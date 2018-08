Íme a leggyakoribb hazugságok, amiket a csillagjegyektől hallhatsz

A Kos: „Jól vagyok!”

A Kos szereti azt a látszatot kelteni, hogy törhetetlen, és őt nem lehet a céljaiban megakadályozni. Ezért nagyon nehezen ismeri be, még önmagának is, hogy neki is fájnak bizonyos dolgok, fizikailag és lelkileg is. Amikor kijelenti, „persze, jól vagyok”, nem feltétlenül az igazat mondja.

A Bika: „Én sosem hazudok.”

A Bikának létfontosságú, hogy morálisan mindig kifogástalanul viselkedjen. Szereti, ha tisztelik, amiért hibátlan és helyes döntéseket hoz – ebbe a képbe pedig nagyon nem fér bele a hazugság, pedig az még a Bikával is előfordul néhanapján. Könnyedén kimondja, „én sosem hazudok”, de ez nem biztos, hogy mindenkor igaz is.

Az Ikrek: „Visszahívlak!”

Amikor az Ikrek tutira megígéri, hogy később visszahív, ne lepődj meg, ha napokig várhatsz a telefonhívására. Nem rosszindulatból nem hív vissza, egyszerűen csak annyi minden pörög egyszerre a fejében, hogy hajlamos elfelejteni a felelőtlenül tett ígéreteket. Valójában nem hazudik, mert tényleg úgy gondolja az ígéreteit, csak megbízni nem nagyon érdemes benne.

A Rák: „Mindjárt kész vagyok!”

Ami a Ráknak öt percet jelent, az a valóságban biztos, hogy minimum fél óra lesz. Nem igazán tudja megfelelően beosztani az idejét, és az időérzéke is gyakran becsaphatja őt, ezért hajlamos a késésre, mert egyszerűen képtelen időben elindulni – amit persze, sosem vallana be…

Az Oroszlán: „Nem nagy ügy.”

Az Oroszlán nagyban éli az életét, ezért amikor elhagyja a száját az a mondat, hogy „nem nagy ügy”, jobban teszed, ha nem hiszel neki. Valójában nagyon is nagy, ő ugyanis hajlamos mindent a szívére venni. Hiába tesz úgy, mintha mi sem történt volna, valószínűleg mélyen megbántva érzi magát. Jobban teszed, ha átöleled, és a bocsánatát kéred.

A Szűz: „Megértem/Értem.”

A Szűz szeret a mindentudó szerepében tetszelegni, hiszen számára alapvető, hogy átlássa a dolgokat. De be kellene ismernie, még az ő bölcsessége sem határtalan, és hogy léteznek dolgok, amiket egyszerűen nem érthet meg. Szóval, amikor lelkesen bólogat, hogy „persze, igen, értem”, kezdj el gyanakodni.

A Mérleg: „Nem mondom el senkinek.”

A Mérleg sajnos még a legjobb barátai titkait sem képes megtartani. Ilyen a természete, egyszerűen imád pletykálni. Szóval, amikor lelkesen bizonygatja, nála biztonságban vannak a titkaid, mégis légy vele inkább óvatos. Csak olyasmit ossz meg vele, amivel nem hozod magad kellemetlen helyzetbe.

A Skorpió: „Nem tudok megbocsátani.”

A Skorpió a bosszú megszállottja. Addig képes haragot tartani, amíg a sérelem teljesen jelentőségét veszti. De még ilyenkor sem ismerné be, hogy valójában már rég túltette magát a dolgon. Emelt fővel és büszkén jelenti ki, „nem tudok megbocsátani”, közben lehet, már nem is különösebben emlékszik a történtekre.

A Nyilas: „Azonnal megcsinálom.”

El ne hidd neki, mert nem, nem fogja. Ezt biztosra veheted, és általában azért, mert a Nyilas mindig talál valami még izgalmasabb elfoglaltságot, amiben úgy elmerül, hogy egyszerűen elfeledkezik az eredeti feladatáról. Néha még enni is elfelejt, szóval a neked megígért dolgok könnyedén kiröppenhetnek a fejéből.

A Bak: „Megígérem, hogy nem foglak kinevetni!”

A Bak szívesen hangoztatja magáról, hogy ő sosem ítélkezik, de ez valójában a legnagyobb hazugsága. Képtelen legalább magában nem ítéletet mondani másokról, úgyhogy készülj fel, mielőtt megvallod neki a legbensőbb titkaidat. Azt mondja, nem fog kinevetni, közben már előre dörgöli a tenyerét.

A Vízöntő: „Csak viccelek!”

A Vízöntő valójában maga sem tudja eldönteni, mikor mond igazat. Ami egyik pillanatban abszurd ötletnek tűnik, arról a másikban már azt gondolja, tökéletesen kivitelezhető. Elképesztő pókerarca van, szóval, amikor annyit mond, „csak viccelek”, az vagy igaz, vagy nem. Nála sosem tudhatod…

A Halak: „Csak egyszer akarom kipróbálni…”

A Halak függő típus, ezért ha valamire azt mondja, csak kipróbálni szeretné, abból tuti, hogy akár évekig tartó szenvedély kerekedik. Ezért neki sokkal jobban kellene vigyáznia, mit próbál ki, és mibe megy bele, a legjobb persze az lenne, ha maga előtt is beismerné, hogy egyszerűen képtelen mértéket tartani.

boldsky