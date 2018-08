Napi horoszkóp 2018. 08. 30.: Ott történnek csodák, ahol nem számítasz rájuk

Az élet változik, minden változik. Nem kell ragaszkodnod a múlthoz, és csütörtökön nem szabad kergetned az állandóság illúzióját. Nem szabad abban a hitben lenned, hogy megtarthatod azt, amibe kapaszkodsz. Bár nem tarthatod meg, de ha akarod, fejlesztheted, szeretgetheted, gyarapíthatod, és sokkal jobbá is teheted.

Az időgazdálkodásban még van hová fejlődnöd. Csütörtökön folyton elúszol a feladatokkal, aminek legfőbb oka, hogy most túl szétszórt vagy. Ma érdemes azokat a feladataidat előre hoznod, amelyek egyszerre többféle problémát tartalmaznak. Minél több problémát kell megoldanod, annál összeszedettebbé válsz.

Úgy tűnik, figyelmetlen vagy csütörtökön, és a figyelmetlenséged miatt elfelejtesz valamit. Feledékenység ellen nincs csodaszerem, de arra biztatlak, már most írj listát a teendőkről, amiket a nap végéig meg kell csinálnod. Az sem árt, ha a szerelmedet és a főnöködet is megkérdezed, szerintük milyen feladatok várnak rád ma.

Olyan módon akadályozod magadat, mintha te lennél a legnagyobb ellenséged. Csütörtökön eljött az ideje, hogy félreállj a saját utadból, és eljött az ideje annak is, hogy ne akadályozd önmagadat. Érdemes ma a következő mondatot mantráznod: „Szeretettel és támogatással veszem körül magam egész nap.”

Szűz

A csütörtök a sportolás napja lesz a számodra. A tested szó szerint mozgás után sajog, és mindent megadna egy kis átmozgatásért. Most érdemes nagyobb sétára indulnod vagy edzeni menned, esetleg bejelentkezhetsz masszázsra is – attól függően, eddig hogyan bántál a testeddel, és hogy most mire vágyik a tested.

