Ilyen édesapák a csillagjegyek a horoszkóp szerint

A Kos édesapa

Egy Kos apával a háttérben valószínűleg úgy nőttél fel, hogy azt érezted, mindig a legjobbat kell nyújtanod. Te legyél az első a versenyeken, hozz haza minél több aranytrófeát, és persze a legtöbb ötöst. Adj bele 110 százalékot – ez a legkedveltebb apai jótanácsa a Kos csillagjegynek. Visszagondolva igazából sosem érdekelte, hogy te nyered-e az aranyérmet, ő valójában csak azt akarta megtanítani, hogy tégy meg mindent a sikerért.

Erősségek: védelmező, játékos, nagyon pozitív

Gyengeségek: rövidlátó, versengő, tolakodó

A Bika édesapa

Édesapád az a típus, aki ugyanazt a történetet mondja el minden egyes alkalommal, amikor felhívod? Jellemző rá az is, hogy ezeknek a történeteknek a végén mindig akad valamilyen tanulság? Ha mindkét kérdésre igennel válaszoltál, apukád tipikus, két lábbal a földön járó Bika, aki szereti a rutint, a kiszámíthatóságot, nagyon megbízható és kedves, és úgy véli, minden tapasztalatból tanulhatsz.

Erősségek: kedves, megbízható, biztonságot nyújtó

Gyengeségek: makacs, túl óvatos, válogatós

Az Ikrek édesapa

Az Ikrek édesapa sokszor fiatalabbnak tűnik a valódi koránál. Nem véletlenül, hiszen nagyon érdeklődő és kíváncsi típus, halad a korral, így sosem látszik rajta, mennyi idős is valójában. Őt valóban érdeklik a trendek, mi a legmenőbb a fiatalok körében, és biztos lehetsz benne, kíváncsian hallgatja a sulis sztorikat. Remek a humora, laza, és minden bohóságban benne van. Mellette biztosan nem unalmas az élet.

Erősségek: kíváncsiság, energikusság, barátság

Gyengeségek: túlzottan kíváncsiskodó lehet, néha éretlen és kiszámíthatatlan

A Rák édesapa

Ha édesapád a Rák jegyében született, egészen biztosan nagyon szoros a kapcsolatotok. Szinte bizonyos, hogy az apaságról és az otthonról alkotott fogalmad kéz a kézben járnak. A hobbijai között nagy valószínűséggel szerepel a főzés, a kertészkedés, az asztalos munkák iránti szeretet, bármi, amivel melegebbé, egyedülállóbbá teheti az otthonát. Vele még egy ötperces telefonbeszélgetés is nagyon megnyugtató. Bár lehet, ő sosem számol be önként az életének minden eseményéről, tőled biztosan mindenkor megkérdezi, hogy érzed magad.

Erősségek: együttérző, gondoskodó, türelmes

Gyengeségek: érzékenység, zárkózott, passzív-agresszív

Az Oroszlán édesapa

Ő szinte mindig a sarkadban volt, amíg fel nem cseperedtél, talán túlzottan is sokszor, ha őszinte szeretnél lenni. Nem véletlenül, hiszen ő még a széltől is óvott, védett téged. Az Oroszlán édesapa szerettei iránti hűsége és gondoskodása néha kicsit talán sok lehet, de kétségtelenül őszinte szeretetből, féltésből teszi. Nagylelkű, és minden tőle telhetőt megad a szeretteinek.

Erősségek: őszinte, gyengéd, nagylelkű

Gyengeségek: drámai, konfliktust kereső, nehéz a kedvére tenni

A Szűz édesapa

Lehet, többször is tapasztaltad, hogy apukád megígérte, hogy nem vár meg, aztán persze mégis ott volt időben az iskola előtt. Azt mondta, ez volt az utolsó alkalom, hogy segítséget nyújt a leckében, de persze még hónapokig támogatott és segített téged. A Szűz édesapa nem mutat elsöprő érzéseket, és a hangját sem emeli fel szinte sohasem, de mindig ott van, és támogat, amikor és amikor csak szükséges.

Erősségek: figyelmes, segítőkész, felkészült

Gyengeségek: ideges, kritikus, magasak az elvárásai

A Mérleg édesapa

Mérleg apukád egyben a legjobb barátod is szeretne lenni, nála ez ilyen egyszerű és egyértelmű. Az apai szerep óriási szeretetében és gondoskodásában mutatkozik meg, de ő sosem lesz az a fegyelmezős típus. Ha teheti, a konfliktusokat is messze elkerüli. Könnyen megeshet, a büntetéseket is inkább édesanyádra hagyta, annyira gyűlöli a vitákat, a veszekedéseket, a számonkéréseket.

Erősségek: igazságos, kedves, szellemes

Gyengeségek: köntörfalazó, ideges, túlságosan idealista

A Skorpió édesapa

A Skorpió édesapánál talán nem is létezik nyugodtabb szülő. Ő az a típus, aki szinte lábujjhegyen közlekedik otthon, sokszor annyira csendes, hogy azt sem tudod, otthon van-e éppen. Szeret a saját dolgaival foglalatoskodni, ezért sem látni őt túlzottan gyakran, ugyanakkor téged is arra bátorít, tedd mindenkor azt, amit a szíved diktál.

Erősségek: intuitív, nem ítélkező, elfogulatlan

Gyengeségek: távolságtartó, keresi az egyedüllétet, tartózkodó

A Nyilas édesapa

A Nyilas apuka gyerekeinek élete valószínűleg a spontán kirándulásokat, utazásokat, a hosszú, vacsoraasztal melletti vitákat és számtalan mennyiségű viccet jelenti. Édesapád szinte bizonyosan szerette volna beléd csepegtetni ugyanazt a kíváncsiságot és kalandvágyat, amely őt magát is élteti. Optimista életszemléletét, vidámságát biztosan te is átvetted.

Erősségek: vicces, laza, lelkes

Gyengeségek: szórakozott, túlterhelő, megbízhatatlan

A Bak édesapa

Bármely célt is tűztél ki magadnak, abban maximálisan biztos lehetsz, Bak jegyű édesapád minden segítséget megad, hogy el is érhesd azokat. Arcáról ugyan nem könnyű bármit is leolvasni, olykor talán még hidegnek is tűnhet, de figyelmességével, segítőkészségével biztosan pótolja az érzelemkifejezéseket. Gyakran felhív, mert valóban kíváncsi rád, és valóban érdekli, hogyan boldogulsz az életedben.

Erősségek: támogató, figyelmes, ösztönző

Gyengeségek: követelőző, kemény, érzelmileg hideg

A Vízöntő édesapa

A Vízöntő édesapa ismertetőjele a halomban álló félig olvasott könyvek vagy az éppen csak kibontott vonatszett a gyerekszobában. Szeret barkácsolgatni, szerelgetni is, viszont ritka, hogy be is fejezi, amit elkezdett. Az új, a még izgalmasabb lehetőség érdekli, de azért akad olyan feladat is, amiben nagyon is képes elmerülni. Ilyen például az apaság. Ő az, aki minden apróságra emlékszik veled kapcsolatban, és persze nagyon szívesen idézi fel a legvidámabb emlékeket.

Erősségek: kreatív, egyedi, rendhagyó

Gyengeségek: arrogáns, közönyös, szeszélyes

A Halak édesapa

Nincs melegebb érzelmű, gyengédebb és finomabb lelkű csillagjegy a Halak édesapánál. Bármikor kisírhatod a vállán a bánatodat, vagy meghallgathatod buzdító, segítő véleményét. Soha nem túl elfoglalt ahhoz, hogy rád figyeljen, veled foglalkozzon. Mindig érdekli, hogyan érzed magad, abban ugyanakkor már nem olyan jó, hogy megbizonyosodjon, megcsináltad-e a leckédet.

Erősségek: bölcs, empatikus, fantáziadús

Gyengeségek: feledékeny, stresszre hajlamos, elérhetetlen

