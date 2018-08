Napi horoszkóp 2018. 08. 21.: Bőséget vagy hiányt teremtesz ma?

Olyannyira makacs vagy, hogy az mások számára könnyen tűnhet következetességnek. Mások talán azt gondolják, azért ismételgeted ugyanazt, mert következetes vagy. De valójában csak arról van szó, hogy félsz megnyílni az újdonságok előtt kedden. Talán attól is félsz, hogy kiengedd a kezedből az irányítást.

Valójában mindegy, hogyan öltözöl fel, mert senki sem figyeli a mai megjelenésedet, neked mégis fontos, hogy az általad megálmodott összeállításban lehess egész nap. Ma öltözz kreatívan, és fejezd ki színes egyéniségedet a színes ruháiddal is. Itt az ideje, hogy mélyebbre nyúlj a ruhásszekrényben, mint mostanában szoktál.

Végre átszakadt benned egy gát, és végre nem akarsz a saját utadba állni. Érdemes ma tudatosan is készülnöd arra, hogy a bőség a legfurcsább és legváratlanabb formákban érkezik meg az életedbe. „A bőség minden formája előtt megnyitom az életemet.” Ezt a mantrát érdemes most mondogatnod, mert ez a mantra valóban segíteni fog neked.

Szűz

Azt hiszed, csak egyféle módon lehet pénzed. Talán azt hiszed, a pénznek mindössze egyetlen csatornája van feléd. De ez nem így van. A pénz már most is talált két másik utat feléd, és csak arra vár, te is észrevedd ezeket a lehetőségeket. Ma tedd fel magadnak a kérdést: „Hogyan akar rám találni a pénz?”

Még több horoszkóp Szüzeknek:

Itt a mai angyalkártya az angyalok üzeneteivel és tanácsaival

Napi kínai mantra – pozitív gondolatok mára

Heti Szűz-horoszkóp – Nézd meg, milyen lesz a heted!

Heti Szűz-angyalhoroszkóp – Melyik angyallal dolgozz együtt a héten?

Hétvégi Szűz szerelmi és bőséghoroszkóp – Mi vár rád a szerelemben és az anyagi ügyekben?

Havi Szűz-horoszkóp – Megmutatjuk, milyen lesz a hónap!

A Szűz jegy jellemzése

A Szűz mint aszcendens – Kattints ide, és tudj meg mindent a Szűz aszcendensű emberekről!