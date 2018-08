Te is meditálsz a zuhany alatt? Ezért érdemes!

Egy frissítő zuhanynál kevesebb üdítőbb tevékenységet találhatnál a mostani hőségben. A zuhanyzás ugyanakkor nemcsak a testedre, az elmédre is kifejezetten jótékony hatással bír. A meleg vizes fürdés vagy zuhany megnyitja és segíti a csakrák tökéletes működését is. Sőt, gondoltad volna, hogy a zuhanyzás közbeni meditáció különösen hatékony? Próbáld ki, három egyszerű, de annál nagyszerűbb meditációs technikát is mutatunk hozzá.