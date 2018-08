Ez a 6 csillagjegy sosem rejti véka alá a véleményét

Sokan szívesebben hallják másoktól azt, amit valójában hallani szeretnének, még ha az nem is fedi teljesen a valóságot, míg mások a kíméletlen igazságra kíváncsiak akkor is, ha az fájdalmat okozhat nekik. A horoszkóp szerint ezek a csillagjegyek sosem rejtik véka alá a véleményüket, ők a szemedbe mondják, amit gondolnak, ők a legőszintébb típusok. Vajon te is köztük vagy? És a párod?