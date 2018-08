Ezek a csillagjegyek jobb, ha nem tartanak kisállatot

A Vízöntő

A Vízöntő nagyon barátságos, becsületes és hűséges csillagjegy. Valójában minden adottsággal rendelkezik, hogy igazán jó gazdi válhasson belőle. Akkor mégis miért került a lista élére? Nos, hajlamos lehet időnként meglehetősen érzéketlenül és közönyösen viselkedni, ezért a kisállatokhoz való kötődése sem mindig alakul ki. Egyébként sem igazán szereti, amikor valaki vagy éppenséggel egy kutyus, egy macska korlátozza az elképzeléseiben. Már pedig, ha egyszer bevállalta az állatot, ő mindig ott lesz gondoskodásra várva.

A Szűz

A Szűz leginkább gyakorlatiasságáról, tisztaságáról ismert, nos és persze arról is, hogy gyűlöli a káosz, a kosz minden formáját. A tisztaságmánia igencsak sok bosszúságot okoz neki, ha állattartásra adja a fejét. Bármennyire is rajong a kutyájáért, a macskájáért, mégis nagyon nehezen viseli, amikor kisállata hullatja a szőrét a lakásban, koszos lábbal végigszalad a lakáson, piszkosan fetreng a kanapén, az egyéb kényelmetlenségekről nem is beszélve. Bármennyire is vágyna rá, neki jobb, ha lemond az állattartásról. A saját idegeit kíméli meg.

A Halak

A Halak hajlamos magába zárkózni, inkább csendesen visszahúzódni, amikor az érzésekről esik szó. Nagyon mélyen érez, nagyon érzékeny típus, óvatosságával inkább a lelkét óvja. Sokszor csalódhat, ilyenkor pedig még inkább magába fordul. Amikor mélabúsabb időszakot él át, talán még a legjobban féltett és szeretett állatáról is megfeledkezhet. Bármennyire is szereti hűséges és imádni való pajtását, érzelmi hullámzását az állat is érzékeli. Neki talán ezért nem érdemes kisállatot tartani.

A Nyilas

A kedvtelésből tartott állat sokkal nagyobb felelősség, mint sokan gondolják. A Nyilas pedig bármennyire is rajong az állatokért, felelősséget hosszú távon nem szívesen vállal. Szereti a szabadságát, nagyon sokat utazik, élvezi, hogy szabadon teheti, amit akar, már pedig egy kutyust vagy macskát nem mindig és nem mindenhová viheti magával. Vagy másvalakire bízza kedvencét, amíg utazik, vagy csak olyan helyekre megy, ahol szívesen fogadják az állatot is. Ez a fajta kötöttség hosszú távon gazdit és kisállatát is nagyon megviseli.

