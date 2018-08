Melyik szemet választod? Különleges titokra derül fény

Melyik szemet választod? Melyik szem a legszebb, a legvonzóbb? Nézd meg a rajzokat alaposan, majd hozd meg a döntésedet. A választ csak a végleges választásodat követően olvasd el.

Ha az 1-est választottad, vezető egyéniség vagy

Minden gondolatod és érzésed a lelked mélyéről jön, mindenki másnál intenzívebben élsz meg mindent. Anyagi ügyekben ösztönösen ráérzel a dolgokra, tudatában vagy céljaidnak, szükségleteidnek és egyúttal félelmeidnek is. A világot meglehetősen számító és rideg perspektívából szemléled. Önálló vagy, jószerivel csak magaddal törődsz. Vannak pillanatok, amikor irigykedsz másokra, ám ezt sosem viszed túlzásba. A körülötted lévők titokzatosnak és vonzónak tartanak, ami arra ösztönzi őket, hogy igyekezzenek jobban megismerni téged. Előfordulhat, néhányan tartanak tőled, mások megkérdőjelezik a tudásodat.

Ha a 2-est választottad, jó önkifejező vagy

A második szem üzenete szerint nagyon jó megfigyelő vagy, bölcs gondolatokkal rendelkezel, ugyanakkor a környezetedet nem árasztod el kéretlen tanácsokkal. Ha írsz vagy beszélsz, akkor csak mértékkel teszed. Nagyon jól és szépen fejezed ki magad, az a személyiségtípus vagy, aki mindig megtalálja a megfelelő szavakat. Hosszan és lehetőleg távolról szemléled az egyes fejleményeket, hiszen egyfelől kíváncsi, másfelől óvatos vagy. Folyamatosan szerzed és dolgozod fel az információkat, amelynek köszönhetően mindig jól informált vagy. A körülötted lévők empatikusnak és jószívűnek tartanak téged. A nyitottságodnak köszönhetően mindenféle előítélet nélkül kommunikálsz az emberekkel, ám ez korántsem jelenti, hogy ne lenne meg mindenről a saját véleményed.

Ha a 3-ast választottad, kitartó vagy

Célirányosan és tudatosan cselekszel, pontosan tudod, mit szeretnél elérni, amiért mindent megteszel. Céljaidat nem adod fel a legnagyobb nehézségek ellenére sem. Tele vagy energiával, motiváltnak érzed magad, hajt a versenyszellem. Minél több helyzetből nyertesen szeretnél kikerülni, hiszen ettől érzed jól magad a bőrödben, és a karriered szempontjából is ezt tartod döntőnek. Nagy küzdő vagy, a szemedben a világ egy hatalmas versenypálya tele lehetőségekkel, amelyekért harcolni kell. Tisztában vagy képességeiddel, és azzal is, hogy mire viheted az életben. Versenyhelyzetekben egyesek agresszívnek tarthatnak, miután szomjazol a sikerre, ám mindez nem befolyásol téged, nem hátrálsz meg, főként, hogy tudod, nem a győzelmen van a hangsúly, hanem ezek az apró elemek teremtik meg jövőd alapjait.

Ha a 4-est választod, robbanékony vagy

Ha a negyedik szemet választottad, egészen biztosan harmóniában élsz a körülötted lévő világgal, számodra az élet nem más, mint egy érdekes utazás. Nyitott próbálsz lenni, ez a kulcsa az önbizalmadnak, és ettől érzed jól magad a bőrödben. Szeretsz kutakodni, hiszen nagyon kíváncsi természetű vagy, a tudásodat is folyamatosan bővítenéd. A bizonytalanságot jól kezeled, nem vagy aggódó természetű, amelyből kifolyólag nem is nyugtalankodsz sokat. Optimista és lezser a személyiséged, süt rólad, hogy egy boldog és színes életre vágysz.

Ha az 5-ös képet választottad, nagylelkű vagy

Te vagy a világ legempatikusabb személyisége, amennyiben ezt a szemet választottad. Jószívű vagy másokkal, törődsz a környezeteddel, nem csak az emberekkel, hanem a növényekkel, az állatokkal, a természettel is. Érzelmileg közelíted meg a dolgokat: előbb hatalmasodnak el rajtad az érzések, és csak azután kezdesz el gondolkodni. Megértő vagy, megvan benned a képesség, ha nem is értesz egyet mások viselkedésével, döntésével, érzékeled, hogy mi vezetett odáig. Kedvesnek, törékenynek, sebezhetőnek tart a környezeted, csak kevesen értik meg az erősségedet. Törődsz másokkal, ám nem akarod a többieket másokat befolyásolni, tisztában vagy azzal, néha az együttérzés a legtöbb, amit tehetsz.

Ha a 6-os szemet választottad, szeszélyes vagy

Élénk a képzelőerőd, vizuális típus vagy, amennyiben ezt a képet választottad. Az álmodozás nem áll távol tőled. A fantáziádnak köszönhetően másképpen látod a világot, fejjel lefelé, kifordítva, ahogy senki más. A körülötted lévők nagyon kreatívnak tartanak, szeretnék kihasználni a tudásodat, ám azt már nem tudják, hogyan találhatnának rajtad fogást. Lenyűgözöl mindenkit innovatív, újító, rendkívül eredeti ötleteiddel, gondolataiddal. Használd csak a fantáziádat, alkoss bátran, ez a legnagyobb erősséged és a dolgod.

Ha a 7-es szemet választottad, romantikus vagy

Idealista, romantikus alkat vagy. Nem az foglalkoztat, milyen jelenleg a világ, hanem milyen lehetne. A jövőt vizionálod nemcsak saját magad számára, hanem a családod, a barátaid számára is, mintha valami tündérmesében élnél, ami mindenkor happy enddel végződik. Sokat vársz a többiektől, és nem érted, miért nem képesek fejlődni, kijavítani a hibáikat. Mások szemében kedves, naiv személyiségnek tűnhetsz, akár egyszerűnek is, hiszen a mottód nem más, mint „miért kellene túlbonyolítani a dolgokat”. Kitartó és optimista a személyiségtípusod, te valóban soha nem adod fel a reményt.

Ha a 8-ast választod, akkor melegszívű vagy

Jószívű és barátságos vagy, a többiekkel segítőkész és együtt érző, vagyis kifejezetten jó érzés a társaságodban lenni. A szokások rabja vagy, persze jó értelemben, mindennapjaidat a fejlődés és a siker iránti vágy hajtja, napi bejáratott rutinnal rendelkezel, világosan látod a céljaidat és az azokhoz vezető utat is. Mindent egy új kezdet, kihívás felől közelítesz meg, azaz minden egyes nap a szemedben új lehetőséget is jelent az újrakezdéshez, a fejlődéshez. Számodra a pohárban a víz mindig félig tele van, tisztában vagy azzal, mi az, ami nem működik, ám képes vagy arra koncentrálni, hogy ezt helyre tedd. A környezeted szemében képes vagy pozitívan befolyásolni a dolgokat, benned látják az előrehaladás egyik zálogát. Vannak, akik mentorként, mások megbízható partnerként tekintenek rád.

Ha a 9-est választod, akkor bánatos vagy

Levert, megviselt, kétségbeesett vagy mostanában, ami érthető is, ha ezt a szemet választottad. Az elmúlt időszak nem alakult a legkedvezőbben, ám ne szégyelld magad, ha sírni van kedved, sőt, éppen ellenkezőleg, ez segít elűzni a szomorúságodat. A világ számodra most ijesztő, ártó helynek tűnhet, talán nem is tévedsz olyan nagyot, hiszen mindenki életében voltak olyan pillanatok, amikor osztotta ezt a gondolatot. Ám ne feledd, ez is csupán átmeneti állapot, a mélypontról csak felfelé vezethet az út. Mások szemében visszahúzódó, zárkózott személyiségnek tűnhetsz, és valószínű, hogy mostani érzéseidet sem osztottad meg környezeteddel. Menj és beszélj valamelyik barátoddal, a kommunikáció terápiás hatású! Nem kell egyedül szenvedned, még a legnagyobb nehézség is könnyedebbnek tűnik, ha érzed, hogy a hátad mögött ott állnak a barátok.

(via valhalla mind)