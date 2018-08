Ezeknek a csillagjegyeknek szuper heteket hoz a Szűz hava

Ez a négy csillagjegy tisztában van vele, egyszer minden véget ér, így igyekeznek a környezetüket is felkészíteni a változásra. Jóval rugalmasabbak, könnyedebben átvészelik az egyes fordulatokat, mint a többiek, kaméleon típusuknak köszönhetően pedig valójában bármilyen szituációhoz képesek alkalmazkodni. A Szűz havát (augusztus 23-szeptember 22.) új kezdetként élik meg, ők nem rágódnak a múlton, inkább máris készek az újrakezdésre.

Az Ikrek felpörög a Szűz havában

Ikrek jegyűként úgy érezheted, mintha valamilyen felsőrendű segítséget kapnál a Szűz havának időszakában. Ne is gondolkodj rajta, mi lehet az, inkább használd ki. Bármi, ami rosszul sült el az elmúlt hónapokban, most biztosan megoldódik, ami érezhetően jelentős könnyebbséget jelent a számodra. Talán a pénzügyekben nem úgy alakultak a dolgok, ahogy remélted, vagy éppenséggel a párkapcsolatodban távolodtatok el egymástól, de ennek most vége. Augusztus 23-tól kezdődően szinte maguktól oldódnak meg a pénzügyi és szívbéli problémák. Augusztus 27-én a Mars bolygó végre ismét elindul előre, amitől pedig olyan feldobódott leszel mintha valóságos “energiabomba” talált volna el. Használd ezt a plusz erőforrást arra is, hogy bepótold az elmaradásaidat.

A Szűz a csillagok kegyeltje

Szűz jegyűként ez most valóban a te időszakod. Úgy érezheted magad, mintha a többi csillagjegy legjobb tulajdonságai költöztek volna beléd, így például a Mérleg vonzereje és bája, a Skorpió titokzatossága, a Kos elképesztő szerencséje, az Oroszlán magabiztossága. Élj vele! Uralkodó bolygód, a Merkúr mozgása szerint igazán mozgalmasan telik ez a hónap. A Vénusz és a Merkúr együtt állása kedvező hatással lesz a szerelmi életedre, de a pénzügyi döntéseknek is igencsak kedvez ez az időszak, ami akár azt is jelentheti, hogy a főnöködtől jó eséllyel kérhetsz fizetésemelést, avagy kedvező áron juthatsz a kiszemelt autóhoz. Mindenképpen figyelj és hallgass a megérzéseidre, így 2018 őszét nagyon kedvező helyzetből indíthatod, sőt a jószerencséd az év hátralévő részében is kitarthat.

A Nyilas bölcsebbé válik a Szűz havában

Bőséges energiával rendelkező Nyilas jegyűként téged most kerülnek a negatív energiák, az elkövetkező időszak lehetőséget teremt, hogy nyugodtan és bölcsen megoldhasd a problémáidat. Még jobb hír a számodra, hogy ez a kedvező időszak és irányvonal az elkövetkező hat hónapban is kitart. A korábban megoldhatatlannak tűnő problémák egykettőre tisztázódnak, ezért mindenképpen használd ki ezeket a heteket arra, hogy minél több nyitott kérdésre megtaláld a választ. A Vénusz bolygónak köszönhetően a társasági életed is mozgalmassá és igen kedvezővé válik. A céljaidat világosabban látod, a Szűz havában előretekintőbbé, határozottabbá válsz.

A Halak álmai beérnek

A Szűz hava kirángatja a Halakat az álomvilágból, ahol az elmúlt hónapokat töltötte. Már a vasárnapi telihold is jótékonyan hatott rád, immáron pontot tehetsz régóta dédelgetett projekted végére. Ha úgy érzed, kudarcot vallottál az ösztöneiddel, ne csüggedj. Emlékezz arra, ha valami túlságosan szép, hogy igaz legyen, akkor az az is. Augusztus közepétől a dolgok mintha maguktól haladnának előre, a megrekedt projektek új életre kelnek. Ehhez kedvező lökést ad neked is a Mars bolygó augusztus 27-i belépése a Szűz jegyébe. A kitartás, a motiváció meghozza végre a gyümölcsét. A Vénusz hatására világosabban látod, hogy a párkapcsolatodban, a baráti körödben milyen lépéseket kellene meghoznod, hogy pozitív irányba forduljanak a dolgaid, de megtalálod a megoldást arra is, hogy kedvenc időtöltésedhez megteremtsd a szükséges anyagi hátteret.

(via bustle)