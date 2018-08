Ez a 4 csillagjegy a vasárnapi telihold nyertese

A Halak teliholdkor végleg lezárhatja a múltat

A Halak alapból is nagyon érzékeny, empatikus és érzelmes csillagjegy. Az asztrológia többek között a Holdhoz társítja az érzelmeket, az érzéseket. A vasárnapi telihold éppen a Halak jegyében ragyog majd, ráadásul uralkodó bolygójával, a Neptunusszal is együtt áll. Nem véletlen, hogy ez a csillagjegy különösen erősen érzi a vasárnapi telihold hatását, amit ugyanakkor nagyon pozitívan használhat fel. A múltbeli emlékek, a megbánások vagy a rossz fordulatok sora, amelyek az elmúlt hat hónapban kísérték őt, végre megszűnnek, végre valóban fellélegezhet. Érdemes ebben a néhány napban gondolatban visszamenni azokhoz az eseményekhez, ahol az nehézségek elkezdődtek, és új utat, új célokat kitalálni, kigondolni. A meditáció teliholdkor a leghatékonyabb, érdemes élni a kedvező energiákkal. Az év vége felé közeledve új szerelem, új pénzügyi lehetőségek, munka tűnhet fel a horizonton. Az augusztusi telihold ideális időpont lezárni a múltat végérvényesen, és megnyílni az új lehetőségek előtt.

A Szűz érzelmeit felkavarja a telihold

A Nap a Szűz jegyébe lépett augusztus 23-án, ezért pontosan szemben áll a Holddal. Ezért is lesz vasárnap telihold. Amikor a Nap szemben áll a Holddal, az asztrológia szerint a kapcsolatokban is ellentmondások alakulhat ki, mert nem tudni, mit akar az egyik, és mit akar a másik fél. A Szűz számára mindez pedig annyit jelent, hogy most jobb elkerülnie az olyan eseményeket, amelyek érzelmileg felkavarhatják őt. Teliholdkor egyébként is hajlamosabb lehet felróni a hibákat, a hiányosságokat, de túlzottan szigorúan tekinthet magára és másokra is. Az augusztusi telihold energiáját érdemesebb arra használni, hogy megtervezze, és beossza az előtte álló feladatokat. Például, hogyan dolgozhat kevesebb energiabefektetéssel hatékonyabban. A barátságok és kapcsolatok tekintetében most jobb néhány napig kicsit hátralépnie. A Hold-Nap szembenállás szerint könnyen elveszítheti a rá jellemző objektivitást, és a megszokotthoz képest is feszültebb, türelmetlenebb lehet. Csak arra kell emlékeztetnie magát, hogy az idő most is az ő oldalán áll…

A Bak a siker útjára léphet

Mind a Nap, mind a Hold pozitív fényszöget alkot a Bak uralkodó bolygójával, a Szaturnusszal. A Halakhoz és a Szűzhöz képest ő jóval könnyebben éli meg az augusztusi telihold hatásait, sőt számára tökéletes lehetőség nyílik véget vetni a múltbeli kudarcoknak, amelyek a munkában, a párkapcsolatában érték. A Bak alapból sem különösebben haragtartó csillagjegy, de most még egyszerűbb lesz megbocsátani és letenni a korábbi fájdalmas érzéseket, emlékeket. A Szaturnusz szeptember 6-ig végez hátráló, avagy retrográd mozgást, majd elindul ismét előre a Bak jegyébe, mely igazán nagyszerű lehetőségeket teremt a munkahelyi, üzleti feladatok végleges befejezésére és megoldására. Az augusztusi telihold energiájával könnyedén lezárhatja tehát a múlt fájdalmait, sérüléseit, és elindulhat a valódi eredmények és a siker útján.

Vízöntő (január 20 – február 19.)

A Vízöntő egyik uralkodó bolygója szintén a Szaturnusz, ezért a Bakhoz hasonlóan pozitív fordulatok kezdődnek az ő életében is a vasárnapi telihold hatására. Másik uralkodó bolygója, az Uránusz szintén kedvező fényszögekkel kapcsolódik a Naphoz és a Holdhoz is. Az elmúlt egy évben többször is érezhette feszültnek magát, a helyét sem igazán találta, ennek a kedvezőtlen periódusnak lesz vége, így ő is újra fellélegezhet. Az augusztusi teliholdat érdemes a személyes fejlődése lépcsőjeként felfogni, így érzelmileg is kevésbé megterhelő, másrészt nyitottabban tekinthet a jövő elé is. A telihold segít a múlt fájdalmait begyógyítani, segít bevonzani a megfelelő társat (ha még egyedül él), és elindíthatja őt egy új, és még izgalmasabb kihívásokkal teli életúton.

