Ebben a csillagjegyben lelki társadra találsz

Barát és barát között is számtalan különbség akadhat. Néhány barátoddal jóval szorosabb a kapcsolatod, sokkal jobban megértitek egymást, olyan érzésetek lehet, mintha láthatatlan kapocs tartana össze benneteket. Az asztrológia szerint a következő csillagjegy-párosítások között mély és hosszú barátságok alakulhatnak ki, ők egymás lélektársai.

A Kos és a Vízöntő

Ez a két csillagjegy remekül kijön egymással, hiszen mindketten magabiztosak és temperamentumosak. Mindketten erősen vonzódnak az újdonságokhoz, a kihívásokat is nagyon kedvelik. Bámulatosan kiegészítik egymást, hiszen a Kos a fizikai, a Vízöntő a szellemi erőt képviseli kettőjük kapcsolatában. A Vízöntő időnként szeszélyes, viszont nagyon szellemes és sziporkázó, míg a Kos pozitív energiát, életerőt sugároz. A Kos hirtelen kapja fel a vizet, a Vízöntő gyakorlatias, előbb gondolkodik, csak azután cselekszik.

A Bika és a Rák

Ez a két leghűségesebb csillagjegy, erős és kitartó szövetséget alkotnak együtt, elég ehhez csak a Rák és a Bika jellemzőire vetni egy pillantást. Ideális kikapcsolódást jelent számukra egy délutáni kávézás éppúgy, mint a festegetés, az otthon szépítgetése. Lehet, a péntek estéik unalmasnak tűnnek a többiek számára, ám nekik ez jelenti az ideális időtöltést. A Rák érzékeny alkat, aki folyamatosan megerősítést keres kapcsolataiban. A Bika ugyanakkor tökéletes barát és társ, hiszen gyakorlatiasságával segít a Ráknak túljutni az érzelmi hullámokon, cserében a Rák könnyedén elviseli és kezeli a Bika bosszantó konokságát.

Az Ikrek és az Oroszlán

Az Ikrek és az Oroszlán közös nevezője: mindketten aktív társasági életet élnek. Mindketten vibráló személyiségek, imádnak szórakozni, széles a baráti körük. Nagyon is a kedvükre van, amikor dicsérik és vonzónak találják a másikat, és ők nem is fukarkodnak egymás felé a szép és kedves szavakkal. Hihetetlenül jól eltársalognak egymással, inspirálják, motiválják egymást. Valódi lelki társra találnak a másik személyében, hiszen az Oroszlán magabiztossága az Ikrekre is pozitív hatást gyakorol, míg az Ikrek könnyedsége, kíváncsisága az Oroszlán figyelmét sem hagyja lankadni. Pontosan érzik és tudják, mit és hogyan szeretne a másik. Nem véletlenül lesznek ők is elválaszthatatlan barátok.

A Szűz és a Skorpió

Ezt a két csillagjegyet a sorsuk is egymásnak teremtette. Sok mindenben különböző ugyan a természetük, ugyanakkor pontosan ezzel egészítik ki egymást tökéletesen. A Skorpió polgárpukkasztó és találékony típus, míg a Szűz eszes, szorgalmas és rendkívül alapos. Tulajdonságaiknak köszönhetően ők ketten a legjobb ötletekkel állnak elő, amit persze véghez is visznek. A Szűz mindig magasra teszi a mércét saját magával szemben, míg a Skorpió az önbecsülését képes erősíteni. Nem csupán jó barátok, a munkában is bámulatos közöttük az összhang, kiváló üzleti partnerek is egyben.

A Mérleg és a Nyilas

Az ellentétek vonzzák egymást… A Mérlegre és a Nyilasra különösen igaz ez a mondás. Náluk két különbözőbb csillagjegyet nehéz lenne találni, mégis bámulatos párost alkotnak együtt. Megbonthatatlanul erős szövetségük két nem hétköznapi ember egymásra találása. A Nyilas szabadnak született, semmilyen korlátot, kötöttséget nem visel, míg a Mérleg óvatosabb duhaj, nem mellesleg rendkívül diplomatikus. Annak ellenére, hogy alkalmanként nem mindenben értenek egyet, a barátságukat semmi és senki sem kezdheti ki. Ők is valódi lélektársa találnak a másik személyében.

A Bak és a Halak

Náluk sem igen találni eltérőbb csillagjegyeket, de a barátságuk pontosan ezért működik olyan jól. Igaz, kettőjük kapcsolatát korántsem lehet tökéletesnek nevezni, mégis elválaszthatatlanok. A Bak hajlamos a folyamatos kritikára, amit a Halak nem igazán visel jól. A viták, az ellentétek ellenére mégis nagyon jól megértik és inspirálják egymást. A Halaknak a Bak stabilitást, kiszámíthatóságot jelent, míg a Halak kifogyhatatlan fantáziáját méltatja a Bak nagyra. A művészetek iránti szenvedélyük nagyon erős kapocs közöttük.

(via Gostica)