7 jel, hogy angyalok kommunikálnak veled

1. Az angyalok szólnak hozzád, amikor számmintákat, számsorozatokat látsz

Ugyanazt a számsorozatot vagy számokat látod újra és újra? Mindig ugyanakkor pillantasz az órára? Ez az angyalok egyik legkedveltebb módszere, hogy kapcsolatba lépjenek veled, vagy üzenjenek. Így jeleznek, hogy a közeledben vannak, és persze figyelnek, hogy megkaptad-e, megértetted-e az üzenetet.

2. Különböző fényeket vagy fénygömböket látsz

A furcsának tűnő fénygömbök – melyeket látni lehet néhány régi fényképen is – valójában az angyalok, az égi szellemi vezetők maguk. Amikor furcsán csillanó fényt látsz magad előtt, az pontosan annak a jele, hogy az angyalok körbevesznek téged. Fehér fényeket általában akkor pillanthatsz meg, amikor őrangyalod szól hozzád, a színes fények pedig, mint a kék, az arkangyalok jelenlétére utalnak. Az apró fények azt jelentik, az angyalok keresik veled a kapcsolatot.

3. Az angyalok kommunikálnak veled, amikor pillangót, szitakötőt látsz

Ezek a gyönyörű rovarok valójában a mennyből érkező jelek. Leginkább akkor, amikor olyan helyeken látod őket, ahol nagyon valószínűtlennek tűnik az előfordulásuk. Ezek a finom lények gyakran elhunyt szeretted jelenlétét közvetítik, általuk üzenve, hogy boldog, jól érzi magát „odaát”, és a legjobb kívánságait küldi neked.

4. Angyali kommunikációra utal, amikor zenét hallasz

Előfordult már veled, hogy némely dallam véletlenszerűen a fejedbe vésődött, és akár napokig is folyamatosan ismétlődött? Ez is egy jel, hogy őrangyalod próbál beszélni, kommunikálni veled. A dal különleges üzenetet hordozhat, amelyre érdemes felfigyelned. Vajon mi a szövege? De a dallamok arra is utalhatnak, hogy egyszerűen csak lazíts, érezd jól magad, és csak sodródj az áramlással.

5. Úgy hallod, mintha a neveden szólítana valaki

A semmiből hallod meg a nevedet, körbenézel, de nincs senki a közeledben. Nem hallucináltál, az angyalok szólítottak meg téged. Ez is egy jel, hogy ott vannak körülötted, és készek meghallani kívánságodat, a vágyaidat. Amikor a nevedet hallod, érdemes elmondanod magadban egy imát és megfogalmazni pontosan a kérésedet…

6. Automatikus írással üzennek az angyalok

Érezni a késztetést, hogy tollat vagy billentyűzetet ragadj, és azonnal leírj valamit, ami belülről jön, ismét csak nem a véletlen műve. Az angyalok „lediktálhatnak” verset vagy rejtélyes üzenetet, szöveget. Aki kellően érzékeny az angyali energiákra, annak szívesen üzennek általa az angyalok. Ki is próbálhatod, egyszerűen csak ülj le kényelmesen a számítógéphez, vagy fogj papírt, tollat, és add át magad az angyaloknak. Hamarosan erős késztetést érzel, hogy leírd a fejedben cikázó mondatokat.

7. Az angyalok az álmokon keresztül is kommunikálnak veled

Amikor ugyanazt álmodod újra és újra, vagy rendkívül élénk az álmod, amikor reggel felébredsz, szinte bizonyos, hogy az angyalok léptek veled kapcsolatba. Próbáld megfejteni ezeket az álmokat, írd le egy papírra, előbb-utóbb a jelentésükre vonatkozó válasz is megérkezik. Gyakran nem is maga a történet a lényeges, hanem az érzés, amikor az álom eltűnik.

Forever Conscious