Ennek a 3 csillagjegynek elképesztően vág az esze

A Skorpió ismeri a képességeit

A Skorpióra sokan hajlamosak rásütni, hogy ő bizony „nehéz jegy”, ám a kép jóval árnyaltabb: minden csillagjegynek megvan a maga erőssége és gyengéje, amely alól természetesen ő sem kivétel. Mégis a Skorpió az egyik legérdekesebb jegynek számít. Tele van érzelemmel, gyakran elhamarkodottan dönt, viszont amint észreveszi, hogy hibázott, igyekszik mielőbb kijavítani azt. Nagyon érzékeny, ami párkapcsolatok, szívügyek terén jól jön, környezetében nagy népszerűségnek örvend, és könnyen barátkozik. Barátai elismerik képességeit, felnéznek rá, és éppen emiatt is igyekszik kijavítani hibáit, példát szolgáltatva a többieknek. Mély érzésű, aki nagyon is tisztában van a képességeivel, az erősségeivel, és persze gyengeségeivel is. Nem beképzelt, de még csak a karikagyűrű sem esik le az ujjáról, ha olyasvalamit kell tennie, amihez nem fűlik a foga.

A Szűz a zseni gyerek

A Szűz feldobja a napodat úgy, mint senki más. Ő a tipikus zseni gyerek, az osztály legjobbja, ami nem is meglepő kielégíthetetlen tudásszomját tekintve. Igaz, ez korántsem jelenti, hogy mindig mindent hajlandó megtanulni, inkább az érdekli, ami megmozgatja fantáziáját. Ez esetben viszont meglehetősen gyorsan magába szívja a tananyagot. Intelligenciája mégsem kizárólag az iskolai tanulásban érhető tetten, hiszen válhat belőle például kiváló festő, vagy a filmszakma neves szakértője, de éppígy díjazott táncos is, vagy az élet nagyon sok területén érvényesülhet szorgalmával és odaadásával. Ez a hozzáállás jellemzi a hobbiját is: bármit is válasszon, azt igyekszik a tökélyre fejleszteni. Nincs ez másként a párkapcsolataiban sem, ha szeret valakit, azért minden tőle telhetőt megtesz. Rá tökéletesen illik a „mindent vagy semmit” mondás.

A Vízöntő intelligenciája a legkreatívabb

A Vízöntő a legkreatívabb csillagjegynek számít, senki nem verheti meg kreativitásban és eredetiségben. Ő nem olvad bele a tömegbe, inkább megteremti a saját maga kis birodalmát. Nem csupán kreatív, de nagyon eltökélt és motivált is. Ha valamire rászánja magát, egyszerűen megállíthatatlan. Erőfeszítésének gyümölcse pedig beérik, a siker számára elkerülhetetlen. Talányos típusnak tűnhet, ami szerepet játszik abban, hogy ő szinte mindig a figyelem középpontjában van. Soha nem adja fel, még a reménytelennek tűnő helyzetekben sem. Logikus gondolkodása, intelligenciája átlendíti a nehézségeken, és segít végrehajtani a feladatokat. Leginkább az adminisztratív jellegű szakmában képes érvényesülni, rugalmasságának köszönhetően is, de kiváló politikus válhat belőle, miután új, innovatív megoldásokat talál a legégetőbb problémákra.

(via the minds journal)