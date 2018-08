3 jó oka van annak, hogy a Kos a legklasszabb barát

A Kos nemcsak elméletben tudja, mit jelent az igaz barátság, amiért tűzön vízen átmegy az ember, hanem a gyakorlatban is bizonyítja, a bajban is kitart azok mellett, akik fontosak számára. Jó, jó, a Kosnak is vannak olyan tulajdonságai, amelyektől időnként égnek állhat a hajad: szókimondó, olykor meggondolatlan és önző lehet, de ezeket igazán elnézheted neki, a barátsága ugyanis ennél sokkal többet jelent.

1. A Kos mellett képtelenség unatkozni

A Kos komolyan veszi a barátságot, ami egyáltalán nem jelenti, hogy nem lenne benne jó pár őrültségben! Sőt, néha éppen ő az, akinek kipattannak a fejéből azok az elképesztő ötletek, amelyek megvalósítására még öreg korodban is emlékezni fogsz. Kreativitása, energikussága a titka annak, hogy mellette senki nem unatkozik. Őt nem riasztja vissza egy kis veszély vagy kaland, ezért igazán mozgalmas napokra számíthatsz, ha vele mész nyaralni!

2. A Kos nem rejti véka alá a gondolatait

Ha egy Kos a barátod, nem kell attól tartanod, hogy kibeszél másoknak, vagy hátba támad. Fontos tudnod, ő is ezt várja tőled, ha egyszer a bizalmába fogadott: az őszinteség, a korrektség az egyik legstabilabb alapköve a vele való kapcsolatnak. Könnyen megeshet, a Kostól nem azt fogod hallani, amit szeretnél, ő ugyanis sosem beszél mellé – ha valamivel nem ért egyet, vagy nem tetszik neki, kerek perec kimondja, ahelyett, hogy magában morgolódna.

3. A Kos könnyen túlteszi magát az összezördüléseken

Mivel a Kos ritkán számol el magában háromig, mielőtt kinyitná a száját, megeshet, hogy kisebb összetűzések tarkítják a szürke hétköznapokat. A jó ebben az, hogy ő nem őrizgeti élete végéig a fájó emlékeket, amint lehiggad, és megbeszélitek a dolgokat, jót nevet az egészen, és mehet tovább minden a régiben. A vele kötött barátság nem fog kártyavárként összeomlani csak azért, mert bizonyos kérdésekben másként gondolkodtok.

