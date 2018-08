Napi horoszkóp 2018. 08. 22.: Vigyázz, ma mindenki megsértődik!

Könnyebb megsértened másokat, és valahogy sértődékenyebb is vagy szerdán. Ma ezért vigyáznod kellene a szavaiddal, és vigyáznod kellene arra is, kinek mit, mikor és miért mondasz. Ha pedig megsértesz valakit, vagy ha téged sértenek meg, ne félj bocsánatot kérni és megbocsátani sem. A mai nap valahogy jóval érzékenyebb, mint máskor, ezért is légy óvatos. Mindenki jobban jár...