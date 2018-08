Bámulatos sikert, áldást jelez augusztus utolsó napjaira a horoszkóp

KOS

Öngól lenne lenézned a pénz fontosságát. Te is szeretsz jó módban élni, amihez pedig bevételre van szükséged. Augusztus 23-31. között stabilizálhatod a pénzügyeidet, amennyiben hajlandó vagy kis időt fordítani, hogy költségvetést készíts. Közben a karrieredről, a munkádról is elgondolkozhatnál. Jó hír, hogy a bolygóháromszög elegendő türelmet hoz neked. Keresd a „földi” javak megszerzésének lehetőségeit, de ne ragaszkodj semmihez mereven, mert minden, amihez ragaszkodsz, téged tart fogva…

BIKA

Téged vonzanak a formák, az idomok. Neked jót tesz, amikor valami szabályos, körülhatárolható, konkrét, ezért fogod elemedben érezni magad a föld bolygóháromszög ideje alatt. Ráadásul az asztrológiában ezt a konstellációt az isteni áldás háromszögének is nevezzük, ami szó szerint áldást szimbolizál. Most végre minden a kezedre játszik. Akkor is, ha a Bikában járó Uránusztól május közepe óta szokatlanul ingerlékeny vagy. Lassan megszokod, belenyugszol, hogy te is és a környezeted is folyamatos változtok.

IKREK

Jobban megy neked a spontaneitás, mint a tervezés. Nem bánod, amikor a dolgok hirtelen változnak, de az sem frusztrál, amikor rögtönöznöd kell. Mindez inspirál, motivál téged, mert utálod a lassú, nehézkes, sok türelmet igénylő feladatokat, holott pontosan tudod, az ad hoc dolgok ad hoc eredményeket szülnek. Itt az ideje változtatnod. Augusztus vége kifejezetten alkalmas arra, hogy önfegyelmet gyakorolj, és a praktikus oldaláról közelítsd meg az életedet. Szerencsére ehhez lesz kellő erőd és kitartásod. Próbáld ki, nem bánod meg…

RÁK

Bizalom nélkül képtelen vagy létezni: nem tudsz dolgozni, nem tudsz párkapcsolatot kialakítani, nem tudsz élni sem. Az augusztus 23-31. közötti bolygóháromszög konkrét tényekkel erősíti a bizalmadat és a biztonságérzetedet. Ha van párod, akkor a vele való kapcsolatod egyre stabilabbá válik, most valóban bízhatsz benne, támaszkodhatsz rá. Csupán arra kell ügyelnetek, hogy a megszokás ne tegye unalmassá a kapcsolatotokat. Ha pedig még nincs párod, rátalálhatsz, és stabil, hosszú távú kapcsolat indulhat el, persze csak akkor, ha nem sietsz…

OROSZLÁN

Hiába hallod, látod, hogy a praktikus, józan emberek mennyire sikeresek, neked ez mégsem fontos. A mostani bolygóháromszög körülhatárol, bezár, korlátoz – legalábbis te így éled meg, holott a konkrét dolgok konkrét játékszabályokat is jelentenek. Augusztus 23-31. között észreveheted, hogy nem ördögtől való a gyakorlatiasság, a szorgalom és az alaposság. Meg kéne keresned magadban ezeket az erényeket, mert a bevételed, a karriered múlhat rajta. Szóval, ha nem akarod elveszíteni a munkádat, hozd felszínre magadból az előbb felsoroltakat!

SZŰZ

A Nap augusztus 23-tól a Szűz jegyében jár, ami számodra az év legfontosabb időszaka, mert ahogyan a Nap a naprendszerben, úgy te is központi szereplővé válsz. A mostani bolygóháromszög pontosan ezt erősíti tovább, szóval biztosan elemedben leszel. Végre minden a terveid szerint alakul. Téged a konkrét dolgok érdekelnek, a kézzelfogható, materiálisan bizonyítható valóság híve vagy. Produktív, eredményes és megbízható akarsz lenni, amire most a legjobbak az esélyeid. Közben ne válj merevvé, nehézkessé és anyagiassá, mert ezek még téged sem tesznek vonzóvá.

MÉRLEG

Amennyiben vannak ingatlanügyeid, -terveid, akkor az augusztus végi bolygóháromszög neked dolgozik. Akár eladsz vagy vásárolsz, akár kiadsz vagy bérelsz, sőt felújítasz, most kedvezően alakul minden, persze a sikerhez nem árt kalkulációt csinálnod. Most még ehhez is lesz türelmed és precizitásod is. Mivel vélhetően nagyszabású ügyről van szó, nem mellékes a tervezés. A bolygóháromszög egyik csúcsa a kiadásaid területén áll, amelyből tudható, a befektetés ésszerűsítésén áll vagy bukik az egész ingatlanügy sikere. Vedd komolyan!

SKORPIÓ

Nem lenne szabad összekeverned a barátságot és a szerelmet. Augusztus 23-31. között józanul és tényszerűen kell megvizsgálnod ezeket a kapcsolataidat. Mivel a föld jegyben járó bolygók fokozzák a gyakorlatias hozzáállást, jók az esélyeid. Számodra fontosak az emberek, és az is, hogy velük harmonikus kapcsolatot ápolj, mégsem teheted ezt minden áron. Az Uránusz váratlan fordulatot szimbolizál, ami megvilágosodással érhet fel. A tisztánlátás kivételesen nem fog fájni a kedvező konstelláció szerint.

NYILAS

Ha van munkád és bevételed, akkor most nagyon vigyázz rá. Csak akkor tudod megtartani a jelenlegi szintet, ha megbecsülöd mindazt, amid van. Az augusztus végi bolygóháromszög áldást hoz neked is, valódi eredményeket tapasztalhatsz. A konkrétumot, a tényeket, a megszámolható pénzt a föld konstellációnak köszönheted, ami pedig bizonyíték arra, hogy megéri szorgalmasan, kitartóan és koncentráltan dolgoznod. Ha ez nem motivál, akkor vajon mi? Folytasd a megkezdett munkát, légy te a megbízhatóság és pontosság megtestesítője!

BAK

Tavaly december 20. óta bolygód, a Szaturnusz a Bakban jár. Elemedben vagy, hiszen biztonságra és állandóságra törekszel, legfőbb célod a változások elkerülése. Mind fizikailag, mind mentálisan nehezen mozdulsz. Nehezen viseled a váratlan eseményeket, az előre kiszámíthatatlan helyzeteket. Életed minden területét igyekszel bebiztosítani az ilyen történések ellen. Viszont mindez merevvé tehet téged. A mostani bolygóháromszögnek köszönhetően végre az események összejátszanak érted. Megéri alaposnak és megfontoltnak maradnod.

VÍZÖNTŐ

Amíg nem fújod ki a levegőt, nem tudsz belélegezni sem. És a körforgás folyatódik: kilégzés, belégzés, és így tovább, és így tovább. Így van a pénzzel is: bevétel, kiadás, bevétel, kiadás… Az égi geometriai alakzat ennek jelentőségére szolgáltat most bizonyítékot. A szabályos, egyenlő oldalú háromszög a kiadásaid ésszerűsítésére ösztönöz. Te általában nem értékeled a pénzt kellően, itt az ideje változtatnod ezen a hozzáállásodon, máskülönben olyan veszteség érhet, ami súlyos, negatív spirálba lök téged. Ebből pedig nehéz lesz kimászni.

HALAK

A párkapcsolat, a szerelem most minden másnál fontosabb. Ha van, azért, ha nincs, akkor azért foglalkoztat. A mostani bolygóháromszög rávilágít, hogy bár érzelmekről van szó, elengedhetetlen a józanság, a higgadtság és a gyakorlatiasság. A helyes mérték megtalálásához fel kell tenned a kérdést magadnak: „Ki vagyok én? Ki az én társam?”. A válasz érkezik azonnal. A föld bolygóháromszögnek köszönhetően biztosan, de lassan, megfontoltan megtudod, amit meg kell tudnod. Kitartónak kell lenned, ha nem akarsz elhamarkodott következtetést levonni…