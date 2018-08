Te melyik vagy a három Rák közül?

A Rák alapvetően érzelmes, érzékeny és nagyon intuitív csillagjegy. Mint minden más jegynek, neki is háromféle típusát különbözteti meg az asztrológia. Attól függően, a Rák jegy melyik dekádjában születtél, más és más tulajdonságok érvényesek rád. Nos, melyik Rák vagy a három közül?

Születési dekádok a Rák csillagjegyben

1. dekád: június 22. – július 1.

2. dekád: július 2. – július 12.

3. dekád: július 13. – július 22.

1. dekád: Az anyamedve

Addig piszkál, amíg meg nem mondod neki, mi a baj. Aztán, ha kibököd, mi nyomja a szívedet, megkérdezi, ki tehet róla, ki a felelős a problémádért, és hogyan lehetne azt helyrehozni. Heves védelmező típus, akinek meglehetősen gyakoriak a hangulati ingadozásai. Gondoskodó és figyelmes, szerettei igényei a legfontosabbak számára. Képes mindent feláldozni a többiekért. Inkább kerüli a konfliktusokat, csak mindenkit boldognak láthasson. Az viszont kétségtelen, anyamedveként áll ki a szerettei mellett. Őt bánthatják, de a körülötte élőket nem érheti rossz szó.

2. dekád: Az otthonülő

Ha mottója lenne, a második dekádos Ráknak egészen biztosan a következő lenne: „Minek mozdulnánk ki, amikor itthon is maradhatunk?” Ő az a típus, aki a legerősebben kötődik az otthonhoz. A legjobban otthon érzi magát, szívesen süt, főz, na meg persze a sorozatok és szappanoperák rajongója is. Az otthona a szentélye. Nem meglepő, hogy szabadideje, na meg a pénze nagyobb részét azzal és arra költi, hogy lakása egyedi, csakis rá jellemző és persze a lehető legbiztonságosabb legyen. Őt nem könnyű kimozdítani az otthon melegéből, ami persze nem azt jelenti, hogy találkozni sem lehetne vele. Nagyon is szereti a társaságot. Elképesztő vendéglátó és házigazda, akihez nagyon szívesen járnak a barátok.

3. dekád: A tipikus Rák

Vajon akad Rák a baráti körödben? Rosszkedvű és zsémbes? Egy kicsit vagy éppenséggel semmit sem tudsz a magánéletéről? Szeret védekezni, de becsukja a száját, amikor meg kellene valamit osztania veled? Ha ezekre a kérdésekkel igennel válaszoltál, az ismerőseid között üdvözölheted a tipikus Rák csillagjegyet. Ő tehát az a típus, aki úgy szeretné megtapasztalni az életet, hogy közben biztonságban érezheti magát – a legkeményebb páncélban. Közel kerülni hozzá azt jelenti, hogy türelmesen bizonyítod, sosem ítéled el és sosem hagyod el őt. Ha egyszer el tudod nyerni Rák szeretted bizalmát és szeretetét, a legkedvesebb és leghűségesebb barátra, társra találhatsz benne.

Refinery29