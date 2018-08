Ezért felülmúlhatatlan barát a Vízöntő

A Vízöntő tekintete átható, szinte semmi nem kerüli el a figyelmét. Mindennel és mindenkivel kapcsolatban igyekszik képben lenni, és mindenről megvan a véleménye. Ezt sosem rejti véka alá, még akkor is kimondja, amit gondol, amikor szerencsésebb lenne hallgatnia.

1. A Vízöntő egyáltalán nem nevezhető átlagosnak

Sokakból hiányzik az a kalandvágy és kíváncsiság, ami a Vízöntőt hajtja, ő aztán tényleg nem az az otthonülő típus. Az unalmat, a középszerűséget még csak hírből sem ismeri, ez az, amit messziről elkerül. Igazi különc, aki eredeti stílusával akkor is kivívja a körülötte élők figyelmét, amikor nem is törekszik erre. Nyughatatlansága sok izgalmas élményt hozhat a barátoknak is, csak győzzék tartani vele a lépést.

2. A Vízöntő ötleteinek nincs párja

Ha fogalmad sincs, mivel tölthetnétek izgalmasan együtt az időt, fordulj bátran a Vízöntőhöz! Mindig van a tarsolyában egy-két olyan ötlet, amivel színessé tehetők a szürkének ígérkező napok. Újító és különleges ötleteinek azonban nem csak akkor veheted hasznát, amikor a szórakozásé a főszerep, hanem akkor is, amikor segítségre van szükséged: a Vízöntő roppant kreatív problémamegoldó, aki elképesztő módon látja át az összefüggéseket is.

3. A Vízöntőnek hatalmas szíve van

A Vízöntő szociálisan érzékeny, szívügyének tekinti az elesettek és bántalmazottak védelmezését, így garantáltan számíthatsz rá, amikor kicsúszik a talaj a lábad alól. A Vízöntő nem riad vissza az önkéntes munkától vagy a karitatív segítségnyújtástól sem, számára már az a tudat is kiváló fizetség, hogy boldoggá tett valakit. Nemcsak az emberek sorsáért aggódik, hanem a nehéz sorsú, kóbor állatokért és veszélyeztetett növényekért is – a Vízöntő nemcsak beszél a Föld megmentéséről, hanem elszántan tesz is érte.

(via dichesegnosei.it)