Napi horoszkóp 2018. 08. 20.: Ébreszd fel a gyermeki éned!

Túl sokat beszélsz hétfőn. Mostanában egyre többet és többet beszélsz, és egyre kevesebbet cselekszel. Ez pedig oda vezethet, hogy mindenki unja a szavaidat, te magad is. Talán te magad is arra vágysz, hogy a szájhősködés helyett a valódi cselekvésnek add át a helyet. Ma tedd meg azt, amiről már régóta beszélsz és csak beszélsz.

Nem úgy alakul a mai nap, ahogy azt tervezted. Valójában olyan sok a bizonytalan és befolyásolhatatlan tényező a napodban, hogy nem is érdemes az események irányításával kísérletezgetned. Egyszerűen csak engedd el a képzeletbeli evezőket, és hagyd, hogy az áramlat vigye a csónakod. Bízz az élet áramlatában!

Előléphetnél végre az árnyékból és hagyhatnád, hogy rád vetüljön a fény. Az elmúlt időszakban mintha bujkálnál valaki elől, vagy mintha el akarnál rejtőzni az emberek elől, hogy gyógyulhass. Ez a visszahúzódó, magányosan gyógyuló időszak azonban véget ért. Most már arra van szükséged, hogy valóban kilépj a fényre, és valóban vállald magad.

Mit ünnepelsz ma? Úgy értem, mi az az eredmény, amelyet mostanában értél el, és amelyet még nem ünnepeltél meg? Mi az az eredmény, amelyet érdemes lenne megünnepelned, és amelyet érdemes lenne tudatosítanod magadban és másokban is? Keresd meg, amit ünnepelhetsz, és tekintsd a mai tűzijátékot a te tiszteletedre adott műsornak.

Skorpió

Most kellene megteremtened azt a békés családi hangulatot, amit olyan régóta keresel. Persze lehet, ehhez arra is szükség van, hogy a család egy részét elküldd strandolni, a másik felének meg valamilyen más programot találj ki. Most eldöntheted, mi fontosabb, az együttlét vagy a béke.

