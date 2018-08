Profitálj a szakításból: 7 lecke, amely megváltoztatja az életedet

1. életlecke: Tisztába jössz azzal, mit is szeretnél

A szakítást követően lassan kezd világossá válik számodra, mire vágysz egy kapcsolatban, és mi az, amit nem vagy hajlandó eltűrni. Lehet, hogy te kezdeményezted a szakítást, lehet, hogy nem, de most ez mellékes is: rájöhetsz mi az, ami „nagyon nem jön be” egy partnernél. Ezáltal ugyanis képes leszel olyan kapcsolatot kialakítani, amilyet valóban szeretnél, amilyet valóban megérdemelsz.

2. életlecke: Az elfojtott érzelmek utat törnek

Ha az exed valami olyasmit tett vagy mondott, amely még most is fájdalmas érzéseket vált ki belőled, akkor ugyanezeket az energiákat használd a gyógyulásodra. A szakítás kiváló alkalom, hogy az elfojtott érzelmek utat törjenek maguknak, hiszen a szerelem rózsaszín fátylában aligha foglalkoztatott, hogy a lelked bugyraiban barangolj, felszínre hozd a korábbi csalódásokat vagy éppenséggel a gyerekkori sérelmeket. Az érzésekkel szembe nézni ugyanis különösen fontos lehet ahhoz, hogy tovább tudj lépni, és ne béklyóként tekints a múltra. Sírd ki magad, légy dühös – hihetetlenül jót fog tenni.

3. életlecke: Milyen kapcsolatra vágysz igazán?

Amint elérkezik az idő, hogy képes leszel három lépés távolságból szemlélni a kettétört kapcsolatodat, vegyél elő egy papírt, és írd le, mit és kit is szeretnél igazán. Például olyan társat, aki kevésbé kritikus, aki nem fojt meg, aki egyenrangúként kezel. Lehet, olyan partnerre vágysz, akit hasonló célok hajtanak, mint téged. Bármi is legyen az elképzelésed az új és persze tökéletes társról, ne téveszd szem elől az elvárásokat, amikor ismét felbukkan a lehetséges jelölt. Ne érd be kevesebbel, mint aki jár neked…

4. életlecke: A változás örök, a fájdalom aligha

A szerelem örök életre szól – gondolhattad egykoron a kapcsolatodról, ám a valóság mégsem ezt igazolta. Mit tehetsz? Adj fel mindent, amiben eddig hittél? De mire lenne az jó? Meggyőzheted magad, hogy nincs szerencséd a szerelemben, elhitetheted magaddal, talán nem is kellene erőltetni a dolgot, ám ha ezen az úton indulsz el, lassan már ahhoz sem lesz kedved, hogy kilépj a biztonságos otthon ajtaján. Szóval, irány a másik út: igyekezz mielőbb legyűrni a fájdalmat, hogy a tükörből a bölcsebb és boldogabb éned tekintsen vissza rád. Kifizetődőbb lesz, hidd el.

5. életlecke: A megbocsátás

Megbocsátani nem könnyű, ám szükséges. Ha úgy érzed, hogy a másik mélyen megbántott téged, akkor eleinte biztosan tiltakozol, hogy megbocsásd a tettét, a szakítást, hiszen ő most úgy lépett ki a kapcsolatból, hogy cselekedeteiért nem nyerte el méltó büntetést. A probléma mégis inkább az, hogy ragaszkodsz a „zaklatott és sértett” lelkiállapotodhoz, amivel valójában csakis magadnak ártasz. Hiába próbálod gondolatban büntetni a korábbi szerelmedet, lehet, hogy neki fogalma sincs az egészről. A képlet tehát valójában nagyon is egyszerű: azzal, hogy megbocsátasz az exednek, valójában magaddal cselekszel jót.

6. életlecke: Engedd el

Hasonlóan a megbocsátáshoz, az elengedés is éppen úgy felszabadít és megtisztít. Lehet, hogy megpróbálod visszaszerezni korábbi párodat, ezért hajlandó lennél megalkudni is. Adnál egy újabb esélyt, ám az újrakezdés csak a te képzeletedben létezik, a valóságban sajnos nem így működnek a dolgok. Elképzelhető, hogy bosszút akarsz állni sérelmeidért, és minden alkalmat megragadsz, hogy keresztbe tegyél az exednek. Ezek mind teljesen érthető reakciók a szakítást követően, mégis azzal, ha képes vagy teljesen elengedni őt, te magad is felszabadulsz és megkönnyebbülsz.

7. életlecke: Becsüld a valódi értékeidet

Hányan vannak, akik csak evickélnek egy kapcsolatban arra várva, hogy a szeretett Ő méltányolja képességeiket… A szakítással valójában visszaforgatod az idő kerekét, hiszen ismét elölről, a nulláról kezdhetsz egy másik kapcsolatot, remélve, hogy sikeresebb leszel. Észre kell venned, ha korábban alárendelted magadat a párodnak, akkor ez az új kapcsolat újabb lehetőség és alkalom, hogy változtass ezen a viselkedési mintán. Ha előzőleg folyton kritizált a szerelmed, most újabb esélyt kaptál, hogy az új társ megbecsüljön, és annak fogadjon el téged, aki vagy. A legfontosabb persze, hogy önmagadat fogadd el és szeresd. Ezen senki sem változtathat, és ez az alapja, hogy mások is elfogadjanak.

