Így illenek össze, vagy így nem, a csillagjegyek a Bikával

A Bika az egyik legérzékibb és legérzelmesebb csillagjegy valamennyi közül. A Bika férfi például valódi macsó, akinek szexuális étvágya már-már csillapíthatatlan, az élvezeteket azonban nem csak a hálószobában keresi, hanem az élet minden területén. A különleges horoszkópból most az is kiderül, vajon hogyan illik össze a Bika a többi csillagjeggyel. A te párod is ebben a jegyben született?