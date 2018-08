Heti holdnaptár augusztus 29. – szeptember 4.: Most engedj el mindent, ami eddig visszahúzott

SZERDA – augusztus 29: Jobb lenne, ha nem ma mennél fogorvoshoz. A hagyomány mára fogászati tilalmat jósol, persze, ha nagyon muszáj, ne halaszd el. A Kos Hold ma türelmetlenné tehet téged, ezért mára gyors, rövid távú tevékenységeket javasol a holdhoroszkóp. Ebből többet is beiktathatsz, csak ne kelljen órákig egy dologra koncentrálnod.

CSÜTÖRTÖK – augusztus 30: Még ma is a Kosban jár a fogyó Hold. Mára is érvényes a tegnapi tanács: még ma is inkább kerüld a fogorvost, ha megteheted. Mára is inkább több és rövidebb feladatot tervezz! Mindenképpen használd ki a fogyó Hold jótékony hatását: tisztítsd, hámlaszd a bőrödet, és persze ne csak az arcodon.

PÉNTEK – augusztus 31: Hajnalban a Bikába lépő Hold aktuálissá teszi a szépítkezést. Ilyenkor tanácsos gyantáztatni, magad is megtapasztalhatod, a hatása valóban tartós lesz. Mehetsz manikűröshöz, kozmetikushoz is. Utóbbinál a bőrtisztításnak igen látványos lesz az eredménye. Érdemes ma a hagyományra hallgatni.

SZOMBAT – szeptember 1: A Bika Hold ma nem kedvez a fogászati beavatkozásoknak, különösen az alsó állkapocsban. Azonban ma is aktuális a szőrtelenítés, az arc- és bőrtisztítás, de a körmeid is megháláljak a gondoskodást. A Bika Hold számtalan ötletet, ihletet ad ma a lakásszépítéshez, az átrendezéshez is.

VASÁRNAP – szeptember 2: Ma az alapos nagytakarítás a leglátványosabb házimunka. Valahogy könnyebben és gyorsabban is haladsz, nem beszélve arról, mennyire látványos lesz a tisztaság. Ma is szépítgetheted az otthonodat, amíg a Bikában tartózkodik a Hold. Ugyanakkor amint az Ikrek jelébe lép, nyiss ki minden ablakot és iktass be egy alapos és hosszabb szellőztetést. Ez nemcsak a lakás levegőjét, de téged és a család többi tagját is felfrissít. A kertben vagy az erkélyeden ültethetsz ma virágokat is.

HÉTFŐ – szeptember 3: Mivel a Hold ma egész nap az Ikrekben jár, a szellőztetés természetesen ma is aktuális. És még mindig fogy, így a nagytakarítás, a selejtezés, a méregtelenítés is jóval hatékonyabb, mint máskor. Bármit sütsz, azzal most nagy siket arathatsz. Fordítsd a javadra a fogyó Hold erejét, válassz diétás, kímélő recepteket, így könnyen megszabadulsz a felesleges kilóktól is.

KEDD – szeptember 4: Elkezdődött az új tanév. A tegnapi Ikrek Hold még ma 14:05-ig a lelkesedést és a kíváncsiságot erősíti. Délután viszont már a Rákba lépve alábbhagyhat a lelkesedés, és inkább te is bekuckóznál otthon. A vizes jegyben járó Hold szerint finom teával érdemes kényeztetni magadat.

Erre figyelmeztet a heti holdnaptár