oroszlán nebulót. A kritikát nehezen viseli, aki leszólja a teljesítményét, azt legszívesebben örökre elkerülné. Szeptembertől november közepéig az Oroszlánt erősen befolyásolja a harcias Mars bolygó, ami civakodást hozhat az osztálytársakkal vagy a tanárokkal. A július 22–28. között született Oroszlán jó néhány váratlan fordulatra számíthat az Uránusz jóvoltából, szerencsére azért nem kell eget verő változásoktól tartani, így egészen jól bírja majd a kiképzést. Ez a bolygóállás visszafogottságra, alkalmazkodásra és segítőkészségre próbálja tanítani az Oroszlán gyereket, aki kisebb-nagyobb konfliktusokba keveredhet, ha nem adja be a derekát.

A Szűz

A föld elem által uralt Szűz gyerek számára nagyon fontos a nyugalom, a biztonság és a kiszámíthatóság, szeret mindent pontosan eltervezni. Szorgalmas és kötelességtudó, az sem esik nehezére, hogy betartsa a szabályokat. Tudni kell róla, a félénkebb csillagjegyek közé tartozik, akit környezetének bátorítani kell. Minden rábízott feladatot teljesít, nem morog és nem ellenkezik, a bokros teendők és kötelezettségek dzsungelében azonban elveszhet mindaz, ami örömmel tölti el. Igaz, fontos számára saját érdekei érvényesítése, de ezt kiválóan össze tudja hangolni segítőkészségével, vagyis egyáltalán nem nevezhető törtetőnek vagy önzőnek. A tanárok nagy kedvence, hiszen precíz és pontos, logikusan gondolkodik, csodás az elemzőkészsége, és mindig felkészült. Az előtte álló tanévet nem nehezítik kacifántos bolygóállások, egyedül a szeptember 7–12. között született Szűz kerülhet a Neptunusz hatása alá, ami megzavarhatja híresen jó helyzetfelismerését. Pozitívum, hogy ennek a bolygóállásnak köszönhetően a megszokottnál is segítőkészebbé válhat a Szűz gyerek, és éjszakánként színesebb álmokat láthat.

A Mérleg

A Mérleg gyereket a Vénusz bolygó uralja, emiatt ösztönösen keresi a szépet és a jót. Nagyon népszerű a társai körében, többek között azért is, mert nem tud nemet mondani. Született diplomata, aki azt mondja és teszi, amit a többiek hallani szeretnének, így szinte bárkit kenyérre tud kenni. Hajlamos ugyanakkor háttérbe szorítani a saját igényeit a többiek elvárásai miatt, számára ugyanis kulcsfontosságú, mit gondolnak róla a körülötte élők. Nem szereti megerőltetni magát, ebből az iskolában számos problémája adódhat. A kitartás sem az erőssége, a megmérettetések helyett jobban szereti a kellemes élményeket, a kikapcsolódást, a szórakozást. A tanárok mégis a legtöbbször a szívükbe zárják a Mérleg gyereket, mert választékosan beszél, és odafigyel másokra, konfliktushelyzetekben vállalja a közvetítő szerepet. A szeptember 24–29. között született Mérlegnek inába szállhat a bátorsága az iskolakezdésnél, mert megrémítheti a hirtelen rászakadó sok-sok feladat és elvárás. Az október 3–13. között született Mérlegnek különösen feladják a leckét a bolygók, a lazítással töltött nyári szünet után rákényszerül, hogy keményen és kitartóan dolgozzon, ami igencsak nehezére eshet. Az október 20. után érkezett Mérlegre az Uránusz hat erőteljesebben, elhamarkodott döntéseket, meggondolatlanságot és kapkodást eredményezve.

A Skorpió

A külső szemlélők számára visszahúzódónak tűnhet, ezt azonban nem félénkségből teszi a Skorpió, hanem azért, hogy mindent tökéletesen feltérképezhessen és megismerhessen. Kiváló érzéke van, hogy meglássa az összefüggéseket, intuíciójának köszönhetően nagyszerű emberismerő. Már gyerekként az álcázás mestere, nem szolgáltatja ki magát a környezetének, nem tárulkozik ki egykönnyen, azon viszont szorgosan dolgozik, hogy a körülötte élőkről minél több információt begyűjtsön. Az így szerzett tudással könnyen markában tarthat másokat, már csak azért is, mert rettentően erős a birtoklási vágya. Nagyon elszánt és kitartó, sosem riad vissza a kihívásoktól. Elképzelhetetlen számára, hogy mások irányítsák, amikor a helyzet úgy hozzá, egyedül is remekül eljátszik. A Skorpió gyerek sok esetben már egészen kicsi korában tudja, mivel szeretne foglalkozni, ráadásul kellő elszántsággal is rendelkezik, hogy véghez vigye a terveit. Örülhet, mert november 8-ig remek bolygóállásokkal kényeztetik az égiek, a nagy szerencse bolygója, a Jupiter novemberig kíséri őt. Az október 23–27. között született Skorpió a kedvező csillagállás ellenére is úgy érezheti, összeesküdik ellene a világ. Hirtelen adódhatnak olyan helyzetek, amelyek gyors megoldásért kiáltanak, vagy nem várt veszteséget okoznak, keresztülhúzva a számításait. Fontos lecke az október végi Skorpió gyerekek számára, hogy az új tanévben nem birtokolhatnak mindent, amire szemet vetnek, és a társaiktól sem várhatják, hogy úgy táncoljanak, ahogy ők fütyülnek.

A Nyilas

A Nyilas gyerekben túlteng a vállalkozókedv, ami miatt sokszor követhet el meggondolatlanságokat. Ettől függetlenül nagyon szerethető örökmozgó, aki sok örömet szerez a szüleinek és a tanárainak. Igazi társasági ember, ő nem bánja, ha kezébe kerül az irányítás. Nem törekszik megszállottan a vezető szerepre, amikor a helyzet úgy kívánja, gond nélkül alkalmazkodik a többiekhez. Igazságérzete meglehetősen erőteljes, szívesen kiáll másokért, azokat pedig, akik nem tudnak lépést tartani az osztállyal, örömmel tanítja, támogatja. Csodás hír a Nyilas számára, hogy uralkodó bolygója, a Jupiter november 7-én belép a jegyébe, ami nagyszerű változásokat hoz a mindennapokba. Sok új barátra tehet szert, gyümölcsöző kapcsolatokat alakíthat ki és új helyeket fedezhet fel. Nem kizárt, hogy iskolát vált, másik osztályba kerül, vagy új pedagógus veszi a védőszárnyai alá. A csillagok arra próbálják tanítani őt az új tanévben, hogy racionálisabban és józanabbul gondolkodjon, takarékra állítva idealizmusát és vehemenciáját. Ijedtségre semmi ok, összességében elmondható, hogy igazán pozitív időszak vár a Nyilas gyerekekre. A december 9–12. között született Nyilas saját bőrén is megtapasztalhatja a Neptunusz bolygó ködösítő hatását, ami még meggondolatlanabbá és befolyásolhatóbbá teheti. Kisebb csalódások is érhetik, amennyiben hagyja magát az orránál fogva vezetni – éppen ez a Neptunusz egyik legnagyobb csapdája.

A Bak

Bölcs és megfontolt már kisgyerekként is, ezért sokan ráaggatják a koravén jelzőt. A Bak gyereket ugyanakkor különösebben nem zaklatja fel mindez, már csak azért sem, mert rendkívül erős a kötelességtudata és a felelősségérzete, így inkább a feladatokra koncentrál. A szabályok betartása csöppet sem esik a nehezére, józan és materiális gondolkodású, pillanatok alatt átlátja a kacifántos helyzeteket is. Fontos számára az önmegvalósítás, amikor valamit a fejébe vesz, attól nehéz eltéríteni. A Baknak is jutott bőven uralkodási vágyból, ha vezető pozícióba kerül – sokakkal ellentétben – a többiekért is szívesen vállalja a felelősséget. Szorgalmas és különleges gyakorlati érzékkel megáldott, rendelkezhet művészi tehetséggel is, és nagyon szép karriert futhat be például építészként, tervezőként. 2018-ban a decemberben született Bak érezheti a Szaturnusz bolygó hatását, jövőre pedig a januári Bak elé gördíthet kihívásokat a nagy tanulságok bolygója. Különösebben nem viseli meg ez a hatás, hiszen a Szaturnusz az ő uralkodó bolygója, de arra érdemes felkészülni, hogy a megszokottnál is nagyobb pontosságra, precizitásra, kötelességtudatra és kitartásra lehet szükség a boldoguláshoz az új tanévben.

A Vízöntő

A Vízöntő egyik legfőbb tulajdonsága már kisebb korában is megmutatkozik: nem hogy nem akar elvegyülni a tömegben, egyenesen ki akar tűnni onnan, az egyéniség és a különcség a lételeme. Nem tör vezetői babérokra, azt viszont igényli, hogy különleges tulajdonságaira felfigyeljenek, és elismerő pillantásokkal díjazzák. Szülei és tanárai jobban teszik, ha felkészülnek, a Vízöntő gyerek mindig mást akar, mint a többiek, a viselkedése pedig eléggé kiszámíthatatlan. Nem egyszerű, de érdemes következetességgel és kitartással rendszerességre szoktatni őt, amit ő inkább korlátnak érez, és nem igaz mutat hálát. Mégis valahol nagyon jót tesz a lelkének. Az alá-fölé rendeltségi viszonyt, a szabályokat, a parancsokat rosszul tűri, a körülötte élő felnőtteknek ezen a téren is jó lenne megtalálni az arany középutat. A szigorú fegyelmezés felbőszíti, a túlzott lazaság miatt viszont elveszítheti az önkontrollját, és konfliktusokba keveredhet. A január 20–26. között született Vízöntő egészen 2019 májusáig érezheti a csillagok nehezítő hatásait otthon és az iskolában. A februárban világra jött Vízöntőben különösen felerősödik a vágy az átlagtól való eltérésre, ami hajlamossá teheti, hogy kivonja magát az osztályközösségből és a csoportosan megoldandó feladatok alól. Emiatt konfliktusokba is keveredhet, ám még ezek a fájdalmas pofonok sem térítik le az útjáról. Megoldaná a legtöbb problémáját, ha szerényebbé és alkalmazkodóbbá válna, valamint magára erőltetne némi csapatszemléletet.

A Halak

A Halak született médium, aki magába szívja a környezetéből érkező információkat és érzelmeket, majd tükröt tartva a többiek elé, pontosan ugyanazt sugározza vissza rájuk. Társai és tanárai körében is nagyon népszerű többek között határtalan alkalmazkodóképessége miatt. Szociálisan érzékeny és művészi beállítottságú, hihetetlen empátiával megáldva. A Halak rendkívül odaadó és segítőkész, mások problémáit tökéletesen átérzi. Kötelességtudatán és felelősségérzetén van mit csiszolni, gyerekkorában nagyon lényeges kitartásra, következetességre és szabálykövetésre tanítani. A februárban világra jött Halak 2019-ben májustól júliusig kisebb csalódásokkal szembesülhet, főleg akkor, ha rossz társaságba keveredik, és hagyja magát befolyásolni. A március 4–10. között született Halak uralkodó bolygója, a Neptunusz hatása alá kerül, amitől rendkívül fogékonnyá válhat a kívülről érkező hatásokra. Mindez pedig nemcsak lelki síkon nyilvánul meg, hanem testi érzékenység formájában, például valamilyen allergiaként. Érdemes nagyon figyelni az étkezésére és minden egyébre, ami érzékenységet okoz neki.