Heti horoszkóp augusztus 27.–szeptember 2.: Vége a nyárnak, de káprázatos lehetőségek várnak

KOS

Búcsúzik a nyár. Szomorkodás helyett örülj, mert egész héten egy nagy bolygóháromszög (Bika Uránusz – Szűz Nap – Bak Szaturnusz) segíti a karrieredet. A föld energiák józanná és gyakorlatiassá tesznek téged, és persze meghozzák a sikereket. Persze csak akkor, ha kitartóan és szorgalmasan dolgozol. Két jó hír igazán feldobja a hangulatodat a nagy munka kellős közepén: 1. hétfőn bolygód, a Mars elindul előre, 2. csütörtökön egy szuper fényszög fellelkesít. Hétvégén a pénzügyeid terén kell higgadtságot gyakorolnod.

BIKA

A múlt heti bolygóháromszög (Bika Uránusz – Szűz Nap – Bak Szaturnusz) továbbra is hat rád, ezért még ez a hét is igencsak kedvedre való lesz. A bolygók stabilitást, tervezhetőséget és eredményességet hoznak neked. Erősnek és leküzdhetetlennek érzed magad. Jön szeptember, ezért nem ártana megtervezned az év hátralévő részét magánéleti és hivatásbeli vonatkozásban egyaránt. Ebben segítségedre lesznek az égi folyamatok. Az is igaz, hogy a szombati Hold–Jupiter-szembenállás szerelmi ellentétet hoz, ezért légy óvatos, mert szakítás lehet belőle.

IKREK

Az erre a hétre is érvényes föld bolygóháromszög téged nem különösebben lelkesít. Pedig érdemes lenne kihasználnod, felhasználnod a bolygók kijózanító erejét. Ingatlanügyeid jól alakulnak akár adsz, akár veszel, akár felújítasz. Használd ki ezt a remek konstellációt! Viszont mindez eredménytelen lenne, ha nem készítenél előzetes terveket. Okosan tennéd, ha ezzel kezdenéd. Hétvégén kezdődik a szeptember. Egy szombati bolygószembenállás (Bika Hold–Skorpió Jupiter) arra figyelmeztet, hogy vigyázz most nagyon az egészségedre!

RÁK

Attól, hogy lassan vége a nyárnak, te még jól érezheted magad a bőrödben. Az egész héten ható bolygóháromszög (Bika Uránusz – Szűz Nap – Bak Szaturnusz) garantálja, hogy minden rendben lesz a kommunikáció és kapcsolataid terén. Ez a konstelláció békét és harmóniát szimbolizál, ami neked elengedhetetlen az egészséged megőrzéséhez. Csütörtökön látszik egy kisebb nézeteltérés a munkahelyeden a Hold–Vénusz-szembenállás szerint. Hétvégén a Bika Hold azt javasolja, hogy csinálj közös programot a barátaiddal!

OROSZLÁN

Végre hétfőn a Mars befejezi a retrográd, vagyis hátráló mozgását, és végre ismét elindul előre, ami neked a holtponton való átbillenést jelenti. Elsősorban a munkádban fogod tapasztalni, hogy visszatér az a lelkesedés, ami a nyár elején elveszett. Csak arra kell ügyelned, hogy magánéleti feszültségek ne vigyék el az energiáidat. Ezt egy kedd hajnali Merkúr–Jupiter-fényszög jelzi. Csütörtökön óvatosan közlekedj, a Hold–Vénusz-szembenállás szerint balesetveszélyes lesz ez a nap. Szombaton a múlt és a jövő egyszerre foglalkoztat…

SZŰZ

Feldobja az egész hetedet az a szuper föld bolygóháromszög (Bika Uránusz – Szűz Nap – Bak Szaturnusz), amely számodra már az elmúlt héten is mindent megszépített. Végre jobb színben látod önmagadat és az életedet. A kedvező fényszögek szerint hétfőre sort keríthetnél egy olyan megbeszélésre, amit halogatsz egy ideje. Meg fogsz lepődni, milyen összhang lesz majd közöttetek. Csütörtökön viszont légy óvatos a pénzügyek terén, egy Hold–Vénusz-szembenállás ugyanis veszteségre hívja fel a figyelmedet. A hétvégéd kitűnően alakul, csupán szombaton kell valamivel körültekintőbbnek lenned.

MÉRLEG

Igaz, hogy vége a nyárnak, ám a szeptember, az ősz is tartogat számodra örömforrást. Csak rajtad múlik, megtalálod-e. Egy békét hozó bolygóháromszög (Bika Uránusz – Szűz Nap – Bak Szaturnusz) egész héten segít neked ebben. Mindössze csütörtökön mutatja az ellentétek kiéleződését a Kos Hold – Mérleg Vénusz szembenállás. Jó lenne, ha ezen a napon inkább nem sértődnél meg. Szombaton elkezdődik szeptember és vele együtt az iskola, ezen a napon nagyon figyelj a bevétel-kiadás egyensúlyára, a Hold–Jupiter-szembenállás ugyanis veszteségeket jelent.

SKORPIÓ

Nem lesz panaszra okod augusztus utolsó napjaiban sem, hiszen a Hold–Jupiter-fényszög szuper hangulatba hoz neked. Viszont kedden összetűzésbe keveredhetsz a főnököddel, pedig ennek a szócsatának aztán tényleg semmi értelme. Kerüld inkább. Egy föld bolygóháromszög szerint könnyű dolgod lesz, kissé lelassulsz, de az most nem fog ártani. Szombaton kényes téma bukkanhat fel a magánéletedben a Bika Hold – Skorpió Jupiter szembenállás szerint. Kezeld ezt is kellő tapintattal! Ezen a héten most tényleg senkit sem kéne megbántanod.

NYILAS

Érzelmesen indul a heted: hétfőn ugyanis két vizes fényszög, a Hold Neptunusz és a Hold Jupiter szentimentális hangulatba hozhat téged. Ne szégyelld, ha kicsordulnak most a könnyeid a meghatottságtól! A hét többi részében egy óriási föld bolygóháromszög a gyakorlatiasságodat fokozza, amitől igazán hatékony leszel. Csütörtökön egy tüzes konstelláció (Kos Hold – Oroszlán Merkúr) jó értelemben feltüzel. A hétvégén ugyanakkor egyfajta elnehezülést érezhetsz, lehet ez persze a fáradtság jele is. Engedj meg magadnak egy kis lustálkodást!

BAK

A június vége óta tartó hátráló, retrográd mozgás után hétfőn végre elindul előre Mars, amely éppen a Bakban jár, ami pedig hatványozottan ambiciózussá tesz téged. Szerdán egészen különleges napod lesz, mert nincs fényszög a bolygók között, ami szabad kezet ad neked: bármit kihozhatsz ebből a napból. Ennél még kedvezőbb égi hír a számodra, hogy egész héten hat az bolygóháromszög (Bika Uránusz – Szűz Nap – Bak Szaturnusz), amely a kezedre játszik szó szerint és átvitt értelemben is. Ezt a kedvező konstellációt szerencsére egész hétvégén is érezheted.

VÍZÖNTŐ

Hiába lesznek kedvező bolygóállások augusztus utolsó napjaiban, te mégsem lelkesedsz. Neked nem anyagi, hanem szellemi inspirációra lenne most szükséged. Pedig ezen a héten inkább az előbbi dominál. Ugye tudod, hogy a sikerhez elengedhetetlen a tervezés, az eredményekhez a praktikus megközelítés? Pontosan ezekben segít neked a Bika Uránusz – Szűz Nap – Bak Szaturnusz bolygóháromszög, amely egész héten fenn lesz az égen. Ha szombaton sikerül egy családi vitát megelőznöd, remek hétvége vár rád.

HALAK

Két kitűnő fényszöggel (Hold–Neptunusz és Hold–Jupiter) indul a heted, ez pedig visszaadja a hitedet. A folytatásra sem lesz panaszod, ám csütörtökön a pénzügyekben, szombaton a közlekedésben kell óvatosnak lenned. Mindkét napon számodra kedvezőtlen bolygószembenállások lesznek az égen, amelyek visszafogottságra intenek. Szerencse, hogy az egész hetet végigkíséri egy hatalmas bolygóháromszög (Bika Uránusz – Szűz Nap – Bak Szaturnusz), amely a józanságot erősíti benned, segítségével mindig jól döntesz. Egész hétvégén is…