Napi horoszkóp 2018. 08. 23.: Arra menj, amerre a boldogság vezet csütörtökön!

Néhány apróság is elég ahhoz, hogy feldobja a napodat csütörtökön. Sőt! Ma tudatosan kellene figyelned arra, hogy legalább öt olyan apróság történjen veled, amelyek örömöt és nevetést visznek az életedbe, és amelyek elfeledtetik veled a komoly dolgokat. Az egész napot nem kellene olyan komolyan venned.

Ideje elkezdened a felkészülést az iskolaszezonra. A csütörtök alkalmas, hogy átnézd a gyerekek iskolacuccait, és listába szedd mindazt, amit még be kell szereznetek. Ma gondold át, mit kell még megtennetek a következő másfél hétben iskolakezdés előtt, mert most még higgadtan végig tudod ezt gondolni.

Valakinél elszakad a cérna, és rád önti az összes fájdalmát és szenvedését. Pontosabban az ezek miatt érzett keserűségét. Te hiába vagy ártatlan ebben a helyzetben, most nem nagyon tehetsz mást, mint, hogy meghallgatod őt. Ha lehet, öleld is meg, és mondd el, mennyire szeretnéd, hogy jobban legyen, és megoldódjon ez a helyzet.

Szűz

Semmi sem olyan bosszantó, mint egy szomszéd, aki egyszerre zavaró, idegesítő, szemtelen és még hangos is. Könnyen lehet, ma ilyen szomszéddal lesz némi nézeteltérésed. Először is, ne akard érvekkel meggyőzni, mert az nem fog menni. Másodszor ne egyedül akard megoldani ezt a helyzetet, hanem szólj annak, akire a szomszédod is felnéz.

