Így esnek bűnbe a csillagjegyek

Az emberi természet velejárója a bűnbe esés, még akkor is ha csak kisebb, hétköznapi bűnökről van szó. Néha úgy követed el ezeket, hogy valójában észre sem veszed. A horoszkóp most felvillantja a sötétebb oldaladat. Most kiderül, milyen bűnt követnek el, milyen csábításnak engednek a csillagjegyek...