Napi horoszkóp 2018. 08. 28.: Amit ma nagyon akarsz, egyre messzebb kerül tőled

Valaki fél tőled, és attól is, hogyan reagálsz egy hírre. Ha nem akarsz lemaradni a világ történéseiről, és nem akarod, hogy kihagyjanak mindenből, ma fogadd kedvesen a híreket. Fogadd kedvesen az összes hírt, ami ma eljut hozzád. Akkor is, ha elsőre nem épp a kedvesség lenne a reakciód.

Vedd elő a régi példákat. Vedd elő azokat az eseteket, amikor a mostanihoz hasonló helyzetben voltál. Látni fogod, már akkor is csodálatos megoldásokat találtál, még ha nem is próbáltad ki azokat. Ma kipróbálhatod mindazokat a megoldásokat, amelyet nem próbáltál ki eddig, és ma működni is fognak.

Nem tudod, mire számíthatsz kedden egy kollégádtól. Nem tudod, mit fog mondani, és főleg nem tudod, hogyan fog reagálni. Ma meglephetnek a kollégáid, ezért az lenne a legjobb, ha mindenkire úgy tekintenél, mintha most találkoznátok először. Ez azért is jó ötlet, mert így minden nehéz kapcsolatod könnyebbé válhat.

Vízöntő

Nem szeretnél segíteni valakinek. Talán úgy véled, már így is túl sokat segítettél. Talán felmérted, most nem lesz erőd segíteni neki. Az is lehet, egyszerűen csak nem szimpatikus az illető. Bárhogy is legyen, tudnod kell, jogod van ahhoz, hogy ne segíts neki, amit viszont szeretettel és kedvesen kell elmondanod.

