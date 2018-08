Vajon te melyik Oroszlán vagy a három közül?

Ahogyan minden csillagjegynek, az Oroszlánnak is három típusát különbözteti meg az asztrológia a három dekád szerint. Rád melyik jellemvonások illenek a leginkább? Születési dátumodból kiderül…

Születési dekádok a Oroszlán csillagjegyben

dekád: július 23. – augusztus 2. dekád: augusztus 3. – augusztus 12. dekád: augusztus 13. – augusztus 23.

1. dekád: A válogatós védelmező Oroszlán

A védelmező Oroszlán mindig kiáll mindazért, amiről úgy gondolja, az a helyes. A Kossal ellentétben őt ugyanakkor nemcsak az ösztönei vagy a lendület hajtja, hanem a nagyon erős szenvedélye is. Persze, nem minden és nem mindenki mellett áll ki. Ő leginkább szeretteit óvja és védelmezi, mint az anyaoroszlán a természetben. Amikor számára kevésbé fontos embert kéne megvédeni-e, hajlamos mérlegelni a lehetőségeket. Rendkívül hűséges és kitartó típus, de a szeretteitől is pontosan ugyanezt várja el. Ha kiderül valakiről, hogy csak érdekből kereste a barátságát, azonnal és végleg szakít vele. Akiben valódi társra lel, annak a szívét, a lelkét is odaadná.

2. dekád: Az igazi felség Oroszlán

Csillogó, elbűvölő és pompás világban él, nem azt a mindennapi életet követi, amit általában a többiek. A második dekádban született Oroszlán méltóságteljesen, valóban királyhoz vagy királynőhöz illően viselkedik. Amint megérkezik valahová, szinte azonnal távozik is, viszont valóban mindenhol megjelenik, viszont mindenhol és mindenkor elérhetetlennek, megközelíthetetlennek tűnik. Szereti nagyon, amikor a figyelem ráirányul. Ha oly szerencsés vagy, hogy ritka pillanatában látod, amikor sebezhető, elismeri, hogy a hírneve nem minden. Maximalista típus, viszont nemcsak az őt imádó közönségtől követeli a maximumot, mindez saját magára legalább ennyire igaz. Hiába, uralkodónak lenni sosem könnyű.

3. dekád: Az előadóművész Oroszlán

A harmadik dekában született Oroszlán olyan, mintha a saját, személyes reflektorfényében utazna. Úgy tűnik, bármilyen helyiségben szinte világosabb és melegebb lesz, ahova csak belép, sőt a közelebb állókat el is vakíthatja. Mindig van egy új története, melyet tökéletesen ad elő, szünetekkel, amikor nevethet, elámulhat, tapsolhat a közönség. Nagyon szereti a figyelmet, de ő szívesen megosztja másokkal is a színpadot. Nagylelkű és nyílt szívű csillagjegy, aki elég magabiztos ahhoz, hogy tudja, bőven adódik még esélye, hogy újra (és újra és újra) a középpontban tündökölhessen. Legjobb talán el sem venni tőle a mikrofont…

