Ez a 4 csillagjegy az alkalmi kapcsolatok híve

A Kos (március 21 – április 19.)

A Kos, ha akarja, leköti magát, de legalább ennyire vonzódik a könnyed, alkalmi kapcsolatokhoz is. Tüzes csillagjegyként mindent akar, és mindent lehetőleg gyorsan, így a kapcsolatai gyorsan kezdődik, és többnyire ugyanilyen gyorsan érnek véget. Amikor eléri őt is a végzete, mert olyan társsal találkozik, aki lenyűgözi, és elvarázsolja, hajlandó tenni a tartós kapcsolatért is. Viszont nem esik kétségbe, amikor kedvére flörtölhet, kalandozhat, közben pedig az ideális párt keresgélheti.

Az Ikrek (május 21 – június 20.)

Az Ikrek nem mindenkor tűnik igazán határozottnak. Sőt, az esetek többségében inkább a szórakoztató élményeket keresi, és ha nem muszáj, nem dönt egy valaki mellett. Valójában tökéletesen elégedett az időnként „horogra akadt” alkalmai partnerekkel is. Hajlamos azon agyalni, hogy az éppen mellette lévő társ megéri-e az idejét, az energiáját, aztán mire dűlőre jut, már a másik unja meg a folyamatos habozást. Nem véletlenül sodródik gyakran se veled, se nélküled kapcsolatokba. Előbb-utóbb persze ő is rátalál arra a valakire, aki igazán megmozgatja a a fantáziáját.

via GIPHY

A Nyilas (november 22 – december 21.)

Talán a Nyilas az, aki a csillagjegyek közül a legnyíltabban keresi az alkalmi kapcsolatokat. Nem véletlenül, hiszen nagyon szereti a szabadságát, az önállóságot, ő csak akkor képes hosszú távon együtt maradni valakivel, ha a kapcsolatban sem érez semmilyen korlátozást. Mivel ilyen jellegű kapcsolat ritkán adatik meg neki, ezért szívesen lubickol a rövid és stresszmentes szerelmekben is. Ő semmi jónak nem az elrontója, legalábbis így gondolkodik az egy éjszakás kalandokról. Aztán, amikor álmai párjára talál, már ő is hajlandó áldozatokat és némi engedményt tenni.

A Vízöntő (január 20 – február 18.)

A Vízöntő szívesen mókázik és szórakozik, ezért nem véletlen, hogy ő sem utasítja el az alkalmi kapcsolatokat. Mivel kifejezetten társasági ember, ezek a rövid kapcsolatok valójában újabb lehetőségek az ismerkedésre. Addig nyitva áll nála az ajtó, és addig nem kötelezi el magát, amíg nem talál rá a szerinte tökéletes partnerre. Amikor viszont elvarázsolják a szívét, már nincs is kedve a kalandokhoz. Annak ellenére, hogy ő is független és önálló típus, képes magát elkötelezni is. Az is igaz, idáig inkább csak harminc fölött, a negyvenhez közeledve jut el.

Bustle