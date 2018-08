Napi horoszkóp 2018. 08. 24.: Pénteken elfogyhat az erőd

Valaki puszta jóindulatból belekavar az életedbe. Azt hiszi, jót tesz neked, de nem tud mindent, így azt sem tudhatja, hogy a jóindulata most nem segít. Egyrészt ez a természetes velejárója annak, ha titkaid vannak, másrészt nem szabad megharagudnod rá, ő valóban csak jót akart. Harmadrészt igyekezz visszacsinálni, amit tett.

Egy eltévedt üzenet miatt olyan információ jut el hozzád, amelyről nem kellene tudnod. Talán a legszívesebben világgá kürtölnéd, ami most a tudomásodra jutott, de talán mindenkinek jobb, ha nem teszel ilyet. Neked egészen biztosan az a jó, ha végiggondolod, hogyan élhetsz ezzel az információval. Nem visszaélned, hanem élned kell vele. Ez nagy különbség.

Nem kell neked megoldanod mindenkinek minden problémáját pénteken sem. Pénteken sem kell megmondanod, ki mit csináljon. Ma is csak annyi a felelősséged, hogy te azt tedd, amiben hiszel, és amit valóban jónak tartasz. Minden más nem a te dolgod. Az azonban fontos, hogy azt ma tedd meg, amitől egy kicsit félsz.

Az életedet az itt és most pillanatában éled. Nem a múltban. Nincs értelme a múlt eseményeit kutatni, a múlt sebeit feltépni, és a „Mi lett volna ha?” kérdésen rágódni. Ha ma arra figyelsz, ami valójában ott van az életedben, biztos lehetsz, hogy megoldódik minden nehézség.

Mérleg

Akkor is érdemes megbíznod az ösztöneidben, ha mindenki más szerint ez butaság. Akkor is érdemes követned az ösztöneidet, ha mindenki az ellenkező irányba megy pénteken. Hamarosan kiderülhet, az ösztöneid rövidebb és kényelmesebb utat tudtak pontosan oda, ahova mások is tartanak.

