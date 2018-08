Hétvégi szerelmi horoszkóp augusztus 25-26.: Most sokat változik a párkapcsolatod

Kos

Olyan sok terved van a hétvégére, de arról talán megfeledkeztél, hogy alkalmazkodnod kell másokhoz. A párod és a gyerekek talán nem szívesen tartanak veled ezen a hétvégén. Most talán mindenkinek nagy szüksége van arra, hogy legalább egy kis időt egyedül tölthessen.

Bika

Nem kellene olyan sokat hezitálnod, és nem kellene olyan sokat gondolkodnod, mielőtt igent mondasz a szerelmed egy ötletére. Most arra van szükségetek, hogy felrázzátok magatokat és a kapcsolatotokat. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha új dolgokat próbáltok ki együtt.

Ikrek

Meg kellene ünnepelned, hogy felismerted a kapcsolatotok igazi formáját és az igazi alapértékeit. Meg kellene ünnepelned, hogy sokkal tisztábban látsz már ezen a hétvégén is. A tisztánlátásod pedig segít, hogy boldogabb lehess a szerelemben.

Rák

Engedd el azt, aki elmegy, és fogadd örömmel azt, aki visszajön. Minden változás, amely a kapcsolataidban történik a hétvégén, téged szolgál, és neked lesz jobb tőle. Ez igaz valamennyi kapcsolatodra, nemcsak a szerelmi életedre. Sőt! Most talán ott a legkevesebb a változás.

Oroszlán

Amikor azon elmélkedsz, hogy valamelyik exeddel most boldogabb lennél, jusson eszedbe, ez nem így van. Azok a kapcsolatok nem véletlenül értek véget. Mindenkinek így a jobb, neked is. Most a jelenre koncentrálj a múlt helyett!

Szűz

Nem érdemes hallgatnod a vészmadarakra a hétvégén. Nem érdemes hallgatnod azokra, akik szerint valami nincs rendben a szerelmi életeddel. Ha azonban te vagy az, aki elégedetlen vagy a szerelmeddel, akkor érdemes most változtatnod magadon, a szokásaidon vagy a párkapcsolatodon.

Mérleg

Váratlan titok derülhet ki a hétvégén. Ez a titok pedig akkor is hatással lesz a szerelmi életedre, ha sem te, sem a párod nem titkolóztatok eddig egymás előtt. Mindegy, kié a titok a családban, most emiatt a titok miatt nektek is változnotok kell.

Skorpió

A szerelmed nem épp úgy cselekszik, ahogyan ígérte, és ahogyan azt megbeszéltétek. Most neked kell a bölcsebbnek lenned, és neked kell megértened az okokat a cselekedetei mögött. Ha az okokat érted, jobban el tudod magyarázni, mit szeretnél tőle.

Nyilas

A legszívesebben visszautaznál az időben, hogy elmondd a fiatalabb énednek, végül minden rendben lesz. Végül minden jól alakult, és van időd megnyugodni a hétvégén. Van időd arra, hogy élvezd az életedet. Ezt most meg is kellene tenned, hiszen minden egyre jobban alakul…

Bak

Jogod van ahhoz, hogy ellentmondj a szerelmednek. Neki pedig joga van ahhoz, hogy ellentmondjon neked. Nem kell mindenben egyetértenetek a hétvégén. De ez még nem jelenti azt, hogy most veszekednetek kellene. Most egymás véleményének elfogadása a legnagyobb feladat a számotokra.

Vízöntő

Élvezd az élet könnyed oldalát. Élvezd, hogy még itt a nyár, és itt vannak a nyári flörtök. Nem kell mindent olyan komolyan venned. Sőt! Most az lenne a legjobb, ha játéknak tekintenéd az ismerkedést, és könnyedén vennéd a szerelmi életet.

Halak

Ha magányos vagy a hétvégén, akkor érdemes tudatosan olyan programokat választanod, amelyek sok-sok szeretettel és figyelemmel töltenek fel. Most tudatosan menj olyan társaságba, ahol sokkal több figyelmet kapsz a szokásosnál.