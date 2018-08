Napi horoszkóp 2018. 08. 27.: Tedd félre a munkahelyi harcokat!

Nagyon sok múlik azon, mit mondasz egy barátnődnek a munkájáról. Valakiben talán te tartod a lelket, és fontos lenne arra emlékeztetned, hogy valójában milyen kreatív, felszabadult és játékos típus. Az a feladatod, hogy akkor is emlékezz az igazi énjére, ha ő már kezdi elfelejteni azt.

Meg kell hoznod egy döntést végre. Azért halogatod ezt a döntést, mert azt hiszed, hogy döntésképtelen vagy ebben a helyzetben. Ma megértheted, a halogatás is egy döntés. A halogatással azt a döntést hoztad meg, hogy hagyod a körülményeknek és a többi érintettnek, ők hozzák meg a végső döntést. Valóban ezt akarod?

Oroszlán

Valójában szereted a hétfőket, ne titkold tovább. A hétfők mindig új esélyt jelentenek, mindig az újrakezdés lehetőségét hordozzák. Az újrakezdés lehetősége pedig olyasmi, ami mindig is nagyon lelkesített. Még akkor is lelkes vagy a gondolattól, ha nem kezdesz újra semmit, még akkor is lelkesít az újrakezdés, ha ma túl lusta vagy hozzá.

